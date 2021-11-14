Что вас ожидает

Идеальная встреча с Будапештом

Мы погуляем по обеим частям города: равнинному Пешту и холмистой Буде. Пройдем по парадному проспекту Андраши, посетим площади Свободы и Кашута. Оценим величественное здание венгерского Парламента, посмотрим на Цепной мост над Дунаем и базилику Святого Иштвана. А еще вы побываете в Замковом квартале, полюбуетесь Рыбацким бастионом, Королевским дворцом и узнаете, кому посвящена церковь Матьяша.

Городские факты, тайны и легенды

Будапешт хранит множество интересных историей. Я раскрою, какую роль в европейской истории сыграли кабаны, где стояла венгерская Бастилия и кто из местных королей постоянно носил платье. Кроме того, мы поговорим о любви и кабаре во время Холокоста, о двух осадах Буды, о «хорошем» бароне и о генерале, которого никто не любил. Расскажу я и том, как начиналась Венгрия и при чем тут Челябинск.

Организационные детали