Автобус hop-on hop-off в Будапеште
Откройте для себя Будапешт вместе с билетом на 48 или 72 часа на экскурсионный hop-on hop-off автобус. Вас ждут такие достопримечательности 🏛️, как Венгерский парламент, Будайский замок 🏰, Цепной мост, Цитадель, Еврейская синагога, Мемориал и музей 🖼 на улице Дохань.
В зависимости от выбранного варианта билета у вас есть возможность также совершить часовой круиз по реке Дунай и отправиться в вечерний автобусный тур, чтобы полюбоваться городом с наступлением темноты.
С билетами на автобус hop-on hop-off вы можете садиться и сходить на любой из 31 остановок по 2 разным маршрутам Красный и Желтый. Ваш билет 🎫 также включает фантастический дисконтный буклет, который предоставляет скидки на посещение популярных достопримечательностей, бесплатную пешую экскурсию ⛳ и велосипедный тур.
Красный маршрут (2 часа 20 мин, аудиогид на 16 языках):
- Базилика Святого Иштвана
- Цепной мост (Пешт)
- Площадь Кальвина
- Опера
- Площадь Ференца Листа
- Площадь Героев
- Железнодорожный вокзал Келети
- Мост Маргит (Буда)
- Торговый центр WESTEND
- Здание парламента
Желтый маршрут (1 час 20 мин., аудиогид на 16 языках):
- Проспект Андраши, 4
- Цепной мост (Пешт)
- Площадь 15 марта
- Площадь Фовам.
- Площадь Кальвина
- Corvin Plaza
- Нью-Йоркский дворец
- Corinthia Hotel
- Площадь Ференца Листая
- Опера
Вечерний маршрут (1 час 50 мин. аудиогид на 16 языках):
- Базилика Святого Иштвана
- Цепной мост (Пешт)
- Опера
- Площадь Ференца Листа
- Площадь Героев
- Железнодорожный вокзал Келети
- Нью-Йоркский дворец
- Мост Маргит
- Площадь Францисканцев
- Цитадель
Важная информация
- Автобус по Красному маршруту ходит с 09:00 до 16:00. Продолжительность тура – 140 минут (полный круг). Частота – каждые 30 минут.
- Вечерний тур проходит с 20:00 до 21:50. Продолжительность: 110 минут. Место встречи – базилика Святого Иштвана, остановка 1 по Красному маршруту.
- Во время вечернего тура нельзя сходить и садиться на остановках.
- Для это тура нужно принести бумажный ваучер. Ваучеры можно активировать на любой остановке любого