Будапешт: обзорный 1,5-часовой тур на сегвее

Благодаря этому туру на сегвее вы с легкостью исследуете Будапешт на свежем воздухе всего за 1,5 часа

5
89 отзывов
В группе
до 15 чел.
Благодаря этому туру на сегвее вы с легкостью исследуете Будапешт на свежем воздухе всего за 1,5 часа.

Интересные комментарии гида сделают тур незабываемым.
Будапешт: обзорный 1,5-часовой тур на сегвее
Будапешт: обзорный 1,5-часовой тур на сегвее
Будапешт: обзорный 1,5-часовой тур на сегвее
Будапешт: обзорный 1,5-часовой тур на сегвее
Будапешт: обзорный 1,5-часовой тур на сегвее
Будапешт: обзорный 1,5-часовой тур на сегвее

Что вы увидите 🤩

  • Замок Буда
  • Цепной мост
  • Здание венгерского парламента
  • Рыбацкий бастион
  • Венгерский государственный оперный театр
  • Базилика Святого Стефана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите главные достопримечательности центра Будапешта всего за 1,5 часа
  2. Выберите время начала в течение дня
  3. Прокатитесь на сегвее по городу в сопровождении частного гида
  4. Посмотрите на такие достопримечательности, как здание Венгерского парламента и базилика Святого Иштвана
Ваш 1,5-часовой тур по центру города на сегвее начнется с инструктажа. Ваш опытный гид поможет вам приспособиться к сегвею и научиться им управлять. Затем вы отправитесь на осмотр исторического центре города.
Вы увидите такие достопримечательности, как здание Венгерского парламента, базилика Святого Иштвана, площадь Свободы, Венгерскую государственную опера, мемориал «Туфли на набережной Дуная», Цепной мост и центральный парк Будапешта — площадь Эржебет. Прокатитесь по набережной с ветерком и сделайте несколько остановок, чтобы полюбоваться потрясающим видом на Будайскую крепость, Рыбацкий бастион и Цепной мост.
Вас ждет частный тур с прекрасной атмосферой. Проезжая мимо достопримечательностей, вы будете узнавать интересные истории и факты о Будапеште, про которые не слышали даже некоторые эксперты. Гид предоставит вам множество возможностей для фотографий, часто останавливаясь в местах, которые так популярны в Instagram.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Полное обучение с гидом
  • Все необходимое оборудование
  • Фотографии вашего тура
Что не входит
  • Дополнительные чаевые
  • Еда и напитки по желанию
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности, также принимаются копии
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 7 лет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 8 лет
  • Беременные женщины
  • Люди весом менее 30 кг
Требования к участникам
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 89 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
8
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
21 окт 2019
(Великобритания)
Макс, наш гид по экскурсии на сигвеях был самым добрым и вежливым человеком, которого мы встречали в Будапеште. Мы прекрасно провели время, и этот тур на закате был лучшим решением, потому что мы могли видеть розовые и оранжевые оттенки на горизонте над рекой Дунай, это было волшебно!! Он показал нам замок Буда, остров Маргарет, Цепной мост, военный музей, и мы почувствовали, что мы объехали весь город!! Макс был очень терпелив с нашими фотографиями и вопросами! Настоятельно рекомендую этот тур с этой компанией! Вы не будете сожалеть об этом!
R
21 ноя 2021
(Мальта)
Оригинал (en)
Был отличный способ увидеть город. Араш был милым, внимательным и дружелюбным. Он был осторожен и с новичками, это было очень весело!
R
21 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Действительно хорошее развлечение. Был очень хороший тур из Арраша. Определенно рекомендую всем, кто посещает Будапешт.
А
6 ноя 2021
(Венгрия)
Оригинал (en)
Араш, наш гид, был великолепен: хорошо информирован, терпелив и очень гостеприимен. И это вдобавок к удовольствию от Segway. Настоятельно рекомендуется.
А
1 ноя 2021
(Венгрия)
Оригинал (en)
Гид Араш был супер-дружелюбным, все объяснил, уделил нам внимание и был осторожен.
Marvic
21 окт 2021
Оригинал (en)
Аарон был потрясающим! опыт оказался в миллиард раз лучше, чем ожидалось. честно стоит каждой копейки и более !!! не пропустите это! опять же, очень рекомендуется Аарон!
M
18 окт 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Супер хорошая поездка с действительно хорошим гидом. Определенно можно рекомендовать.
G
5 окт 2021
(Израиль)
Оригинал (en)
Отличный гид !!!
А
4 окт 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Гид был очень дружелюбным. Тур выбран идеально. Легкий способ посетить город. Я бы даже рекомендовал 2,5-часовой тур!
M
2 окт 2021
Оригинал (fr)
очень хорошо провести время с семьей
L
17 сен 2021
(Дания)
Оригинал (da)
Это было действительно весело, и у нас был хороший гид
D
11 авг 2021
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Это был хороший опыт с хорошим гидом.
Shannon
14 мар 2020
(Великобритания)
Оригинал (en)
Действительно весело, и мы видели множество городов, на которые нам потребовалось бы много времени, чтобы увидеть, прошли ли мы
I
13 мар 2020
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Много повидал, красиво рассказано, это действительно хороший способ увидеть город. Мы обязательно сделаем это снова !!
T
7 мар 2020
(Ирландия)
Оригинал (en)
Молодой парень, который нас привел, был очень любезен и все нам объяснил.
Ещё 74 отзыва

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