Максим Ф. – Гид из Будапешта

Вы окажетесь прямо в гуще событий последних 170 лет.



Мы прогуляемся в декорациях побед и поражений, героических поступков и великих изобретений.



Скучно не будет даже детям.



А на пути нам встретится даже один интерактивный экспонат.