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Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе Hop on, Hop off

3.8
22 отзыва
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Будапешта
Обзорная экскурсия ⛳ по Будапешту из окна двухэтажных автобусов Hop-on Hop-off.

Автобус едет по фиксированному маршруту и делает остановки у каждой туристической локации.

Вы сможете задержаться на любой остановке и продолжить поездку на следующем автобусе 🚌.

За 24 часа можно совершить неограниченное количество поездок.

Дополнительно можно заказать круиз по Дунаю, который займет 1, 5 часа, а также пешеходную прогулку 👣 с гидом по району Пешт и ночную экскурсию.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €32 за человека

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Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе Hop on, Hop off
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе Hop on, Hop off

Что вы увидите

  • Площадь Героев
  • Цитадель
  • Национальный музей
  • Центральный рынок
  • Базилика Святого Стефана
  • Цепной мост
  • Замок
  • Площадь Баттьяни
  • Парламент
  • Мост Маргит
  • Опера и др.
Автобусная экскурсия ⛳ с аудиогидом типа Hop on Hop off Bus! Вы сможете свободно выходить и заходить в автобус в течение всего дня.
Одним из неудобств, с которыми может столкнуться любитель автобусных экскурсий, является невозможность задержаться в понравившейся точке маршрута без риска отстать от группы в незнакомом городе. Система Hop-on Hop-off позволяет решить эту проблему, превратив экскурсионные автобусы в подобие общественного транспорта для путешественников. Благодаря тому, что маршрут экскурсии 🧭 заранее известен, а билет 🎫 действителен в течение, минимум, суток, вы можете задержаться на любой остановке, подробнее познакомиться с понравившимся районом города и продолжить поездку на следующем автобусе 🚌, дождавшись его на остановке, помеченной специальным знаком.

Три варианта билета:

  • 1. Классический: билет на автобус Hop on Hop off Bus на 24 часа.
  • 2. Премимум: билет на автобус Hop on Hop off Bus на 48 часов + 1. 5часовой речной круиз по Дунаю + пешеходная экскурсия по Пешту (в 11:00 или 14:30).
3. Делюкс: билет на автобус Hop on Hop off Bus на 72 часа + 1. 5часовой речной круиз по Дунаю + пешеходная экскурсия по Пешту (в 11:00 или 14:30) + экскурсия по ночному Будапешту и шаттл от/до замка Буда

Исследуйте все достопримечательности 🏛️ и архитектурные чудеса, которые предлагает Будапешт:

  • Площадь Героев,
  • Цитадель,
  • Национальный музей 🖼 рынок,
  • Базилика Святого Стефана,
  • Цепной мост,
  • Замок,
  • Площадь Баттьяни,
  • Парламент,
  • Мост Маргит,
  • Опера и др.
Что входит
  • билет на автобус 24 часа
  • аудиогид
  • речной круиз (премиум и делюкс билеты)
  • пешеходная экскурсия по Пешту (премиум и делюкс билеты)
  • экскурсия по ночному Будапешту (делюкс билет)
Что не входит
  • живой гид в автобусе
  • еда и напитки
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 см. ваучер
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе Hop on, Hop off
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе Hop on, Hop off
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе Hop on, Hop off
Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе Hop on, Hop off

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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22 отзыва оставили туристы

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