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Будапешт: билет без очереди в Большую синагогу

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10 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Будапешта
Пройдите без очереди в Большую синагогу.

Вы пройдете по синагоге и ее территории, а также побываете в еврейском музее Венгрии и увидите «Дерево памяти» Эммануэля.
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  • 👥Групповая
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  • €18 за человека

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Будапешт: билет без очереди в Большую синагогу
Будапешт: билет без очереди в Большую синагогу

Что вы увидите

  • Большая синагога
  • Венгерский еврейский музей
  • Дерево памяти Эммануэля
  • Храм Героев и кладбище
С билетом вы можете пройти без очереди сразу в зону досмотра.
Экскурсия по Большой синагоге
Построенная в 1859 году, Большая синагога является одной из главных достопримечательностей 🏛️ Будапешта. Здание с фасадом из красного и желтого кирпича, сочетающим романтический стиль с мавританскими элементами.
Внутри у вас есть возможность взять экскурсию ⛳ с гидом на удобном для вас языке. Гид сможет рассказать об истории 📖 и архитектуре синагоги и истории венгерских евреев до и после Второй мировой войны.
По этому же билету вы имеете возможность посетить Венгерский еврейский музей 🖼 рядом с синагогой, где о жизни еврейского народа в Венгрии вам поведают предметы их быта.
На заднем дворе синагоги находится Дерево 🌲 памяти Эммануэля. На великолепных металлических листочках плакучей ивы выгравированы имена жертв Холокоста, а на металлических пластинах вы увидите имена спасавших их людей, не принадлежавших к еврейскому народу.
Экскурсия завершится на кладбище на заднем дворе Храма героев, где захоронены люди, погибшие в гетто во время Второй мировой войны.

Важная информация:

  • Срок действия билета - 1 день
  • Синагога не работает по субботам и в дни иудейских праздников
  • Пожалуйста, наденьте одежду, подходящую для храма (не допускается одежда без рукавов, короткие юбки или шорты). Мужчины не могут входить в синагогу с непокрытой головой. Кипа выдается при входе.
  • При входе осуществляется проверка в зоне досмотра
  • Не разрешается проносить рюкзаки, превышающие размером ручные сумки
  • На территории синагоги запрещается есть, пить и курить
  • Последний вход разрешен за 30 минут до закрытия

Расписание экскурсий:

  • Экскурсии на английском, итальянском, испанском и французском языках проводятся каждые 30 минут с 10:30 и заканчиваются за 1 час до времени закрытия
  • Экскурсии на немецком, русском, иврите и венгерском языках проводятся каждые 60 минут с 10:30 и заканчиваются за 1, 5 часа до времени закрытия.
Что входит
  • Вход без очереди в синагогу, Еврейский музей Венгрии и временные экспозиции в подвале, в Храм героев, мемориальный парк Рауля Валленберга, Лапидарий и кладбище синагоги
  • Экскурсия в сопровождении гида по синагоге, Храму героев, мемориальному парку Рауля Валленберга и кладбищу
  • Гид-экскурсовод на 8 языках (Испанский, Английский, Французский, Немецкий, Иврит, Венгерский, Итальянский, Русский)
Что не входит
  • Проезд до места сбора
  • Личные расходы (вода, сувениры и др. )
Начало
🚩 Dohány Street Synagogue, Budapest, Dohány u. 2, 10
Место завершения
🏁 Dohány Street Synagogue, Budapest, Dohány u. 2, 1074 Hungary
Будапешт: билет без очереди в Большую синагогу
Будапешт: билет без очереди в Большую синагогу
Будапешт: билет без очереди в Большую синагогу
Будапешт: билет без очереди в Большую синагогу

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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10 отзывов оставили туристы

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