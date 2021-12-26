Пешеходная экскурсия по Будапешту

Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше начать с места, где гора Геллерта, Королевский
В группе
до 10 чел.
Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше начать с места, где гора Геллерта, Королевский дворец, Рыбацкий бастион собор Матяша предстанут перед вами в своей величественной красе, где открывается захватывающая панорама на Парламент страны.
Желающие искупаются в термальных источниках Геллерт.
Желающие искупаются в термальных источниках Геллерт.
Что вы увидите 🤩
- гора Геллерта
- Королевский дворец
- Рыбацкий бастион
- собор Матяша
- парламент.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше начать с места, где гора Геллерта, Королевский дворец, Рыбацкий бастион
собор Матяша предстанут перед вами в своей величественной красе, где открывается захватывающая панорама на Парламент страны.
Дополнить экскурсию можно посещением термальных бассейнов самой красивой купальни Геллерт.
Важно знать
Возьмите с собой купальные принадлежности.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы,
- вход в купальню.
Ответы на вопросы
- Что входит
- услуги гида.
- Что не входит
- личные расходы
- вход в купальню.
- Место начала и завершения?
- у выхода метро Szell Kalman ter
- Когда и сколько длится
- Когда: 26 декабря в 10:00Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
26 декабря в 10:00
GastroPlusTour
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