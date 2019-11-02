Минуйте очеред и направляйтесь сразу в зону досмотра, откуда начнется ваш визит в Большую синагогу, крупнейшую в Европе и вторую по величине в мире. Построенная в 1859 году синагога является одной из главных достопримечательностей Будапешта с фасадом из красного и желтого кирпича, сочетающим романтический стиль с мавританскими элементами.

Примите участие в экскурсии с гидом, чтобы узнать об истории и архитектуре синагоги и истории венгерских евреев до и после Второй мировой войны.

Затем используйте свой билет для входа в Венгерский еврейский музей рядом с синагогой. Узнайте о жизни еврейского народа в Венгрии через предметы бытовой жизни.

Осмотрите знаменитое Дерево памяти Эммануэля на заднем дворе синагоги. Полюбуйтесь великолепными металлическими листочками плакучей ивы, на которых выгравированы имена жертв Холокоста, и металлическими пластинами с именами спасавших их людей, не принадлежавших к еврейскому народу.

Завершите тур на кладбище на заднем дворе Храма героев, где захоронены люди, погибшие в гетто во время Второй мировой войны.