Пешт

Начав экскурсию с Пештской стороны Будапешта, вы проедете по знаменитому бульвару Андраши (внесеного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), осмотрите самый величественный собор Будапешта — базилику Св. Иштвана и узнаете краткую историю Венгрии, непосредственно рядом с памятниками всем основным ее историческим деятелям, сделав остановку на площади Героев. Затем прогуляетесь по парку около замка Вайдахуняд и познакомитесь с загадочным Anonymus.

Буда

На противоположном берегу Дуная, проехав по одному из знаменитых мостов, вы окунетесь в атмосферу старинной Буды, шагая по брусчатке знаменитого Королевского дворца, церковью Матьяша XIV века в позднеготическом стиле и известным Рыбацким бастионом. Подниметесь на гору Геллерт с ее прекрасным видом и восхититесь панорамой Будайской набережной, раз и навсегда влюбившись в красавец — Будапешт.

Почувствуйте вкус Венгрии

Одним из лучших мест, где можно познакомиться с простой жизнью любой страны, прочувствовать ее на вкус — рынок. Здесь вы познакомитесь с культурой еды и сможете лучше понять традиции местного населения.

Поговорим о кудрявых свинках и серой корове, о прославленном на весь мир супе гуйяш, о паприкуе и фуагре, и что из этих продуктов входит в список Хунгарикумов.

А дегустация различных колбас и ветчины, подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие! Отсюда вы точно не уйдёте без покупок сувениров и деликатесов для родных.