10 отзывов оставили туристы

Раньше вы могли изучить прекрасную венгерскую столицу, проехав по ней на четырех колесах. Или полюбоваться империалистическими зданиями с палубы прогулочного катера. Теперь вам не надо выбирать. RiverRide предлагает специальную экскурсию ⛳ на 1 час и 40 минут, в ходе которой вы увидите достопримечательности 🏛️ Будапешта из окна удобного автобуса – сначала с оживленных улиц, а затем с вод знаменитого голубого Дуная.

Поездка на уникальном плавающем автобусе 🚌 в Будапеште