Вы окажетесь в самой уютной термальной купальне Будапешта, любимом месте для встреч ведущей интеллигенции города, политиков и представителей искусства. Принято считать, что здесь находится самая эффективная лечебная вода единственной столицы-курорта Европы.

По нашему оздоровительному плану мы будем: