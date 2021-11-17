Проспект Андрашши - венгерский ответ Елисейским Полям в Париже - не такой уж и длинный, всего 2310 метров, но по нему можно дойти от самого начала венгерской истории до современности и ее сомнительных героев. Кроме этого, мы зайдем в городской парк, где поговорим об истории, архитектуре и немного о бегемотах.
Мы начнем на Площади героев, и узнаем:
- Кто же эти герои, в честь которых названа площадь;
Кто эти семеро на рогатых лошадях, и откуда они пришли?
У ангела на колонне в руке корона: это просто так, или что-то означает?
А эти люди в колоннаде: почему они здесь?
После этого мы заглянем в парк и узнаем:
Где находится замок Вайдахуняд на самом деле, и как так получилось?
Какой военный госпиталь в Будапеште был самым красивым?
Кем надо быть, чтобы круглый год купаться в термальной водичке?
Сделав круг по парку, мы пойдем по проспекту Андрашши по направлению к центру. Начнем мы с района посольств и загородных резиденций будапештскиях аристократов и богачей. Когда-то загородных, сейчас это практически центр.
По дороге мы узнаем:
За что венгерские журналисты благодарны маршалу Ворошилову
Какой дом Вандербильт счел достаточно большим для своей дочери
Куда попадают отправленные на пенсию статуи
Мы идем дальше, дома рядом с нами становятся все больше, и здесь мы увидим:
В каком доме практически никогда нельзя было найти Ференца Листа
Какой дом начинался как инвестиция модного художника, а закончил как самый страшный музей Будапешта
Увидим, где в начале века можно было встретить лучших писателей, лучших художников и лучшего поэта Венгрии (поэт, кстати, неожиданно окажется вам известен).
Закончится наша прогулка у Базилики св. Иштвана. Если останется настроение и силы, мы посетим и ее.