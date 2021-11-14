Познакомиться с главными достопримечательностями города в компании профессионального гида-историка

5
1 отзыв
Будапешт запомнится вам завораживающими видами Дуная, старинной архитектурой и доброжелательной атмосферой.

Вы увидите все «визитные карточки» города: Парламент, проспект Андраши, Королевский дворец и базилику Святого Иштвана.

Узнаете об истории, культуре и современной жизни Венгрии.
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Будапешт для начинающих
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Идеальная встреча с Будапештом

Мы погуляем по обеим частям города: равнинному Пешту и холмистой Буде. Пройдем по парадному проспекту Андраши, посетим площади Свободы и Кашута. Оценим величественное здание венгерского Парламента, посмотрим на Цепной мост над Дунаем и базилику Святого Иштвана. А еще вы побываете в Замковом квартале, полюбуетесь Рыбацким бастионом, Королевским дворцом и узнаете, кому посвящена церковь Матьяша.

Городские факты, тайны и легенды

Будапешт хранит множество интересных историей. Я раскрою, какую роль в европейской истории сыграли кабаны, где стояла венгерская Бастилия и кто из местных королей постоянно носил платье. Кроме того, мы поговорим о любви и кабаре во время Холокоста, о двух осадах Буды, о «хорошем» бароне и о генерале, которого никто не любил. Расскажу я и том, как начиналась Венгрия и при чем тут Челябинск.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет взрослым и детям с 10 лет
  • Пока Цепной мост закрыт на ремонт, на другой берег Дуная мы переплывем на пароме. Стоимость билета — 1,5 евро с человека.
  • Экскурсия начнется на площади Октогон и закончится у Рыбацкого бастиона

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Октогон
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

1 реальный отзыв

Антон
14 ноя 2021
Александр хороший гид. Нам было комфортно. Возможно кому-то его стиль покажется неторопливым и не зажигательными, но когда ты узнаешь так много всего нового это скорее плюс.

Кроме того, он ответил на все вопросы, что мы задали, чувствуется мощный фундамент знаний.

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