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«Керепеши» – тайный парк Будапешта

5
2 отзыва
Максим Ф.
Максим Ф. – Гид из Будапешта
Вы окажетесь прямо в гуще событий последних 170 лет.

Мы прогуляемся в декорациях побед и поражений, героических поступков и великих изобретений.

Скучно не будет даже детям.

А на пути нам встретится даже один интерактивный экспонат.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €31 за человека

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«Керепеши» – тайный парк Будапешта
«Керепеши» – тайный парк Будапешта

Что вы увидите

  • Керепеши

Чем мы займемся:

  • Вы окажетесь прямо в гуще событий последних 170 лет – именно столько существует мультикультурный город 🏙️ Будапешт. Мы прогуляемся в декорациях побед и поражений, героических поступков и великих изобретений.
  • Скучно не будет даже детям, на пути нам встретиться даже один интерактивный экспонат.
  • Деак Ференц, Бетлен Иштван, Ибл Миклош, Кошут Лайош, Земмельвейс Игнац, Лендьел Арпад – лишь часть биографий замечательных людей венгерской истории 📖. Изобретатели антисептика и направленного взрыва, спасатель Титаника, архитектор оперы и Базилики. История исчезнувших: премьер-министра и шведского дипломата, автор австро-венгерского соглашения и главный его противник. Кладбище Красной армии и жертв событий 1956 года.
Что входит
  • Небанальный, авторский рассказ от гида, любящего свой город
  • В дождливую погоду –— дождевики, в жаркую — вода.
Что не входит
  • Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии
  • Питание не входит
Начало
🚩 II. János Pál pápa tér
Место завершения
🏁 По договоренности
«Керепеши» – тайный парк Будапешта
«Керепеши» – тайный парк Будапешта
«Керепеши» – тайный парк Будапешта
«Керепеши» – тайный парк Будапешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Ф.
Максим Ф.
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2 отзыва оставили туристы

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