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Детали венгерского модерна

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Детали венгерского модерна
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €85 за экскурсию

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Детали венгерского модерна
Детали венгерского модерна

Что вы увидите

  • здание сберегательного почтового банка
  • здание на площади Сервита
  • здание на улице Ваци
  • здание Парижский Двор
  • Дом венгерского модерна - Дом Бедо
  • Дворец Грешем
Тематическая прогулка 👣 по живописным улочкам и площадям центра Пешта с осмотром самых интересных объектов: дома Бедо - дом венгерского сецессиона, дворца Грешэм и других, заканчивается в одном из красивейших кафе города.

Достопримечательности на маршруте:

    здание сберегательного почтового банка
    здание на площади Сервита
    здание на улице Ваци
    здание Парижский Двор
    Дом венгерского модерна - Дом Бедо
    Дворец Грешем
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
      Начало и место завершения
      🚩 по договоренности
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна
      Детали венгерского модерна

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Thermal. hungary
      Thermal. hungary
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