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Будапешт: тур по системе hop-on hop-off

3.8
5 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Будапешта
Изучите Будапешт в удобном для себя темпе на hop-on hop-off автобусе 🚌.

Вы можете сесть и сойти на любой из 31 остановок.

И осмотреть главные достопримечательности 🏛️ города.

А также вы сможете отправиться в круиз или вечерний тур по городу.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €19 за человека

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Будапешт: тур по системе hop-on hop-off
Будапешт: тур по системе hop-on hop-off

Что вы увидите

  • Базилика Святого Иштвана
  • Цепной мост (Пешт)
  • Площадь Кальвина
  • Опера
  • Площадь Ференца Листа
  • Площадь Героев
  • Железнодорожный вокзал Келети
  • Мост Маргит (Буда)
  • Торговый центр WESTEND
  • Здание парламента
  • Проспект Андраши, 4
  • Площадь 15 марта
  • Площадь Фовам
  • Corvin Plaza
  • Нью-Йоркский дворец
  • Corinthia Hotel
  • Площадь Францисканцев
  • Цитадель
Автобус hop-on hop-off в Будапеште
Откройте для себя Будапешт вместе с билетом на 48 или 72 часа на экскурсионный hop-on hop-off автобус. Вас ждут такие достопримечательности 🏛️, как Венгерский парламент, Будайский замок 🏰, Цепной мост, Цитадель, Еврейская синагога, Мемориал и музей 🖼 на улице Дохань.
В зависимости от выбранного варианта билета у вас есть возможность также совершить часовой круиз по реке Дунай и отправиться в вечерний автобусный тур, чтобы полюбоваться городом с наступлением темноты.
С билетами на автобус hop-on hop-off вы можете садиться и сходить на любой из 31 остановок по 2 разным маршрутам Красный и Желтый. Ваш билет 🎫 также включает фантастический дисконтный буклет, который предоставляет скидки на посещение популярных достопримечательностей, бесплатную пешую экскурсию ⛳ и велосипедный тур.

Красный маршрут (2 часа 20 мин, аудиогид на 16 языках):

  • Базилика Святого Иштвана
  • Цепной мост (Пешт)
  • Площадь Кальвина
  • Опера
  • Площадь Ференца Листа
  • Площадь Героев
  • Железнодорожный вокзал Келети
  • Мост Маргит (Буда)
  • Торговый центр WESTEND
  • Здание парламента

Желтый маршрут (1 час 20 мин., аудиогид на 16 языках):

  • Проспект Андраши, 4
  • Цепной мост (Пешт)
  • Площадь 15 марта
  • Площадь Фовам.
  • Площадь Кальвина
  • Corvin Plaza
  • Нью-Йоркский дворец
  • Corinthia Hotel
  • Площадь Ференца Листая
  • Опера

Вечерний маршрут (1 час 50 мин. аудиогид на 16 языках):

  • Базилика Святого Иштвана
  • Цепной мост (Пешт)
  • Опера
  • Площадь Ференца Листа
  • Площадь Героев
  • Железнодорожный вокзал Келети
  • Нью-Йоркский дворец
  • Мост Маргит
  • Площадь Францисканцев
  • Цитадель
Важная информация
  • Автобус по Красному маршруту ходит с 09:00 до 16:00. Продолжительность тура – 140 минут (полный круг). Частота – каждые 30 минут.
  • Вечерний тур проходит с 20:00 до 21:50. Продолжительность: 110 минут. Место встречи – базилика Святого Иштвана, остановка 1 по Красному маршруту.
  • Во время вечернего тура нельзя сходить и садиться на остановках.
  • Для это тура нужно принести бумажный ваучер. Ваучеры можно активировать на любой остановке любого
Что входит
  • Аудиогид/наушники на 16 языках (Испанский, Турецкий, Китайский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Иврит, Венгерский, Итальянский, Японский, Арабский, Польский, Португальский, Русский) на всех автобусных маршрутах
  • Автобусная hop-on hop-off экскурсия с доступом на 48 часов
  • Автобусная hop-on hop-off экскурсия с доступом на 48 часов + часовой круиз
  • Автобусная hop-on hop-off экскурсия и вечерний тур с доступом на 48 или 72 часа + часовой круиз + вечерний панорамный тур
  • Буклет со скидками в местах по всему городу (включает бесплатную пешую экскурсию и велосипедный тур)
Что не входит
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Место встречи зависит от выбранного варианта
Место завершения
🏁 Любая остановка
Будапешт: тур по системе hop-on hop-off
Будапешт: тур по системе hop-on hop-off
Будапешт: тур по системе hop-on hop-off
Будапешт: тур по системе hop-on hop-off
Будапешт: тур по системе hop-on hop-off

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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5 отзывов оставили туристы

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