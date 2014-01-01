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Фольклорная программа с ужином в национальном венгерском ресторане

4.4
0 отзывов
Спутник Б.
Спутник Б. – Гид из Будапешта
Приглашаем окунуться в атмосферу венгерского чард-трактира, в котором вас ждет вкусный ужин из 3-х национальных блюд и зажигательная фольклорная шоу-программа.

Услышите национальные песни и станцуете темпераментный чардаш.

Вам предложат неограниченное количество знаменитого венгерского гуляша, мясное ассорти и ароматный десерт 🍪.
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  • 👥Групповая
  • 🍤Можно и покушать
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €45 за человека

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Фольклорная программа с ужином в национальном венгерском ресторане

Что вы увидите

  • Ресторан Будапешта с национальной программой и насыщенной народной музыкой
Вечер в одном из колоритных ресторанов Будапешта с национальной программой, насыщенной народной музыкой, атмосферой венгерских обычаев, песен и танцев. Ужин из блюд венгерской кухни 🥧, дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки. Сладкий напев скрипки и зажигательный чардаш сделают этот вечер незабываемым.

Меню:

  • Гуляш в котле (без лимита)
  • Мясное ассорти и гарниры ассорти на большом блюде на 4 персоны
  • Десерт + кофе.
  • Вино красное –белое 0. 3 + на человека и газированная вода.
  • Крепкие напитки за дополнительную плату.
  • Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.
Что входит
  • Гуляш в котле (без лимита)
  • Мясное ассорти и гарниры ассорти на большом блюде на 4 персоны
  • Десерт + кофе
  • Вино красное – белое 0. 3 + на человека и газированная вода
  • Национальная программа
  • Трансфер
Что не входит
  • Крепкие напитки
Начало и место завершения
🚩 указан в ваучере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Б.
Спутник Б.
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