  1. Экскурсии

Прогулка в сердце Пешта

ParadiseTravel K.
ParadiseTravel K. – Гид из Будапешта
Прогулка в сердце Пешта
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €20 за человека

    Заказать экскурсию
Прогулка в сердце Пешта
Прогулка в сердце Пешта

Что вы увидите

  • Парламент
  • Площадь Лайоша Кошшута
  • Площадь Свободы
  • Памятник воинам Красной армии
  • Базилика Святого Иштвана
  • Площадь Елизаветы
  • Фонтан "Данубиус"
  • Площадь Вёрёшмарти
  • Кафе Жербо
  • Станция самой старой ветки метро
  • Улица Ваци
В сердце Пешта скрывается много интересного, поэтому мы предлагаем вашему вниманию увлекательную легкую прогулку 👣, которая подарит вам массу впечатлений. Маршрут экскурсии 🧭 проложен через площади и улочки старого города, которые часто незаслуженно исключают из традиционных обзорных экскурсий. Маршрут прогулки пролегает через Парламент, площадь Свободы, базилику Святого Иштвана, площадь Елизаветы и площадь Вёрёшмарти.
Во время экскурсии уделяется особое внимание важным архитектурным сооружениям. Вы узнаете о том, сколько символичных деталей скрывает в себе Парламент; осмотрите вместе с гидом базилику Святого Иштвана не только снаружи, но и внутри; узнаете, почему площадь Свободы имеет важное значение для венгерского народа; познакомитесь с символичным фонтаном архитектора Миклоша Ибла; прогуляетесь по площади Вёрёшмарти, где находились крепостные ворота и располагается несколько исторических объектов, которые не утратили своей актуальности до сих пор. И это лишь маленькая часть того, что вам предстоит услышать во время прогулки!
Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия по базилике Святого Иштвана
Что не входит
  • Пожертвование в размере 200 ft для входа в базилику. Убедительная просьба заранее подготовить эту сумму каждому туристу перед посещением экскурсии.
Начало
🚩 Площадь Лайоша Кошшута
Место завершения
🏁 Площадь Вёрёшмарти
Прогулка в сердце Пешта
Прогулка в сердце Пешта
Прогулка в сердце Пешта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ParadiseTravel K.
ParadiseTravel K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

ParadiseTravel K. проводит ещё 3 экскурсии

Прогулка в стенах королевской резиденции - Будайская крепость
20
1.5 часа
Прогулка в стенах королевской резиденции - Будайская крепость
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике с бокалом шампанского
15
1 час
Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике с бокалом шампанского
Старая Буда – город в городе
100
1.5 часа
Старая Буда – город в городе

Еще несколько необычных экскурсий в Будапеште

Прогулки по Будапешту
От 65
3 часа
Прогулки по Будапешту
514 отзывов
Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
18
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
265 отзывов
Ночная панорама и жизнь Будапешта
46
3 часа
Ночная панорама и жизнь Будапешта
180 отзывов
Открыть лучшие клубы и бары города в компании диджея на автомобиле
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград (пн, сб)
65
9 часов
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград (пн, сб)
157 отзывов
Интересный Будапешт: история и современность
104
4 часа
Интересный Будапешт: история и современность
132 отзыва
Попасть в ритм города и увидеть его изнутри
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
скидка40%
50
30
1.5 часа
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
129 отзывов
Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии