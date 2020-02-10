27 отзывов оставили туристы

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Буда — город в городе

Серьёзные и курьёзные истории достопримечательностей Будайской крепости

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 12 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

78 за экскурсию

У этой экскурсии27 отзывов
4.67
Лариса
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Лариса – Гид в Будапеште
Западный правый берег, зеленее и спокойнее восточного Пешта — вам предстоит встретиться с Будой.

Оказавшись за стенами Будайской крепости, вы услышите о поворотах её судьбы, узнаете о лучших днях Венгерского королевства около дворца, полюбуетесь панорамами Пештской стороны у башен Рыбацкого бастиона и костёлом Святого Матьяша.

А перемещаться между достопримечательностями 🏛️ мы будем по нестандартному маршруту, находя скрытые от туристов памятники.
Буда — город в городе
Буда — город в городе

Что вас ожидает

Небанальный маршрут по совсем другому Будапешту
Большинство туристов, оказываясь на Будайском холме, идут по заполненной ресторанами и людьми центральной улице. Я же проведу вас уютными, тихими улочками с двухэтажными жилыми домами — на каждом втором висит табличка «памятник старины». Здесь расположены многочисленные памятники и статуи — я расскажу о связанных с ними историях и забавных случаях, а также о значении этого района для города.

Главное в Буде и о ней
Любуясь убранством позднеготической церкви Св. Матьяша, вы узнаете о великих делах короля, в честь которого назван костёл. После рассмотрите фасады Королевского дворца, будапештский фонтан Треви, представляющий сцену охоты, и скромный дворец Шандора — дом президента Республики, а я расскажу о возникновении и развитии резиденции венгерских королей. И конечно, вы окажетесь у романтичного Рыбацкого бастиона, узнаете о символизме его башен, полюбуетесь видом на Пешт и сфотографируете Парламент с одного из лучших ракурсов. Панорамы ждут вас и на нетуристической смотровой площадке, откуда вы рассмотрите всю Буду.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые знакомятся с городом и не любят очень много ходить. Для полноценного знакомства с Будапештом рекомендую также экскурсию по Пешту.

Организационные детали

Место встречи в центре по договорённости. Оттуда мы доберёмся до крепости на автобусе без пересадок.

Буда — город в городе
Буда — город в городе
Буда — город в городе
Буда — город в городе
Буда — город в городе
Буда — город в городе
Буда — город в городе
Буда — город в городе
Буда — город в городе
Буда — город в городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса. Я профессиональный гид. Живу в Будапеште почти 30 лет и очень люблю этот город и маленькую красивую Венгрию. Свободно владею венгерским языком, поэтому со мной вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно. Хорошо знаю венгров и их культуру, историю и привычки. Главное для меня, чтобы мои путешественники чувствовали себя в Будапеште комфортно и спокойно. Мне по душе индивидуальные экскурсии без суеты, когда устанавливается контакт. С радостью покажу вам всю красоту Будапешта, чтобы вы получили только позитивные впечатления и обязательно вернулись в Венгрию!
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27 отзывов оставили туристы

10 февраля 2020
Было скучно
24 декабря 2019
Спасибо Ларисе за экскурсию! Все очень интересно и познавательно!
8 декабря 2019
Экскурсия Будда-город в городе которую вела у нас Лариса прошла интересно и насыщенно.
Sugar
4 декабря 2019
Несмотря на выпавший предыдущей ночью снег и кашу под ногами, наша прогулка удалась! А в конце экскурсии Лариса нам подсказала место, где можно перекусить - и там мы отведали местные десерты и выпили горячего шоколада с ромом.
26 ноября 2019
Лариса - профессиональный гид Экскурсия пролетела незаметно, Лариса хороший рассказчик. Очень внимательна к своим туристам, всегда готова прийти на помощь. Мы очень довольны и всем советуем воспользоваться ее услугами
20 ноября 2019
Прекрасная экскурсия с прекрасной Ларисой. Даже не очень хорошая погода (весь лень шел дождь) не помешала насладиться красотой Буды. Лариса замечательный рассказчик. Узнали не только о истории этой части города и посмотрели достопримечательности, но и посетили милые места где отведали венгерскую кухню. Экскурсия не утомительная, Лариса никуда не спешит, помогает с организационными вопросами отдыха. Рекомендую, будете довольны на 100%
10 ноября 2019
Лариса показала и обстоятельно и интересно рассказала нам об основных достопримечательностях Будапешта. Посоветовала места, куда можно сходить самостоятельно. Очень понравилось. Спасибо.
27 октября 2019
Время пролетело незаметно! Прекрасная экскурсия! Человек любит Будапешт и эту любовь передал нам! Спасибо огромное! И отдельное спасибо от всей нашей группы за десерт кремош! Мы в восторге! Очень сожалеем, что вы не смогли провести нам экскурсию по Пешту.
29 сентября 2019
Спасибо Ларисе за экскурсию и за помощь с транспортом города. Для первого знакомства с городом и первого визита в Будепешт очень хорошо. Понятно, не нудно, не утомительно.
Вита
24 августа 2019
Экскурсия, очень понравилась, Ларисе огромное спасибо, узнали много нового, посетили интересные исторические места. Влюбились в Будапешт.
Ещё 17 отзывов

Лариса проводит ещё 2 экскурсии

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78 за экскурсию
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