Красный маршрут: • Площадь Героев • Железнодорожная станция Келети • Отель Hungaria • Нью-Йоркское кафе • Астория • Улица Ваци • Замковый сад • Замок / фуникулер • Площадь Баттьяни / речной круиз • Остров Маргарет • Железнодорожная станция Ньюгати. • Парламент • Базилика • Цепной мост • Речной круиз / причал 11 • Большой крытый рынок • Национальный музей • улица Кирали • Центр обслуживания клиентов Big Bus • Опера • Octogon / Площадь Ференца Листа • Площадь Героев

Существует также Голубой маршрут от замка / фуникулера до цитадели и обратно. Трансфер до замка доступен от остановки Castle / Funicular (расположенной на площади Кларка Адама) до района Замка.

Этот тур является идеальным знакомством с одним из величайших городов Европы, позволяя вам садиться и выходить на более чем 20 обозначенных остановках по 4 тщательно продуманным маршрутам, чтобы посетить самые известные достопримечательности города. Будь то великолепная базилика, зеленый и классический проспект Андраши или великолепный Цепной мост; позвольте двухэтажному автобусу с открытым верхом стильно доставить вас туда, предлагая по пути некоторые главные точки обзора города.

Выберите билет премиум или люкс, чтобы насладиться речным круизом по Дунаю, что позволит вам увидеть Будапешт с другой точки зрения. Владельцы билетов Deluxe также получат удовольствие от бесплатной часовой ночной экскурсии, которая проведет вас по красивому городу, когда он освещен. Все автобусы полностью кондиционируются летом и отапливаются зимой, что обеспечивает вам наиболее удобный способ познакомиться с Будапештом.