Автобусная экскурсия ⛳ с аудиогидом типа Hop on Hop off Bus! Вы сможете свободно выходить и заходить в автобус в течение всего дня.

Одним из неудобств, с которыми может столкнуться любитель автобусных экскурсий, является невозможность задержаться в понравившейся точке маршрута без риска отстать от группы в незнакомом городе. Система Hop-on Hop-off позволяет решить эту проблему, превратив экскурсионные автобусы в подобие общественного транспорта для путешественников. Благодаря тому, что маршрут экскурсии 🧭 заранее известен, а билет 🎫 действителен в течение, минимум, суток, вы можете задержаться на любой остановке, подробнее познакомиться с понравившимся районом города и продолжить поездку на следующем автобусе 🚌, дождавшись его на остановке, помеченной специальным знаком.

Три варианта билета:

1. Классический: билет на автобус Hop on Hop off Bus на 24 часа.

2. Премимум: билет на автобус Hop on Hop off Bus на 48 часов + 1. 5часовой речной круиз по Дунаю + пешеходная экскурсия по Пешту (в 11:00 или 14:30).

3. Делюкс: билет на автобус Hop on Hop off Bus на 72 часа + 1. 5часовой речной круиз по Дунаю + пешеходная экскурсия по Пешту (в 11:00 или 14:30) + экскурсия по ночному Будапешту и шаттл от/до замка Буда

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