Что вас ждетВы проплывете вдоль Дуная и во время этого живописного речного круиза полюбуетесь видом на городские достопримечательности Будапешта, который с воды выглядят совершенно по-другому. Также вы сможете побаловать себя тремя свежеприготовленными коктейлями и, при желании, купить дополнительные напитки в баре.

Проведите время с друзьями и семьей, наблюдая, как перед вами проплывает панорама города. Круиз по Дунаю в Будапеште — это прекрасная возможность полюбоваться самыми популярными зданиями и великолепными мостами столицы в непринужденной и расслабленной атмосфере.