Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)

Познакомьтесь с архитектурой города и его историей за 4 часа

4.2
516 отзывов
Познакомьтесь с архитектурой города и его историей за 4 часа.

По маршруту вы будете перемещаться на автобусе и сделаете остановки у главных мест в городе.

Экскурсия начнется в 8 утра, поэтому вы сможете увидеть город без большого скопления туристов у каждого объекта.

Автобус отправляется от отеля The Ritz-Carlton.

Вы посетите площадь Героев, замок Вайдахуняд, здание Парламента, собор Матьяша.

А также проспект Андраши, который местные жители сравнивают с Елисейскими полями.
Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Героев
  • замок Вайдахуняд
  • «Елисейские поля» Будапешта - проспект Андрашши
  • Парламент
  • Рыбацкий Бастион и Королевский дворец
  • собор Матьяша
  • Геллерт
  • Дунай.
Венгерская столица: городские достопримечательности и парижская атмосфера
Будапешт – это жемчужина Венгрии, ее индустриальный и культурный центр. Город, который отличает яркий характер, уникальная архитектура и богатые культурные традиции. Населен неунывающими и гордыми жителями, которые восстанавливали его из пепла сражений и войн. Сейчас романтичная атмосфера будапештских улиц часто напоминает парижскую. Давайте познакомимся с основными достопримечательностями столицы на автобусно-пешеходной экскурсии.

За 4 часа мы успеем увидеть:

  • Площадь Героев – интересный и важный объект. В ее центре расположился Памятник тысячелетия, окружена двумя знаковыми городскими музеями – Изобразительных искусств и Художественным. Осматривая площадь, мы также увидим красивый Городской парк на берегу озера.
  • Замок Вайдахуняд – создан в конце 19 века из дерева и картона и ранее был ничем иным, как павильоном национальной выставки. Но горожане настолько сильно полюбили постройку, что попросили власти возвести настоящее сооружение, из камня и кирпича. Открыли крепость в 1908 году, на торжественной церемонии присутствовал сам Франц Иосиф I.
  • Прекрасный проспект Андраши является главной парадной, очень элегантной улицей Будапешта. Он застроен удивительными архитектурными памятниками – Венгерским государственным оперным театром, Дворцом Дрекслера, Музеем почты, Государственным кукольным театром и другими. Красота и стройность Андраши может смело конкурировать с парижскими Елисейскими полями.
  • Побывать в Будапеште и не полюбоваться его Парламентом? Невозможно! Он считается самым большим и самым красивым зданием столицы и заслуженно пользуется популярностью у туристов и местных жителей.
  • На Крепостном холме находится истинное украшение венгерской столицы – Рыбацкий бастион. Его стены открывают панорамный вид на Дунай и район Пешт. Архитектурный ансамбль возведен из белого камня, он состоит из семи башен и площади, а также виадуков.
  • Величественный Королевский дворец в историческом районе города, известном еще с 13 века, пережил немало драматических событий. Сейчас в нем разместилась Национальная галерея и Национальная библиотека с уникальными рукописями. Обязательно полюбуйтесь Орнаментальными воротами, скульптурными ансамблями и фонтанами в стиле барокко.
  • Готический собор Матьяша построен в редком стиле. Главная церковь Будапешта пережила множество расширений. Редкие цветные витражи и художественные росписи известных художников являются истинными жемчужными достояниями этой церкви.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
взрослый
€15
для детей от 2 до 11 лет
€10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Место начала и завершения
Отель The Ritz-Carlton
Важная информация
  • В экстренных случаях телефон менеджера: +36 30 643 15 76
  • 1000 Út Utazási Iroda H-1061 Budapest, Jókai tér 9.
  • Tel: +36-1/374-30-20 Fax: +36-1/354-03-55
  • На месте сбора Вам не обязательно предъявлять распечатанный ваучер, достаточно назвать ФИ заказчика и номер заказа организатора перед началом экскурсии.
  • Внимание! Напоминаем, что по условиям пребывания туристов в шенгенской зоне, у них всегда должен быть с собой документ, удостоверяющий личность, и полис медицинского страхования
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 8:00

1000Дорог
1000Дорог
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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