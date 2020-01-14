2 отзыва оставили туристы

Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
Все очень понравилось. Очень удобно не надо стоять за билетами. Прпвда забыли взять план иэто было неудобно. Спасибо
Мария
22 декабря 2019
Билет купили на Трипстер, продажа организована хорошо, есть предупреждения о том, что стоит взять с собой, всё правильно и без накладок. Сама купальня не произвела впечатления, очень запутанная, довольно облезлая, термальный бассейны малоинтересные. Сходить, конечно, можно, но если только времени лишнего много