10 отзывов оставили туристы

Раньше вы могли изучить прекрасную венгерскую столицу, проехав по ней на четырех колесах. Или полюбоваться империалистическими зданиями с палубы прогулочного катера. Теперь вам не надо выбирать. RiverRide предлагает специальную экскурсию ⛳ на 1 час и 40 минут, в ходе которой вы увидите достопримечательности 🏛️ Будапешта из окна удобного автобуса – сначала с оживленных улиц, а затем с вод знаменитого голубого Дуная.
Поездка на уникальном плавающем автобусе 🚌 в Будапеште
Затаив дыхание, вы прямо на автобусе погрузитесь в воды Дуная - одну из самых известных рек в мире.
Незабываемые виды элегантного Будапешта под тихое покачивание речных волн
Поездка на таком автобусе сделает ваше путешествие особенным
После водного приключения на берегу реки вас вновь ждет суета шумного мегаполиса
Что входит
Тур на плавающем автобусе (95 мин)
Гид-экскурсовод, говорящий на английском и немецком языках
Аудиогид/наушники на 13 языках (Испанский, Шведский, Украинский, Датский, Английский, Французский, Немецкий, Иврит, Венгерский, Итальянский, Польский, Румынский, Русский)
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Szechenyi Istvan 7/8
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.