10 отзывов оставили туристы

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Автобус-амфибия - Будапешт с земли и воды

4.7
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Будапешта
Вас будет ждать интересная прогулка 👣, в ходе которой вы прокатитесь по улицам Будапешта, а потом погрузитесь в воды Дуная.

А также, при помощи аудиогида или гида-экскурсовода узнаете много интересной интересной информации о городе.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.75 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €32 за человека

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Автобус-амфибия - Будапешт с земли и воды
Автобус-амфибия - Будапешт с земли и воды
Раньше вы могли изучить прекрасную венгерскую столицу, проехав по ней на четырех колесах. Или полюбоваться империалистическими зданиями с палубы прогулочного катера. Теперь вам не надо выбирать. RiverRide предлагает специальную экскурсию ⛳ на 1 час и 40 минут, в ходе которой вы увидите достопримечательности 🏛️ Будапешта из окна удобного автобуса – сначала с оживленных улиц, а затем с вод знаменитого голубого Дуная.
Поездка на уникальном плавающем автобусе 🚌 в Будапеште
  • Затаив дыхание, вы прямо на автобусе погрузитесь в воды Дуная - одну из самых известных рек в мире.
  • Незабываемые виды элегантного Будапешта под тихое покачивание речных волн
  • Поездка на таком автобусе сделает ваше путешествие особенным
  • После водного приключения на берегу реки вас вновь ждет суета шумного мегаполиса
Что входит
  • Тур на плавающем автобусе (95 мин)
  • Гид-экскурсовод, говорящий на английском и немецком языках
  • Аудиогид/наушники на 13 языках (Испанский, Шведский, Украинский, Датский, Английский, Французский, Немецкий, Иврит, Венгерский, Итальянский, Польский, Румынский, Русский)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Szechenyi Istvan 7/8
Автобус-амфибия - Будапешт с земли и воды
Автобус-амфибия - Будапешт с земли и воды
Автобус-амфибия - Будапешт с земли и воды
Автобус-амфибия - Будапешт с земли и воды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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10 отзывов оставили туристы

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