Очень многие туристы сравнивают Будапешт с Веной или Прагой, предполагая знакомиться с Будапештом пешком. Отличное решение, но есть одно НО…

Будапештские достопримечательности расположены на значительно бОльшем расстоянии друг от друга чем в Праге или Вене, поэтому если у вас есть желание увидеть если и не все, но основные достопримечательности, то именно этот вариант экскурсии я вам советую.

Классическая автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту длится приблизительно 3.5 часа. Мой автомобиль марки Renault Espace с панорамной крышей рассчитан на 7 мест.

Во время экскурсии мы чередуем пешие передвижения по городу автомобильными.