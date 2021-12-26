Пешеходная экскурсия по Будапешту

Что вас ждет

Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше начать с места, где гора Геллерта, Королевский дворец, Рыбацкий бастион

собор Матяша предстанут перед вами в своей величественной красе, где открывается захватывающая панорама на Парламент страны.

Дополнить экскурсию можно посещением термальных бассейнов самой красивой купальни Геллерт.

Важно знать

Возьмите с собой купальные принадлежности.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: