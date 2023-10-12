Будапешт: Мини-групповая экскурсия на коктейль-круизе по Дунаю
Берите с собой друзей и близких и отправляйтесь с нами в живописный речной круиз по Дунаю.
Вы увидите Будапешт и его главные достопримечательности с нового для себя ракурса, полюбуетесь видами города с воды и хорошо проведете время, попивая на палубе коктейли, уже включенные в стоимость.
Вы увидите Будапешт и его главные достопримечательности с нового для себя ракурса, полюбуетесь видами города с воды и хорошо проведете время, попивая на палубе коктейли, уже включенные в стоимость.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВы проплывете вдоль Дуная и во время этого живописного речного круиза полюбуетесь видом на городские достопримечательности Будапешта, который с воды выглядят совершенно по-другому. Также вы сможете побаловать себя тремя свежеприготовленными коктейлями и, при желании, купить дополнительные напитки в баре.
Проведите время с друзьями и семьей, наблюдая, как перед вами проплывает панорама города. Круиз по Дунаю в Будапеште — это прекрасная возможность полюбоваться самыми популярными зданиями и великолепными мостами столицы в непринужденной и расслабленной атмосфере.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- 85-минутный круиз
- 3 коктейля на выбор
- Что не входит
- WI-FI
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании