Пешеходная экскурсия по Будапешту

Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше начать с места, где гора Геллерта, Королевский

В группе
до 10 чел.
Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше начать с места, где гора Геллерта, Королевский дворец, Рыбацкий бастион собор Матяша предстанут перед вами в своей величественной красе, где открывается захватывающая панорама на Парламент страны.

Желающие искупаются в термальных источниках Геллерт.
Пешеходная экскурсия по Будапешту
Пешеходная экскурсия по Будапешту
Пешеходная экскурсия по Будапешту
Пешеходная экскурсия по Будапешту

Что вы увидите 🤩

  • гора Геллерта
  • Королевский дворец
  • Рыбацкий бастион
  • собор Матяша
  • парламент.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше начать с места, где гора Геллерта, Королевский дворец, Рыбацкий бастион
собор Матяша предстанут перед вами в своей величественной красе, где открывается захватывающая панорама на Парламент страны.
Дополнить экскурсию можно посещением термальных бассейнов самой красивой купальни Геллерт.
Важно знать
Возьмите с собой купальные принадлежности.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • вход в купальню.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • вход в купальню.
Место начала и завершения?
у выхода метро Szell Kalman ter
Когда и сколько длится
Когда: 26 декабря в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

26 декабря в 10:00

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