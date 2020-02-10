27 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Небанальный маршрут по совсем другому Будапешту

Большинство туристов, оказываясь на Будайском холме, идут по заполненной ресторанами и людьми центральной улице. Я же проведу вас уютными, тихими улочками с двухэтажными жилыми домами — на каждом втором висит табличка «памятник старины». Здесь расположены многочисленные памятники и статуи — я расскажу о связанных с ними историях и забавных случаях, а также о значении этого района для города.

Главное в Буде и о ней

Любуясь убранством позднеготической церкви Св. Матьяша, вы узнаете о великих делах короля, в честь которого назван костёл. После рассмотрите фасады Королевского дворца, будапештский фонтан Треви, представляющий сцену охоты, и скромный дворец Шандора — дом президента Республики, а я расскажу о возникновении и развитии резиденции венгерских королей. И конечно, вы окажетесь у романтичного Рыбацкого бастиона, узнаете о символизме его башен, полюбуетесь видом на Пешт и сфотографируете Парламент с одного из лучших ракурсов. Панорамы ждут вас и на нетуристической смотровой площадке, откуда вы рассмотрите всю Буду.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые знакомятся с городом и не любят очень много ходить. Для полноценного знакомства с Будапештом рекомендую также экскурсию по Пешту.