Вы окажетесь в самой уютной термальной купальне Будапешта, любимом месте для встреч ведущей интеллигенции города, политиков и представителей искусства. Принято считать, что здесь находится самая эффективная лечебная вода единственной столицы-курорта Европы.
По нашему оздоровительному плану мы будем:
релаксировать в термальных водах. Каждая термальная купальня имеет свою температуру, учитывая это мы выберем разное время для релаксации;
правильно нагреваться и охлаждаться. Нельзя давать телу «мёрзнуть», после сауны мы обязательно окунёмся в холодную купель, а перед термальными ваннами нужен прохладный плавательный бассеин;
пройдём курс массажа с помощью подводных струй. В Лукаче есть несколько видов бесплатного гидромассажа, которые знают только завсегдатаи купальни и неизвестны туристам;
насладимся солнечными ваннами. По секрету, на крыше нашей купальни существует большая терраса с местами где нужно погреться на солнышке.
P. S.
А так же, я расскажу вам любопытные факты об истории 📖 города, которые собираю.
Я рекомендую посещение термальных купален и саун детям после 14 лет.
Что входит
Одноразовые шапочки для посещения плавательного бассейна и курс массажа с помощью подводных струй
Дружеская атмосфера в небольшой группе
Что не входит
Билет не входит в стоимость экскурсии. В зависимости от времени и дня посещения билет стоит от 3500 до 4100 HUF
Другие плавательные принадлежности
Начало
🚩 Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda – Buda
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.