Вечерний полет над Будапештом. Полюбуйтесь сказочной панорамой Будапешта в вечерних огнях.

Будапешт очень красивый город 🏙️, и прекрасен в любое время суток. Но ночью он выглядит по-особенному волшебно.

Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых 🤩 мостов, зданий, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная, которые делают город 🏙️ уникальным.

Продолжительность полета 20 мин.