Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off

Исследуйте Будапешт в удобном для вас темпе с билетом на 24, 48 или 72 часа на экскурсионном автобусе с открытым верхом

4.2
1245 отзывов
Билет на автобус
Исследуйте Будапешт в удобном для вас темпе с билетом на 24, 48 или 72 часа на экскурсионном автобусе с открытым верхом.

Наслаждайтесь увлекательными комментариями, любуясь видами на здание венгерского парламента, мост Маргарет и достопримечательности реки Дунай.
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off
Будапешт: 24-, 48-, 72-часовой тур, автобус hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Цепной мост
  • Площадь Героев, Будапешт
  • Улица Ваци
  • Остров Маргит
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Красный маршрут: • Площадь Героев • Железнодорожная станция Келети • Отель Hungaria • Нью-Йоркское кафе • Астория • Улица Ваци • Замковый сад • Замок / фуникулер • Площадь Баттьяни / речной круиз • Остров Маргарет • Железнодорожная станция Ньюгати. • Парламент • Базилика • Цепной мост • Речной круиз / причал 11 • Большой крытый рынок • Национальный музей • улица Кирали • Центр обслуживания клиентов Big Bus • Опера • Octogon / Площадь Ференца Листа • Площадь Героев
Существует также Голубой маршрут от замка / фуникулера до цитадели и обратно. Трансфер до замка доступен от остановки Castle / Funicular (расположенной на площади Кларка Адама) до района Замка.
Этот тур является идеальным знакомством с одним из величайших городов Европы, позволяя вам садиться и выходить на более чем 20 обозначенных остановках по 4 тщательно продуманным маршрутам, чтобы посетить самые известные достопримечательности города. Будь то великолепная базилика, зеленый и классический проспект Андраши или великолепный Цепной мост; позвольте двухэтажному автобусу с открытым верхом стильно доставить вас туда, предлагая по пути некоторые главные точки обзора города.
Выберите билет премиум или люкс, чтобы насладиться речным круизом по Дунаю, что позволит вам увидеть Будапешт с другой точки зрения. Владельцы билетов Deluxe также получат удовольствие от бесплатной часовой ночной экскурсии, которая проведет вас по красивому городу, когда он освещен. Все автобусы полностью кондиционируются летом и отапливаются зимой, что обеспечивает вам наиболее удобный способ познакомиться с Будапештом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на hop-on hop-off автобус (Classic, Premium или Deluxe)
  • Аудиогид на 23 языках
  • Речная прогулка hop-on hop-off (только с билетами Premium и Deluxe)
  • Вечерний тур (только с билетом Deluxe)
  • Билет на автобус-шаттл по маршруту, посвященному замку (только с билетом Deluxe)
Что не входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Еда и напитки
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Курение
Важная информация
  • Из-за мер COVID-19 могут быть изменения в частоте отправлений, изменения маршрутов, а также сокращение или удаление остановок. Обновленную информацию можно найти на сайте или в приложении местного партнера
  • Бесплатный речной круиз по Дунаю займет 60 минут. Круиз не ограничен на время действия вашего hop-on hop-off билета и отправляется от пристани 6. Ближайшая остановка - Parisi Hyatt Hotel & Cafe / Vaci Street. Билеты на лодку будут выдаваться в центре для посетителей или сотрудниками hop-on hop-off, которые могут обменять ваучеры на действительные билеты на речной круиз
  • Время отправления круиза: 14:00, 16:00, 18:00 9:00 ВЕЧЕРА
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 1245 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
580
4
408
3
177
2
49
1
31
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
о
12 янв 2020
(Россия)
Брала билет на 3 дня, в него входит все небходимостью, чтобы почувствовать город знакомым.
В первый день нужно, воспользовавшись электронным билетом, доехать до стоянки номер 1 и померил электронный на длинную бумажную ленту (впоследствии важно эти билеты-чеки не потерять и не перепутать). Билет на три дня включает:
- красная и синяя линии позволяют ознакомиться с городом в целом. Экскурсия велась на хорошем русском языке, одержала много полезной и интересной информации. Стоянки позволяли входить и выходить поблизости от основных достопримечательностей.
- Лёгкий кар позволил ознакомиться с Будой (крупные автобусы туда не допускаются, потому нужно поменять один из выданных билетов-чеков на спецбилетик на площади перед фуникулером и воспользоваться чем-то вроде удлиннённой гольф-машинки, тоже со стояками).
- Прогулка на кораблике по Дунаю была прекрасна (по однократному билетику) Выбрала вечернее время, к своему удовольствию.
- Пешеходная прогулка по центру.
V
8 янв 2020
(Греция)
Хорошее соотношение цены и качества, множество мероприятий в роскошном пакете (ночной круиз по Дунаю, пешеходная экскурсия, ночная поездка на автобусе, посещение замка и рыбацкого бастиона - все включено), хорошо организованный, блестящий автобусный маршрут, который обходит все важные сайты и умное приложение, которое давало вам информацию о положении автобусов в режиме реального времени, так что вам не приходилось догадываться. Однако, если вы опоздали на автобус, вам пришлось ждать 10-15 минут на морозе, пока не прибудет следующий, поэтому, если автобусы будут проходить чаще Это было бы замечательно. У пары автобусов была пластиковая крыша, из-за которой было невозможно выглянуть на улицу, поскольку она была размытой и, наконец, не хватало персонала, чтобы получить информацию.
А
4 ноя 2019
(Австрия)
Мы забронировали 48-часовой тур, включая путешествие на лодке. Мы начали наш тур в пятницу днем и ездили на автобусе по пятницам, субботам и воскресеньям. Могу только порекомендовать, был супер информативен и ездит на всех основных достопримечательностях! Если вы хотите добраться до всего быстро, без необходимости ездить туда-сюда на общественном транспорте, это лучший вариант.

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