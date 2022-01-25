Купальни Сечени — это крупнейшая лечебная купальня в Европе. 15 крытых бассейнов, сауны, парные и три огромных открытых бассейна — вы не только побываете в раю, но и укрепите здоровье. Благодаря высокой концентрации минералов в воде ваша кожа станет нежной, как у младенца. Ни одна поездка в Будапешт не должна обойтись без этого декадентского удовольствия!

В купальне Сечени вас ждут гидромассажные ванны, сауны и подводный массаж струями. А если вы считаете, что отдых нужно заслужить, вам придется по душе тренажерный зал комплекса. Если вы решили укрепить здоровье этими благотворными процедурами, пара стаканов холодной минеральной воды поможет вам избежать обезвоживания.

Гарантировав себе долголетие, посетите интерактивный музей, посвященный палинке, национальному алкогольному напитку. В музее палинки вы узнаете все об истории этого особого напитка, который охраняется венгерским законом, — настолько велико его значение. Продегустируйте напиток и удивите друзей необычным сувениром.