Познакомьтесь с архитектурой города и его историей за 4 часа.



По маршруту вы будете перемещаться на автобусе и сделаете остановки у главных мест в городе.



Экскурсия начнется в 8 утра, поэтому вы сможете увидеть город без большого скопления туристов у каждого объекта.



Автобус отправляется от отеля The Ritz-Carlton.



Вы посетите площадь Героев, замок Вайдахуняд, здание Парламента, собор Матьяша.



А также проспект Андраши, который местные жители сравнивают с Елисейскими полями.