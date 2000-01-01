Купальня Сечени: входной билет без очереди

Устройте себе оздоровительный день в купальне Сечени и проходите по билету без очереди

Устройте себе оздоровительный день в купальне Сечени и проходите по билету без очереди.

Это самый большой комплекс с лечебными водами в Европе.

Здание купальни находится в центре города.

Вы можете посетить все 11 купален и 5 бассейнов, а также сауны.

Посещать комплекс можно в любое время года. Купальня пользуется большим спросом у гостей города, но электронный входной билет позволит вам гарантированно попасть туда и сэкономить время на входе.
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Купальня Сечени: входной билет без очереди

Что вы увидите 🤩

  • купальня Сечени:
  • 11 купален
  • 5 бассейнов
  • турецкие и финские парные
  • соленые и углекислые ванны
Вход без очереди в самый большой комплекс термальных купален в Европе, он включает 3 открытых и 15 крытых бассейнов.

Что включено:

  • доступ к бассейнам, саунам;
  • шкаф в котором вы можете оставить свои вещи.
  • Здание купальни оформленно выполнено в стиле неоренессанса. Благодаря мотивам, связанным с водой, здание можно толковать как своего рода «купальный дворец», где внутренние архитектурные решения подчинены купальной культуре. Пространство вокруг внешних бассейнов и само здание украшены многочисленными статуями, по бокам простирающихся продолговатых бассейнов находятся по одному фонтану.
  • Термальная вода купальни содержит натрий, она богата кальциево-магниево-гидрокарбонатными сульфатными материалами, а также содержит значительное количество фтора и метаборной кислоты. Вода питьевого колодца является лечебной водой, которая содержит щелочь и значительное количество фтора. Лечебная вода рекомендуется страдающим дегенеративными болезнями суставов, а также для дополнения курсов лечения хронических и полуострых воспалений суставов, ортопедической терапии и посттравматической реабилитации.
  • вы сможете взять на прокат полотенца, а также купить купальники, шлёпанцы и купальные шапочки за отдельную плату.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Билет на целый день со шкафчиком
€20
Дети до 2 лет (не допускаются в воду)
Билет на целый день с частной кабинкой
€22

Ответы на вопросы

Что входит
  • входной билет без очереди
  • шкаф для хранения вещей или кабинка, где можно переодеться и оставить вещи
  • доступ к бассейнам, парным
Что не входит
  • личные расходы
  • прокат полотенца, а также купальники, шлёпанцы и купальные шапочки.
Где начинаем и завершаем
Начало: см. ваучер
Завершение: купальня Сечени
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 09:00 до 18:00

Budapest.help
Budapest.help
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Купальня Сечени: входной билет без очереди
4.5
20
27.75
за 1 чел.
Часто заказывают
Купальня Сечени: входной билет без очереди
Устройте себе оздоровительный день в купальне Сечени и проходите по билету без очереди
Ежедневно с 09:00 до 18:00
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
47
за 1 чел.
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с коктейлем
Во время экскурсии вы насладитесь посещением термальной купальни Сечени - самой большой купальни...
Купальня Сечени, теплоходная прогулка с ужином+напитки без ограничений
75
за 1 чел.
Купальня Сечени, теплоходная прогулка с ужином+напитки без ограничений
Во время экскурсии вы насладитесь посещением термальной купальни Геллерт - самой красивой купальни...
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с ужином
4.9
11
58
за 1 чел.
Купальня Сечени и теплоходная прогулка с ужином
Во время экскурсии вы насладитесь купанием в термальных источниках Сечени, увидите легендарные...
ежедневно
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
5
1
12ч
68
за 1 чел.
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
На нашей невероятной экскурсии вы совершите упание в пещерной купальне Мишкольцтапольца
по пятницам
Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах
4.6
42
12ч
65
за 1 чел.
Эгер и Мишкольцтапольца: экскурсия по термальным купальням в пещерах
В этом путешествии вы посетите единственную в Европе пещерную купальню Мишкольц-Тапольца
Пятница в 08:00
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
4.7
26
12ч
60
за 1 чел.
Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
в пятницу в 07:30
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз
4.4
44
11ч
65
за 1 чел.
Озеро Балатон и термальные купальни Хевиз
Мы отправимся на лечебные курорты Венгрии, где царит тишина и спокойствие
По четвергам в 08:00
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
Индивидуальная экскурсия
12ч
350
за 1-7 чел.
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и достопримечательности Эгера
ежедневно
Индивидуальный тур за покупками в аутлет Парндорф
Индивидуальный трансфер
12ч
190
за 1-8 чел.
Индивидуальный тур за покупками в аутлет Парндорф
Поездка на целый день в дизайнерский торговый центр Парндорф
ежедневно, кроме воскресенья
Секреты термальных вод Будапешта
Индивидуальная экскурсия
4.9
48
160
за 1-4 чел.
Секреты термальных вод Будапешта
Открыть рецепт красоты и здоровья в старинной купальне Вели Бей
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
5
1
20
за 1 чел.
Центр, который не в центре: окрестности площади Героев
На пешеходной экскурсии вы познакомитесь с восточной частью Будапешта, изучите площадь Героев и её...
Ежедневно в 14:00

Budapest.help проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия в Парламент Венгрии
4.6
42
45м
25
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в Парламент Венгрии
Побывайте в одной из самых посещаемых достопримечательностей столицы Венгрии - Венгерском парламенте
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺