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"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €330 за экскурсию

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"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом
"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом

Что вы увидите

  • набережная Дуная
  • дворец Грешема
  • Цепной мост через Дунай
  • Здание венгерского Парламента
  • Базилика Св. Иштвана
  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Церковь Матяша
  • Рыбацкий Бастион
  • гора Геллерт
  • Цитадель
Вечерний полет над Будапештом. Полюбуйтесь сказочной панорамой Будапешта в вечерних огнях.
Будапешт очень красивый город 🏙️, и прекрасен в любое время суток. Но ночью он выглядит по-особенному волшебно.
Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых 🤩 мостов, зданий, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная, которые делают город 🏙️ уникальным.
Продолжительность полета 20 мин.
Что входит
  • Трансфер от вашего отеля в Будапеште до аэродрома Budaors и обратно
  • Обзорный полет на четырехместном самолете (Cessna 172 и Cessna 182)
  • Максимальное количество пассажиров: 3 чел.
  • Во время полета экскурсия не проводится.
Что не входит
  • экскурсия
  • питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом
"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом
"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом
"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом
"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом
"Огни большого города" - прогулочный полет над Будапештом

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Thermal. hungary
Thermal. hungary
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