Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите основные достопримечательности Будапешта из окна комфортного автобуса с кондиционером
Вскрикните от восторга, когда автобус погрузится в Дунай
Исследуйте имперский город, путешествуя по реке
Станьте частью уникального тура, первого в своем роде в Европе
Во время этого уникального тура по Будапешту вы исследуете город как с земли, так и с воды, не меняя средство передвижения!
Раньше вы могли изучить прекрасную венгерскую столицу на четырех колесах или полюбоваться империалистическими зданиями с палубы прогулочного катера. Теперь вам не надо выбрать! RiverRide предлагает специальную экскурсию на 1 час и 40 минут, в ходе которой вы увидите достопримечательности Будапешта из окна удобного автобуса – сначала с оживленных улиц, а затем со знаменитого голубого Дуная.
Вскрикните от восторга, когда автобус погрузится в Дунай, знаменитую реку в Будапеште и одну из самых известных рек в мире. Вы никогда не забудете любование восхитительными видами элегантного города под тихое покачивание на ряби волн.
Поездка на таком автобусе сделает путешествие особенным. После водного приключения сойдите на берегу реки и вновь окажитесь в суете шумного мегаполиса.
Туры проходят 4 раза в день с апреля по октябрь и 3 раза в день с ноября по март.
Ответы на вопросы
Что входит
Гид, говорящий на английском и немецком языках
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 35 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
В автобусе не разрешено курить, есть и пить
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
I
Irina
22 ноя 2021
Я в восторге. Начиталась разных отзывов, но любопытство взяло в верх) кто-то ранее писал, что скучно на воде. . и медленно идёт… не заметила этого))!! Очень крутой трип! Около парламента автобус делает оборот и обратно! Все с юмором (Экскурсия) единственное, плохо что пленкой обклеили автобус (от солнца) если вы планируете фотографировать, как я… )))всем советую! Не пожалеете. Ребята, спасибо вам огромное!
L
Lili
5 июня 2019
Если вы никогда не ездите на плавучем автобусе, то попробуйте! Это было весело. Я хотел, чтобы гид объяснял только на английском языке, а не на английском и немецком, потому что на обоих языках ей есть, что сказать, что мы всегда упускали из виду то, о каком здании или достопримечательностях она говорила. Автобус продолжает движение и не останавливается вообще.
А
Аноним
3 апр 2019
Интересный вариант для экскурсии на городском автобусе, очень нравится идея речного автобуса / лодки. Гид был очень восторженным, и я был впечатлен тем, на скольких языках она могла говорить. Но я бы посоветовал сократить лодочный тур. Через 30 минут он становится немного скучным, так как движется довольно медленно. Возможно, получение еще одной заставки заставит вернуться на землю где-то недалеко от центра города. Кроме того, у каждого сиденья есть свои наушники, я советую брать свои наушники по гигиеническим причинам, плюс некоторые из них все равно не работают.
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