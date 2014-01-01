Спутник Б. – Гид из Будапешта

Приглашаем окунуться в атмосферу венгерского чард-трактира, в котором вас ждет вкусный ужин из 3-х национальных блюд и зажигательная фольклорная шоу-программа.



Услышите национальные песни и станцуете темпераментный чардаш.



Вам предложат неограниченное количество знаменитого венгерского гуляша, мясное ассорти и ароматный десерт 🍪.