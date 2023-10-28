Что вас ждетС момента отправления в круиз, вы будете очарованы видами, которые откроются перед вашими глазами. Полюбуйтесь великолепием Будайской крепости, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и расположенной высоко на Замковой горе. Посмотрите на неоготические шпили здания Парламента — архитектурного шедевра, возвышающегося над берегом реки.

Когда вы проедете под знаменитым Цепным мостом, знаковым символом Будапешта, соединяющим Буду и Пешт, вы будете загипнотизированы захватывающим видом.

Сядьте поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь комфортной обстановкой, почувствуйте легкий бриз на открытой палубе, сделайте потрясающие фото достопримечательностей Будапешта на фоне живописной реки. Независимо от того, приезжаете ли вы впервые или возвращаетесь в город, наш 70-минутный круиз — идеальный способ ощутить волшебство Будапешта. А наша команда дополнит вашу прогулку одним напитком по вашему выбору.