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«Лукач» – секреты будапештской купальни

5
1 отзыв
Максим Ф.
Максим Ф. – Гид из Будапешта
Окунитесь в полезные воды купальни, научитесь правильно нагреваться и охлаждаться, пройдите курс гидромассажа и насладитесь солнечными ваннами на террасе знаменитой купальни.
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  • 👥Групповая
  • 🧖SPA
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €35 за человека

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«Лукач» – секреты будапештской купальни
«Лукач» – секреты будапештской купальни

Что вы увидите

  • Купальня Лукач
Вы окажетесь в самой уютной термальной купальне Будапешта, любимом месте для встреч ведущей интеллигенции города, политиков и представителей искусства. Принято считать, что здесь находится самая эффективная лечебная вода единственной столицы-курорта Европы.

По нашему оздоровительному плану мы будем:

  • релаксировать в термальных водах. Каждая термальная купальня имеет свою температуру, учитывая это мы выберем разное время для релаксации;
  • правильно нагреваться и охлаждаться. Нельзя давать телу «мёрзнуть», после сауны мы обязательно окунёмся в холодную купель, а перед термальными ваннами нужен прохладный плавательный бассеин;
  • пройдём курс массажа с помощью подводных струй. В Лукаче есть несколько видов бесплатного гидромассажа, которые знают только завсегдатаи купальни и неизвестны туристам;
  • насладимся солнечными ваннами. По секрету, на крыше нашей купальни существует большая терраса с местами где нужно погреться на солнышке.
  • P. S.
  • А так же, я расскажу вам любопытные факты об истории 📖 города, которые собираю.
  • Я рекомендую посещение термальных купален и саун детям после 14 лет.
Что входит
  • Одноразовые шапочки для посещения плавательного бассейна и курс массажа с помощью подводных струй
  • Дружеская атмосфера в небольшой группе
Что не входит
  • Билет не входит в стоимость экскурсии. В зависимости от времени и дня посещения билет стоит от 3500 до 4100 HUF
  • Другие плавательные принадлежности
Начало
🚩 Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda – Buda
Место завершения
🏁 По договоренности
«Лукач» – секреты будапештской купальни
«Лукач» – секреты будапештской купальни
«Лукач» – секреты будапештской купальни
«Лукач» – секреты будапештской купальни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Ф.
Максим Ф.
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1 отзыв оставили туристы

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