С билетом вы можете пройти без очереди сразу в зону досмотра.

Экскурсия по Большой синагоге

Построенная в 1859 году, Большая синагога является одной из главных достопримечательностей 🏛️ Будапешта. Здание с фасадом из красного и желтого кирпича, сочетающим романтический стиль с мавританскими элементами.

Внутри у вас есть возможность взять экскурсию ⛳ с гидом на удобном для вас языке. Гид сможет рассказать об истории 📖 и архитектуре синагоги и истории венгерских евреев до и после Второй мировой войны.

По этому же билету вы имеете возможность посетить Венгерский еврейский музей 🖼 рядом с синагогой, где о жизни еврейского народа в Венгрии вам поведают предметы их быта.

На заднем дворе синагоги находится Дерево 🌲 памяти Эммануэля. На великолепных металлических листочках плакучей ивы выгравированы имена жертв Холокоста, а на металлических пластинах вы увидите имена спасавших их людей, не принадлежавших к еврейскому народу.

Экскурсия завершится на кладбище на заднем дворе Храма героев, где захоронены люди, погибшие в гетто во время Второй мировой войны.

Важная информация:

Срок действия билета - 1 день

Синагога не работает по субботам и в дни иудейских праздников

Пожалуйста, наденьте одежду, подходящую для храма (не допускается одежда без рукавов, короткие юбки или шорты). Мужчины не могут входить в синагогу с непокрытой головой. Кипа выдается при входе.

При входе осуществляется проверка в зоне досмотра

Не разрешается проносить рюкзаки, превышающие размером ручные сумки

На территории синагоги запрещается есть, пить и курить

Последний вход разрешен за 30 минут до закрытия

Расписание экскурсий: