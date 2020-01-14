2 отзыва оставили туристы

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Билеты в купальню Геллерт

Посетить термы в стиле ар-нуво и оздоровиться в ваннах, которые выбирали монархи

4
2 отзыва
Tripster
Tripster – представитель из Будапешта
Купальня Геллерт считается самой красивой не только в Будапеште, но и во всей Венгрии! Вы будете расслабляться в термальных бассейнах и вместе с этим рассматривать витражные окна, мраморные колонны и необыкновенной красоты лепнину.
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  • €21 за человека

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Билеты в купальню Геллерт
Билеты в купальню Геллерт

Что вы получите

  • Быстрый проход в купальню и шкафчик/приватную кабинку для переодевания
  • Доступ на целый день ко всему термальному комплексу: крытым бассейнам, открытому волновому бассейну, сауне, паровой бане и душевым

Как воспользоваться билетом

  1. В выбранный день подойдите ко входу в купальню и покажите сотрудникам свой билет 🎫 на смартфоне
  2. Купальня работает ежедневно с 09:00 до 20:00

Важная информация

  • Купальня Геллерт находится в центре города на станции Szent Gellert ter. До неё можно добраться по зелёной ветке (М4).
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Начало и место завершения
🚩 у входа в купальню
Билеты в купальню Геллерт
Билеты в купальню Геллерт
Билеты в купальню Геллерт

Доступно ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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2 отзыва оставили туристы

14 января 2020
Все очень понравилось. Очень удобно не надо стоять за билетами. Прпвда забыли взять план иэто было неудобно. Спасибо
22 декабря 2019
Билет купили на Трипстер, продажа организована хорошо, есть предупреждения о том, что стоит взять с собой, всё правильно и без накладок. Сама купальня не произвела впечатления, очень запутанная, довольно облезлая, термальный бассейны малоинтересные. Сходить, конечно, можно, но если только времени лишнего много

Tripster проводит ещё 2 экскурсии

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