Вы окажетесь прямо в гуще событий последних 170 лет – именно столько существует мультикультурный город 🏙️ Будапешт. Мы прогуляемся в декорациях побед и поражений, героических поступков и великих изобретений.
Скучно не будет даже детям, на пути нам встретиться даже один интерактивный экспонат.
Деак Ференц, Бетлен Иштван, Ибл Миклош, Кошут Лайош, Земмельвейс Игнац, Лендьел Арпад – лишь часть биографий замечательных людей венгерской истории 📖. Изобретатели антисептика и направленного взрыва, спасатель Титаника, архитектор оперы и Базилики. История исчезнувших: премьер-министра и шведского дипломата, автор австро-венгерского соглашения и главный его противник. Кладбище Красной армии и жертв событий 1956 года.
Что входит
Небанальный, авторский рассказ от гида, любящего свой город
В дождливую погоду –— дождевики, в жаркую — вода.
Что не входит
Транспортное обслуживание и доставка до места проведения экскурсии
Питание не входит
Начало
🚩 II. János Pál pápa tér
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.