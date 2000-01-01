Устройте себе оздоровительный день в купальне Сечени и проходите по билету без очереди
Устройте себе оздоровительный день в купальне Сечени и проходите по билету без очереди.
Это самый большой комплекс с лечебными водами в Европе.
Здание купальни находится в центре города.
Вы можете посетить все 11 купален и 5 бассейнов, а также сауны.
Посещать комплекс можно в любое время года. Купальня пользуется большим спросом у гостей города, но электронный входной билет позволит вам гарантированно попасть туда и сэкономить время на входе.
Это самый большой комплекс с лечебными водами в Европе.
Здание купальни находится в центре города.
Вы можете посетить все 11 купален и 5 бассейнов, а также сауны.
Посещать комплекс можно в любое время года. Купальня пользуется большим спросом у гостей города, но электронный входной билет позволит вам гарантированно попасть туда и сэкономить время на входе.
Что вы увидите 🤩
- купальня Сечени:
- 11 купален
- 5 бассейнов
- турецкие и финские парные
- соленые и углекислые ванны
Вход без очереди в самый большой комплекс термальных купален в Европе, он включает 3 открытых и 15 крытых бассейнов.
Что включено:
- доступ к бассейнам, саунам;
- шкаф в котором вы можете оставить свои вещи.
- Здание купальни оформленно выполнено в стиле неоренессанса. Благодаря мотивам, связанным с водой, здание можно толковать как своего рода «купальный дворец», где внутренние архитектурные решения подчинены купальной культуре. Пространство вокруг внешних бассейнов и само здание украшены многочисленными статуями, по бокам простирающихся продолговатых бассейнов находятся по одному фонтану.
- Термальная вода купальни содержит натрий, она богата кальциево-магниево-гидрокарбонатными сульфатными материалами, а также содержит значительное количество фтора и метаборной кислоты. Вода питьевого колодца является лечебной водой, которая содержит щелочь и значительное количество фтора. Лечебная вода рекомендуется страдающим дегенеративными болезнями суставов, а также для дополнения курсов лечения хронических и полуострых воспалений суставов, ортопедической терапии и посттравматической реабилитации.
- вы сможете взять на прокат полотенца, а также купить купальники, шлёпанцы и купальные шапочки за отдельную плату.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- входной билет без очереди
- шкаф для хранения вещей или кабинка, где можно переодеться и оставить вещи
- доступ к бассейнам, парным
- Что не входит
- личные расходы
- прокат полотенца, а также купальники, шлёпанцы и купальные шапочки.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: см. ваучерЗавершение: купальня Сечени
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 09:00 до 18:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно с 09:00 до 18:00
Budapest.help
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