Венгерская столица: городские достопримечательности и парижская атмосфера
Будапешт – это жемчужина Венгрии, ее индустриальный и культурный центр. Город, который отличает яркий характер, уникальная архитектура и богатые культурные традиции. Населен неунывающими и гордыми жителями, которые восстанавливали его из пепла сражений и войн. Сейчас романтичная атмосфера будапештских улиц часто напоминает парижскую. Давайте познакомимся с основными достопримечательностями столицы на автобусно-пешеходной экскурсии.
За 4 часа мы успеем увидеть:
- Площадь Героев – интересный и важный объект. В ее центре расположился Памятник тысячелетия, окружена двумя знаковыми городскими музеями – Изобразительных искусств и Художественным. Осматривая площадь, мы также увидим красивый Городской парк на берегу озера.
- Замок Вайдахуняд – создан в конце 19 века из дерева и картона и ранее был ничем иным, как павильоном национальной выставки. Но горожане настолько сильно полюбили постройку, что попросили власти возвести настоящее сооружение, из камня и кирпича. Открыли крепость в 1908 году, на торжественной церемонии присутствовал сам Франц Иосиф I.
- Прекрасный проспект Андраши является главной парадной, очень элегантной улицей Будапешта. Он застроен удивительными архитектурными памятниками – Венгерским государственным оперным театром, Дворцом Дрекслера, Музеем почты, Государственным кукольным театром и другими. Красота и стройность Андраши может смело конкурировать с парижскими Елисейскими полями.
- Побывать в Будапеште и не полюбоваться его Парламентом? Невозможно! Он считается самым большим и самым красивым зданием столицы и заслуженно пользуется популярностью у туристов и местных жителей.
- На Крепостном холме находится истинное украшение венгерской столицы – Рыбацкий бастион. Его стены открывают панорамный вид на Дунай и район Пешт. Архитектурный ансамбль возведен из белого камня, он состоит из семи башен и площади, а также виадуков.
- Величественный Королевский дворец в историческом районе города, известном еще с 13 века, пережил немало драматических событий. Сейчас в нем разместилась Национальная галерея и Национальная библиотека с уникальными рукописями. Обязательно полюбуйтесь Орнаментальными воротами, скульптурными ансамблями и фонтанами в стиле барокко.
- Готический собор Матьяша построен в редком стиле. Главная церковь Будапешта пережила множество расширений. Редкие цветные витражи и художественные росписи известных художников являются истинными жемчужными достояниями этой церкви.