Tripster проводит ещё 2 экскурсии

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Билеты в купальню Геллерт: все включено

Расслабиться в термальном комплексе, не заботясь о деталях, и полюбоваться его убранством

Tripster
Tripster – представитель из Будапешта
Будапешт по праву носит звание города-курорта, ведь здесь больше сотни термальных источников.

А в гостинице Геллерт находится одна из его лучших купален.

Бассейны, один которых с искусственными волнами, бани, сауны, джакузи — вас ждёт полный релакс в окружении изящных интерьеров в стиле ар-деко.
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  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно

  • €45 за человека

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Билеты в купальню Геллерт: все включено
Билеты в купальню Геллерт: все включено

Что вы получите

  • Быстрый проход в купальню и приватную кабинку для переодевания с шкафчиком
  • Доступ на целый день ко всему термальному комплексу: крытым бассейнам, открытому волновому бассейну, саунам, паровым баням и душевым
  • Полотенце, сланцы, шапочку для плавания, шампунь и гель для душа, бутылку минеральной воды, доступ к Wi-Fi

Как воспользоваться билетом

  1. В выбранный день подойдите ко входу в купальню и покажите сотрудникам свой билет 🎫 на смартфоне
  2. Купальня работает ежедневно с 09:00 до 20:00

Важная информация

  • Купальня Геллерт находится в центре города на станции Szent Gellert ter. До неё можно добраться по зелёной ветке (М4).
  • Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.

Начало и место завершения
🚩 у входа в купальню
Билеты в купальню Геллерт: все включено
Билеты в купальню Геллерт: все включено
Билеты в купальню Геллерт: все включено
Билеты в купальню Геллерт: все включено
Билеты в купальню Геллерт: все включено

Доступно ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы помогаем забронировать билеты в самые известные музеи мира, чтобы сделать ваши путешествия наполненными и познавательными. Музеи Ватикана, Лувр, Прадо и Орсе, собор Святой Софии — мы позаботились о том, чтобы знакомство с ключевыми достопримечательностями и музейными коллекциями стало для вас простым, удобным и приятным.
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