Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту на 3.5 часа

Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту на 3

5
6 отзывов
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту на 3.5 часа
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту на 3.5 часа
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту на 3.5 часа
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту на 3.5 часа
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту на 3.5 часа
Очень многие туристы сравнивают Будапешт с Веной или Прагой, предполагая знакомиться с Будапештом пешком. Отличное решение, но есть одно НО…
Будапештские достопримечательности расположены на значительно бОльшем расстоянии друг от друга чем в Праге или Вене, поэтому если у вас есть желание увидеть если и не все, но основные достопримечательности, то именно этот вариант экскурсии я вам советую.
Классическая автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту длится приблизительно 3.5 часа. Мой автомобиль марки Renault Espace с панорамной крышей рассчитан на 7 мест.
Во время экскурсии мы чередуем пешие передвижения по городу автомобильными.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-6 человек
Стандартное предложение
€150
€180

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
Где начинаем и завершаем
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля или другое
Завершение: Будапешт
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Анатолий
Анатолий
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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