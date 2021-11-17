Посещаем три очень красивых, древних города, полных интересных историй. Величественнейший Эстергомский собор, центр венгерского христианства, первый дворец венгерских королей, средневековый замок самого графа Дракулы… Кстати, по дороге вы узнаете много правдивых историй и древних легенд об этом человеке. Мы посетим великолепную панораму над Дунаем, пообедаем в очень вкусных и недорогих истинно венгерских ресторанах, пройдёмся по живописным улочкам Города Мастеров Сентендре.

Ещё не было людей, которые бы остались равнодушны к этому маршруту. Нравится всем. От детей до пенсионеров.

Вы сможете: увидеть, что общего между католическим собором Эстергома и православными монастырями греческого Афона, узнать, что связывает Россию и графа Дракулу, попробовать сосчитать все копии венгерских королевских регалий, пройти по тысячелетнему королевскому замку, побывать на средневековом пиру, поесть настоящего венгерского гуляша, накупить красивых сувениров по ценам производителей, объесться марципана в музее марципана, покормить с руки уток и лебедей на Дунае, наделать приблизительно тысячу красивых фотографий и даже посетить Словакию.

И это далеко не полный список.