Тематическая прогулка 👣 по живописным улочкам и площадям центра Пешта с осмотром самых интересных объектов: дома Бедо - дом венгерского сецессиона, дворца Грешэм и других, заканчивается в одном из красивейших кафе города.

Достопримечательности на маршруте:

здание сберегательного почтового банка

здание на площади Сервита

здание на улице Ваци

здание Парижский Двор

Дом венгерского модерна - Дом Бедо

Дворец Грешем