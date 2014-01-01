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Будапешт: Вечерний часовой обзорный круиз по Дунаю

4.5
0 отзывов
Спутник Б.
Спутник Б. – Гид из Будапешта
Прогулки по Дунаю в Будапеште — самый удобный способ познакомиться с венгерской столицей ⭐️ за короткий срок.

Посмотрите на город 🏙️, как местные жители – на палубе нет живого экскурсовода (аудиогид по желанию), а сам катер больше похож на плавучую кофейню или паб с собственным баром.

Вы отправитесь в круиз по реке Дунай с видами на Будайскую крепость и венгерский парламент, проплывете под знаменитыми мостами Будапешта – мостом Свободы и Эржебет, и познакомитесь с яркими символами города в расслабленной атмосфере.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-30 человек

  • €11 за экскурсию

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Будапешт: Вечерний часовой обзорный круиз по Дунаю
Будапешт: Вечерний часовой обзорный круиз по Дунаю

Что вы увидите

  • Здание венгерского парламента
  • Будайская крепость
  • Várkert Bazár
  • Вигадо
  • мосты Маргит и Ракоци.
Поднимитесь на прогулочный катер на причале Szent István Park в Будапеште и получите приветственный сезонный коктейль (глинтвейн в зимний период) или безалкогольный напиток. Проплывите по Дунаю мимо таких памятников культуры, как здание венгерского парламента, Будайская крепость и недавно восстановленный до былого блеска Várkert Bazár.
Поднимитесь на палубу, и вам откроется безупречный вид на огни концертного зала Вигадо, или любуйтесь освещенными памятниками культуры между мостами Маргит и Ракоци из уюта палубы с панорамными окнами, снабженной кондиционером.
Посмотрите на город 🏙️, как местные жители, на палубе нет аудиогида или живого экскурсовода, катер больше похож на плавучую кофейню или паб с собственным баром.
Что входит
  • круиз
  • приветственный коктейль или безалкогольный напиток
  • бесплатный Wi-Fi на борту теплохода
  • аудиогид (экскурсии в 17:00, 18:30)
Что не входит
  • экскурсия
  • аудиогид (экскурсия в 23:00)
Начало и место завершения
🚩 Budapest, Dock 42 port
Будапешт: Вечерний часовой обзорный круиз по Дунаю
Будапешт: Вечерний часовой обзорный круиз по Дунаю
Будапешт: Вечерний часовой обзорный круиз по Дунаю
Будапешт: Вечерний часовой обзорный круиз по Дунаю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Б.
Спутник Б.
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