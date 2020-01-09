Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям

Полюбуйтесь достопримечательностями и памятниками Будапешта, расположенными на двух берегах Дуная, в панорамном круизе

4.7
1052 отзыва
Круиз
в группе до 50 чел.
Полюбуйтесь достопримечательностями и памятниками Будапешта, расположенными на двух берегах Дуная, в панорамном круизе.

Многоязычный аудиогид расскажет о достопримечательностях по пути, пока вы наслаждаетесь любимым напитком.
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям
Будапешт: дневной круиз по достопримечательностям

Что вы увидите 🤩

  • Замковая гора, Будапешт
  • Дунай, Венгрия
  • Остров Маргит
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь лучшими достопримечательностями Будапешта в дневном круизе
  2. Узнайте об основных памятниках из многоязычного аудиогида
  3. Выберите любимый напиток бесплатно
  4. Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi на борту
Отправьтесь в 70-часовой дневной круиз по легендарному голубому Дунаю и проплывите между двумя частями волшебного
Будапешта – Будой и Пештом. Взойдите на борт в центре Будапешта и наслаждайтесь любимым напитком. Вы можете выбрать бокал шампанского, вино, пиво, прохладительный напиток или минеральную воду, также вам предложат бесплатный стакан лимонада Duna Bella.
Во время круиза вы увидите величественный Цепной мост и мост Эржебет, полюбуетесь внушительным зданием парламента, увидите замок Буда на холме и сделаете круг вокруг острова Маргит. Аудиогид на 30 языках расскажет вам о главных достопримечательностях.
В летнее время, при желании, вы можете заехать на тенистый и зеленый остров Маргит. Вы получите бесплатную карту небольшого острова с рекомендованными пешими турами и информацию о достопримечательностях, которые стоит осмотреть.
Затем вы взойдете на борт лодки и возвратитесь в центр Будапешта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бесплатный Wi-Fi на борту
  • Бокал шампанского, вино, пиво, прохладительный напиток или минеральная вода
  • Стакан лимонада Duna Bella
  • Круиз из центра Будапешта
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • В связи с текущими обстоятельствами в отношении туризма и здравоохранения, с 16 марта круизы Legenda City проводятся по сокращенному графику и без посещения острова Маргарита. Также максимальное число пассажиров на всех отправлениях снижается до 80 в целях обеспечения достаточного количества сидячих мест на борту, чтобы все гости могли сидеть отдельно. Забронировавшие любой из отмененных круизов будут извещены об этом и смогут либо изменить заказ, либо получить возврат средств по запросу. Благодарим за понимание
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 1052 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
705
4
298
3
34
2
9
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
I
9 янв 2020
(Чешская Республика)
Все равно около 70 минут, в том числе случайные, когда я говорю - чешский язык от 30 человек. Вы можете узнать, что вы хотите сделать, чтобы увидеть, вместе, все, что вам нужно, с историей истории человечества, так же как и у Будапешта. Loď byla vytápěná, WC k dispozici. На ваше усмотрение достались дорогие люди, которые были на свободе, - пиво, вино, неалко, город Шампаньске. Вы найдете все, что вам нужно Дунае и его жизнь за день, когда вы живете. Активито допоручуй.
J
20 окт 2019
(Великобритания)
Очень приятное путешествие по реке Дунай и остановка на острове Маргарет. Пит-стоп не обязателен (включен в стоимость билета), но я настоятельно рекомендую вам провести 2-3 часа на острове, увидеть волшебный фонтан и прогуляться по садам и территории. Вы можете даже арендовать скутеры или велосипеды на острове, чтобы добраться от одного конца до другого. Затем вы возвращаетесь в пункт сбора, чтобы забрать на обратном пути на лодке. Вы получаете напиток при первой посадке и еще один при посадке с острова Маргарет. Я бы порекомендовал поездку!
А
2 окт 2019
(Великобритания)
Забронировано онлайн - приложение downloaddd (для QR-кода) все достаточно просто. Поездка была хорошей с бокалом пива (или вина) и стаканом лимонада на обратном пути. Вы можете сойти на острове Маргарет и забраться на следующую лодку. Мы не сделали, так как не было ясно, что мы могли, и к тому времени, когда мы поняли, что это оставило причал. Хорошо стоит денег

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