Тематическая прогулка 👣 по живописным улочкам и площадям центра Пешта с осмотром самых интересных объектов: дома Бедо - дом венгерского сецессиона, дворца Грешэм и других, заканчивается в одном из красивейших кафе города.
Достопримечательности на маршруте:
здание сберегательного почтового банка
здание на площади Сервита
здание на улице Ваци
здание Парижский Двор
Дом венгерского модерна - Дом Бедо
Дворец Грешем
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.