Насладитесь видами вечернего Будапешта в теплоходном круизе по Дунаю! Вы проплывете вдоль культовых достопримечательностей и освещенных мостов, попробуете лучшие напитки из нашего бара и отлично проведете время. В вашем распоряжении 1,5 часа для незабываемого путешествия!

Описание