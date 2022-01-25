Купальни Сечени: быстрый проход + музей палинки

Отдохните в крупнейшей лечебной купальне Европы и попробуйте венгерский напиток

4.5
937 отзывов
Входной билет
Купальни Сечени: быстрый проход + музей палинки
Купальни Сечени: быстрый проход + музей палинки
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Купальни Сечени — это крупнейшая лечебная купальня в Европе. 15 крытых бассейнов, сауны, парные и три огромных открытых бассейна — вы не только побываете в раю, но и укрепите здоровье. Благодаря высокой концентрации минералов в воде ваша кожа станет нежной, как у младенца. Ни одна поездка в Будапешт не должна обойтись без этого декадентского удовольствия!
В купальне Сечени вас ждут гидромассажные ванны, сауны и подводный массаж струями. А если вы считаете, что отдых нужно заслужить, вам придется по душе тренажерный зал комплекса. Если вы решили укрепить здоровье этими благотворными процедурами, пара стаканов холодной минеральной воды поможет вам избежать обезвоживания.
Гарантировав себе долголетие, посетите интерактивный музей, посвященный палинке, национальному алкогольному напитку. В музее палинки вы узнаете все об истории этого особого напитка, который охраняется венгерским законом, — настолько велико его значение. Продегустируйте напиток и удивите друзей необычным сувениром.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ускоренный доступ на целый день на курорт Сечени
  • Кабина или шкафчик на курорте Сечени, где вы можете переодеться и хранить свою одежду (зависит от выбранного билета)
  • Экскурсия в музее палинки (англоговорящий профессиональный гид)
  • Дегустация одной 20 мл палинки или выбор безалкогольного напитка в музее Палинки
Что не входит
  • Массаж
  • Еда и напитки в купальнях Сечени
  • Полотенце (можно приобрести на месте за отдельную плату)
  • Шлепанцы (можно приобрести на месте за отдельную плату)
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