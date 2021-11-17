Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии

Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии
Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии
Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии
Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии
Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии
Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии
Излучина Дуная - Золотое кольцо Венгрии

Что вы увидите 🤩

  • Эстергомский собор
  • Вишеградский замок
  • город мастеров Сентендре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посещаем три очень красивых, древних города, полных интересных историй. Величественнейший Эстергомский собор, центр венгерского христианства, первый дворец венгерских королей, средневековый замок самого графа Дракулы… Кстати, по дороге вы узнаете много правдивых историй и древних легенд об этом человеке. Мы посетим великолепную панораму над Дунаем, пообедаем в очень вкусных и недорогих истинно венгерских ресторанах, пройдёмся по живописным улочкам Города Мастеров Сентендре.
Ещё не было людей, которые бы остались равнодушны к этому маршруту. Нравится всем. От детей до пенсионеров.
Вы сможете: увидеть, что общего между католическим собором Эстергома и православными монастырями греческого Афона, узнать, что связывает Россию и графа Дракулу, попробовать сосчитать все копии венгерских королевских регалий, пройти по тысячелетнему королевскому замку, побывать на средневековом пиру, поесть настоящего венгерского гуляша, накупить красивых сувениров по ценам производителей, объесться марципана в музее марципана, покормить с руки уток и лебедей на Дунае, наделать приблизительно тысячу красивых фотографий и даже посетить Словакию.
И это далеко не полный список.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель
Завершение: куда скажете
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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