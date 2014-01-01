Ресторан Будапешта с национальной программой и насыщенной народной музыкой
Вечер в одном из колоритных ресторанов Будапешта с национальной программой, насыщенной народной музыкой, атмосферой венгерских обычаев, песен и танцев. Ужин из блюд венгерской кухни 🥧, дополняют венгерские вина и безалкогольные напитки. Сладкий напев скрипки и зажигательный чардаш сделают этот вечер незабываемым.
Меню:
Гуляш в котле (без лимита)
Мясное ассорти и гарниры ассорти на большом блюде на 4 персоны
Десерт + кофе.
Вино красное –белое 0. 3 + на человека и газированная вода.
Крепкие напитки за дополнительную плату.
Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.
Что входит
Гуляш в котле (без лимита)
Мясное ассорти и гарниры ассорти на большом блюде на 4 персоны
Десерт + кофе
Вино красное – белое 0. 3 + на человека и газированная вода
Национальная программа
Трансфер
Что не входит
Крепкие напитки
Начало и место завершения
🚩 указан в ваучере
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.