Tripster проводит ещё 2 экскурсии

Что вы получите Быстрый проход в купальню и приватную кабинку для переодевания с шкафчиком Доступ на целый день ко всему термальному комплексу: крытым бассейнам, открытому волновому бассейну, саунам, паровым баням и душевым Полотенце, сланцы, шапочку для плавания, шампунь и гель для душа, бутылку минеральной воды, доступ к Wi-Fi Как воспользоваться билетом В выбранный день подойдите ко входу в купальню и покажите сотрудникам свой билет 🎫 на смартфоне Купальня работает ежедневно с 09:00 до 20:00 Важная информация Купальня Геллерт находится в центре города на станции Szent Gellert ter. До неё можно добраться по зелёной ветке (М4). Обратите внимание: при заказе билета в поле «Вопросы и комментарии» необходимо указать имя и фамилию посетителя латиницей, как в загранпаспорте Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны.
Начало и место завершения
🚩 у входа в купальню
Доступно ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу. Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
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