Автобус hop-on hop-off в Будапеште

Откройте для себя Будапешт вместе с билетом на 48 или 72 часа на экскурсионный hop-on hop-off автобус. Вас ждут такие достопримечательности 🏛️, как Венгерский парламент, Будайский замок 🏰, Цепной мост, Цитадель, Еврейская синагога, Мемориал и музей 🖼 на улице Дохань.

В зависимости от выбранного варианта билета у вас есть возможность также совершить часовой круиз по реке Дунай и отправиться в вечерний автобусный тур, чтобы полюбоваться городом с наступлением темноты.

С билетами на автобус hop-on hop-off вы можете садиться и сходить на любой из 31 остановок по 2 разным маршрутам Красный и Желтый. Ваш билет 🎫 также включает фантастический дисконтный буклет, который предоставляет скидки на посещение популярных достопримечательностей, бесплатную пешую экскурсию ⛳ и велосипедный тур.

Красный маршрут (2 часа 20 мин, аудиогид на 16 языках):

Базилика Святого Иштвана

Цепной мост (Пешт)

Площадь Кальвина

Опера

Площадь Ференца Листа

Площадь Героев

Железнодорожный вокзал Келети

Мост Маргит (Буда)

Торговый центр WESTEND

Здание парламента

Желтый маршрут (1 час 20 мин., аудиогид на 16 языках):

Проспект Андраши, 4

Цепной мост (Пешт)

Площадь 15 марта

Площадь Фовам.

Площадь Кальвина

Corvin Plaza

Нью-Йоркский дворец

Corinthia Hotel

Площадь Ференца Листая

Опера

Вечерний маршрут (1 час 50 мин. аудиогид на 16 языках):

Базилика Святого Иштвана

Цепной мост (Пешт)

Опера

Площадь Ференца Листа

Площадь Героев

Железнодорожный вокзал Келети

Нью-Йоркский дворец

Мост Маргит

Площадь Францисканцев

Цитадель

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