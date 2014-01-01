Поднимитесь на прогулочный катер на причале Szent István Park в Будапеште и получите приветственный сезонный коктейль (глинтвейн в зимний период) или безалкогольный напиток. Проплывите по Дунаю мимо таких памятников культуры, как здание венгерского парламента, Будайская крепость и недавно восстановленный до былого блеска Várkert Bazár.

Поднимитесь на палубу, и вам откроется безупречный вид на огни концертного зала Вигадо, или любуйтесь освещенными памятниками культуры между мостами Маргит и Ракоци из уюта палубы с панорамными окнами, снабженной кондиционером.

Посмотрите на город 🏙️, как местные жители, на палубе нет аудиогида или живого экскурсовода, катер больше похож на плавучую кофейню или паб с собственным баром.