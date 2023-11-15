Nighttime Shot Cruise в Будапеште

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Насладитесь видами вечернего Будапешта в теплоходном круизе по Дунаю! Вы проплывете вдоль культовых достопримечательностей и освещенных мостов, попробуете лучшие напитки из нашего бара и отлично проведете время. В вашем распоряжении 1,5 часа для незабываемого путешествия!
Nighttime Shot Cruise в Будапеште
Nighttime Shot Cruise в Будапеште
Nighttime Shot Cruise в Будапеште
Nighttime Shot Cruise в Будапеште
Nighttime Shot Cruise в Будапеште
Nighttime Shot Cruise в Будапеште
Nighttime Shot Cruise в Будапеште
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Круиз по Будапешту

Присоединяйтесь к нашему путешествию, которое сочетает в себе лучшие достопримечательности и хорошее настроение в одном фантастическом пакете. Неважно, являетесь ли вы опытным путешественником или впервые в Будапеште, этот круиз обещает незабываемое путешествие, наполненное весельем и смехом. Вы сможете насладиться не только захватывающим видом на столицу, но и попробовать свои любимые спиртные напитки, такие как фирменный венгерский шот «Палинка». Во время круиза вам будет предложено 5 восхитительных шотов, а также вы сможете утолить жажду безалкогольными напитками в неограниченном количестве. Организационные детали Продолжительность круиза — 85 минут.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 85 минут круиза
  • 5 шотов на человека и неограниченное потребление безалкогольных напитков
  • Алкогольные напитки: ром Havana, водка Absolut, текила Jose Cuervo Silver, виски Ballantine’s, Bailey’s, Jägermeister, Unicum, Panyolai Pálinka.
  • Безалкогольные напитки: продукция Coca Cola – Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Fanta Orange, Fusetea Peach, Fusetea Lemon Szentkirályi негазированная и газированная вода Happy Day – яблоко, ананас, персик, апельсин и клюква)
Что не входит
  • WI-FI
Место начала и завершения?
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Приезжайте за 15 минут до начала круиза
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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