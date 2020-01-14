2 отзыва оставили туристы

Билет купили на Трипстер, продажа организована хорошо, есть предупреждения о том, что стоит взять с собой, всё правильно и без накладок. Сама купальня не произвела впечатления, очень запутанная, довольно облезлая, термальный бассейны малоинтересные. Сходить, конечно, можно, но если только времени лишнего много