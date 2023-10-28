One Drink at Daytime
Присоединяйтесь к нам, чтобы больше узнать о богатой истории и культуре Будапешта, а также насладиться удивительной панорамой венгерской столицы с борта нашего корабля.
Даже днем вы откроете для себя захватывающую красоту города! Во время круиза вы сможете выбрать один напиток и незабываемо проведете время.
Даже днем вы откроете для себя захватывающую красоту города! Во время круиза вы сможете выбрать один напиток и незабываемо проведете время.
Ближайшие даты:
28
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29
окт
окт
30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетС момента отправления в круиз, вы будете очарованы видами, которые откроются перед вашими глазами. Полюбуйтесь великолепием Будайской крепости, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и расположенной высоко на Замковой горе. Посмотрите на неоготические шпили здания Парламента — архитектурного шедевра, возвышающегося над берегом реки.
Когда вы проедете под знаменитым Цепным мостом, знаковым символом Будапешта, соединяющим Буду и Пешт, вы будете загипнотизированы захватывающим видом.
Сядьте поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь комфортной обстановкой, почувствуйте легкий бриз на открытой палубе, сделайте потрясающие фото достопримечательностей Будапешта на фоне живописной реки. Независимо от того, приезжаете ли вы впервые или возвращаетесь в город, наш 70-минутный круиз — идеальный способ ощутить волшебство Будапешта. А наша команда дополнит вашу прогулку одним напитком по вашему выбору.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 70-минутный круиз
- 1 напиток на ваш выбор: пиво, вино, игристое вино, безалкогольные напитки, фруктовые соки, лимонад, негазированная и газированная вода, кофе или чай
- Что не входит
- Еда и напитки (доступны для покупки во время круиза)
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа 18 минутБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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