Проспект Андрашши - венгерский ответ Елисейским Полям в Париже - не такой уж и длинный, всего 2310 метров, но по нему можно дойти от самого начала венгерской истории до современности и ее сомнительных героев. Кроме этого, мы зайдем в городской парк, где поговорим об истории, архитектуре и немного о бегемотах.

Мы начнем на Площади героев, и узнаем:

Кто же эти герои, в честь которых названа площадь;

Кто эти семеро на рогатых лошадях, и откуда они пришли?

У ангела на колонне в руке корона: это просто так, или что-то означает?

А эти люди в колоннаде: почему они здесь?

После этого мы заглянем в парк и узнаем:

Где находится замок Вайдахуняд на самом деле, и как так получилось?

Какой военный госпиталь в Будапеште был самым красивым?

Кем надо быть, чтобы круглый год купаться в термальной водичке?

Сделав круг по парку, мы пойдем по проспекту Андрашши по направлению к центру. Начнем мы с района посольств и загородных резиденций будапештскиях аристократов и богачей. Когда-то загородных, сейчас это практически центр.

По дороге мы узнаем:

За что венгерские журналисты благодарны маршалу Ворошилову

Какой дом Вандербильт счел достаточно большим для своей дочери

Куда попадают отправленные на пенсию статуи

Мы идем дальше, дома рядом с нами становятся все больше, и здесь мы увидим:

В каком доме практически никогда нельзя было найти Ференца Листа

Какой дом начинался как инвестиция модного художника, а закончил как самый страшный музей Будапешта

Увидим, где в начале века можно было встретить лучших писателей, лучших художников и лучшего поэта Венгрии (поэт, кстати, неожиданно окажется вам известен).

Закончится наша прогулка у Базилики св. Иштвана. Если останется настроение и силы, мы посетим и ее.