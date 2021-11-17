История, проспект и парк
История, проспект и парк
История, проспект и парк
История, проспект и парк
История, проспект и парк
История, проспект и парк
История, проспект и парк
История, проспект и парк

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Героев
  • Городской парк (Варошлигет)
  • Замок Вайдахуняд
  • Купальни Сечени
  • Проспект Андрашши
  • Дом Террора
  • Базилика св. Иштвана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Проспект Андрашши - венгерский ответ Елисейским Полям в Париже - не такой уж и длинный, всего 2310 метров, но по нему можно дойти от самого начала венгерской истории до современности и ее сомнительных героев. Кроме этого, мы зайдем в городской парк, где поговорим об истории, архитектуре и немного о бегемотах.

Мы начнем на Площади героев, и узнаем:

  • Кто же эти герои, в честь которых названа площадь;
Кто эти семеро на рогатых лошадях, и откуда они пришли?
У ангела на колонне в руке корона: это просто так, или что-то означает?
А эти люди в колоннаде: почему они здесь?

После этого мы заглянем в парк и узнаем:

    Где находится замок Вайдахуняд на самом деле, и как так получилось?
    Какой военный госпиталь в Будапеште был самым красивым?
    Кем надо быть, чтобы круглый год купаться в термальной водичке?
    Сделав круг по парку, мы пойдем по проспекту Андрашши по направлению к центру. Начнем мы с района посольств и загородных резиденций будапештскиях аристократов и богачей. Когда-то загородных, сейчас это практически центр.

    По дороге мы узнаем:

      За что венгерские журналисты благодарны маршалу Ворошилову
      Какой дом Вандербильт счел достаточно большим для своей дочери
      Куда попадают отправленные на пенсию статуи

      Мы идем дальше, дома рядом с нами становятся все больше, и здесь мы увидим:

        В каком доме практически никогда нельзя было найти Ференца Листа
        Какой дом начинался как инвестиция модного художника, а закончил как самый страшный музей Будапешта
        Увидим, где в начале века можно было встретить лучших писателей, лучших художников и лучшего поэта Венгрии (поэт, кстати, неожиданно окажется вам известен).
        Закончится наша прогулка у Базилики св. Иштвана. Если останется настроение и силы, мы посетим и ее.

        Ответы на вопросы

        Что входит?
        • Услуги гида
        Что не входит?
          Где начинаем и завершаем?
          Начало: Andrássy út 127
          Завершение: Szent István tér 1
          Когда и сколько длится?
          Когда: Любой день, любое время
          Экскурсия длится около 3 часов
          Кто ещё будет на экскурсии?
          Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
          Нужно оплачивать всё сразу?
          Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
          Что если я передумаю?
          • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
          • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
          Можно задать вопрос до бронирования?
          Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
          Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

          Любой день, любое время

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