Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket

Пройдите без очереди в Большую синагогу

4.4
2100 отзывов
Входной билет
Пройдите без очереди в Большую синагогу.

Примите участие в экскурсии по синагоге и ее территории.

Узнайте о повседневной жизни еврейского народа в Венгрии до и после Второй мировой войны в Еврейском музее Венгрии и осмотрите Дерево памяти Эммануэля.
Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket
Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket
Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket
Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket
Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket
Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket
Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket
Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket
Budapest: The Great Synagogue Skip the Line Ticket

Что вы увидите 🤩

  • Большая синагога в Будапеште
  • Еврейский квартал, Будапешт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Большую синагогу, крупнейшую синагогу в Европе и вторую по величине в мире
  2. Оцените удобство прохода без очереди
  3. Осмотрите фундамент Синагоги и Дерево памяти Эммануэля
  4. Примите участие в экскурсии по синагоге, Храму героев, мемориальному парку Рауля Валленберга и кладбищу
Минуйте очеред и направляйтесь сразу в зону досмотра, откуда начнется ваш визит в Большую синагогу, крупнейшую в Европе и вторую по величине в мире. Построенная в 1859 году синагога является одной из главных достопримечательностей Будапешта с фасадом из красного и желтого кирпича, сочетающим романтический стиль с мавританскими элементами.
Примите участие в экскурсии с гидом, чтобы узнать об истории и архитектуре синагоги и истории венгерских евреев до и после Второй мировой войны.
Затем используйте свой билет для входа в Венгерский еврейский музей рядом с синагогой. Узнайте о жизни еврейского народа в Венгрии через предметы бытовой жизни.
Осмотрите знаменитое Дерево памяти Эммануэля на заднем дворе синагоги. Полюбуйтесь великолепными металлическими листочками плакучей ивы, на которых выгравированы имена жертв Холокоста, и металлическими пластинами с именами спасавших их людей, не принадлежавших к еврейскому народу.
Завершите тур на кладбище на заднем дворе Храма героев, где захоронены люди, погибшие в гетто во время Второй мировой войны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия в сопровождении гида по синагоге, Храму героев, мемориальному парку Рауля Валленберга и кладбищу
  • Вход в синагогу, Еврейский музей Венгрии и временные экспозиции в подвале
  • Вход в Храм героев, мемориальный парк Рауля Валленберга, Лапидарий и кладбище синагоги
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Синагога закрыта по субботам и в дни еврейских праздников
  • Пожалуйста, носите одежду, подходящую для храма (например, без топов без рукавов, коротких юбок или шорт). Мужчины не могут войти в синагогу, не накрыв головы. На входе дается кипа
  • Имейте в виду, что при входе проводится проверка безопасности
  • Вход с рюкзаками, превышающими размер ручной клади, запрещен
  • Запрещено есть, пить или курить в этом районе
  • Маски для лица в настоящее время не являются обязательными, но рекомендуются
  • Доказательство вакцинации против Covid-19 в настоящее время не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 2100 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1146
4
678
3
208
2
50
1
18
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
2 ноя 2019
(Великобритания)
Синагога - фантастическое историческое здание для посещения, крупнейшее в Европе. Очень интересно узнать о еврейской культуре и образе жизни. Легко забронировать онлайн и использовать распечатанные билеты без проблем. Гиды часто, если вы хотите ходить в группе. Мы решили осмотреться в своем собственном темпе. Музей очень интересный и Древо Жизни прекрасно. Стоит посетить.
D
14 мая 2019
(Украина)
Приложение понятное и удобное. Выбрал нужную экскурсию (Большая синагога в Будапеште), указал количество билетов, оплатил с банковской карты- сразу пришли на телефон электронные версии билетов (ничего распечатывать не нужно) Вход действительно БЕЗ ОЧЕРЕДИ! Главное-ищите жёлтую табличку с логотипом, НЕ становитесь в общую очередь! Сразу при входе сканируют с телефона билеты, смотрят на количество людей и все, вход. Мы были в восторге-ведь в день моего посещения лил дождь и очередь в билетную кассу метров 40.
f
5 янв 2020
(Нидерланды)
Красивая синагога, а также экскурсия была интересной и дала больше информации об истории. Кроме того, здесь был музей о религии и традициях и выставка о Второй мировой войне.

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