Во время этого уникального тура по Будапешту вы исследуете город как с земли, так и с воды, не меняя средство передвижения!

Раньше вы могли изучить прекрасную венгерскую столицу на четырех колесах или полюбоваться империалистическими зданиями с палубы прогулочного катера. Теперь вам не надо выбрать! RiverRide предлагает специальную экскурсию на 1 час и 40 минут, в ходе которой вы увидите достопримечательности Будапешта из окна удобного автобуса – сначала с оживленных улиц, а затем со знаменитого голубого Дуная.

Вскрикните от восторга, когда автобус погрузится в Дунай, знаменитую реку в Будапеште и одну из самых известных рек в мире. Вы никогда не забудете любование восхитительными видами элегантного города под тихое покачивание на ряби волн.

Поездка на таком автобусе сделает путешествие особенным. После водного приключения сойдите на берегу реки и вновь окажитесь в суете шумного мегаполиса.

Туры проходят 4 раза в день с апреля по октябрь и 3 раза в день с ноября по март.