Обзорная по городу + рынок Будапешта с дегустацией

Это экскурсия познакомит вас с Будапештом с разных сторон

Это экскурсия познакомит вас с Будапештом с разных сторон.

Здесь и древние величественные памятники, и более молодые достопримечательности, и шумный рынок с дегустацией местных блюд.

Мы посетим районы Буда и Пешт, узнаем чем они отличаются друг от друга, попробуем простую уличную еду, ароматную горячую лепёшку Лангош со сметанно-чесночным соусом и сыром.
Обзорная по городу + рынок Будапешта с дегустацией
Обзорная по городу + рынок Будапешта с дегустацией
Обзорная по городу + рынок Будапешта с дегустацией
Обзорная по городу + рынок Будапешта с дегустацией
Обзорная по городу + рынок Будапешта с дегустацией
Обзорная по городу + рынок Будапешта с дегустацией

Что вы увидите 🤩

  • Синагогу
  • Площадь Эржебет
  • Базилику Святого Иштвана
  • Площадь Свободы
  • Здание Венгерского Парламента
  • Гора Геллерта
  • Королевский дворец
  • Рыбацкий бастион
  • Собор Матьяша
  • Центральный рынок
Пешт
Начав экскурсию с Пештской стороны Будапешта, вы проедете по знаменитому бульвару Андраши (внесеного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), осмотрите самый величественный собор Будапешта — базилику Св. Иштвана и узнаете краткую историю Венгрии, непосредственно рядом с памятниками всем основным ее историческим деятелям, сделав остановку на площади Героев. Затем прогуляетесь по парку около замка Вайдахуняд и познакомитесь с загадочным Anonymus.
Буда
На противоположном берегу Дуная, проехав по одному из знаменитых мостов, вы окунетесь в атмосферу старинной Буды, шагая по брусчатке знаменитого Королевского дворца, церковью Матьяша XIV века в позднеготическом стиле и известным Рыбацким бастионом. Подниметесь на гору Геллерт с ее прекрасным видом и восхититесь панорамой Будайской набережной, раз и навсегда влюбившись в красавец — Будапешт.
Почувствуйте вкус Венгрии
Одним из лучших мест, где можно познакомиться с простой жизнью любой страны, прочувствовать ее на вкус — рынок. Здесь вы познакомитесь с культурой еды и сможете лучше понять традиции местного населения.
Поговорим о кудрявых свинках и серой корове, о прославленном на весь мир супе гуйяш, о паприкуе и фуагре, и что из этих продуктов входит в список Хунгарикумов.
А дегустация различных колбас и ветчины, подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие! Отсюда вы точно не уйдёте без покупок сувениров и деликатесов для родных.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Детский до 12 лет
€40
Взрослый 12+
€40

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По понедельникам в 09:00

GastroPlusTour
GastroPlusTour
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