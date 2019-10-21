Ваш 1,5-часовой тур по центру города на сегвее начнется с инструктажа. Ваш опытный гид поможет вам приспособиться к сегвею и научиться им управлять. Затем вы отправитесь на осмотр исторического центре города.

Вы увидите такие достопримечательности, как здание Венгерского парламента, базилика Святого Иштвана, площадь Свободы, Венгерскую государственную опера, мемориал «Туфли на набережной Дуная», Цепной мост и центральный парк Будапешта — площадь Эржебет. Прокатитесь по набережной с ветерком и сделайте несколько остановок, чтобы полюбоваться потрясающим видом на Будайскую крепость, Рыбацкий бастион и Цепной мост.

Вас ждет частный тур с прекрасной атмосферой. Проезжая мимо достопримечательностей, вы будете узнавать интересные истории и факты о Будапеште, про которые не слышали даже некоторые эксперты. Гид предоставит вам множество возможностей для фотографий, часто останавливаясь в местах, которые так популярны в Instagram.