В сердце Пешта скрывается много интересного, поэтому мы предлагаем вашему вниманию увлекательную легкую прогулку 👣, которая подарит вам массу впечатлений. Маршрут экскурсии 🧭 проложен через площади и улочки старого города, которые часто незаслуженно исключают из традиционных обзорных экскурсий. Маршрут прогулки пролегает через Парламент, площадь Свободы, базилику Святого Иштвана, площадь Елизаветы и площадь Вёрёшмарти.

Во время экскурсии уделяется особое внимание важным архитектурным сооружениям. Вы узнаете о том, сколько символичных деталей скрывает в себе Парламент; осмотрите вместе с гидом базилику Святого Иштвана не только снаружи, но и внутри; узнаете, почему площадь Свободы имеет важное значение для венгерского народа; познакомитесь с символичным фонтаном архитектора Миклоша Ибла; прогуляетесь по площади Вёрёшмарти, где находились крепостные ворота и располагается несколько исторических объектов, которые не утратили своей актуальности до сих пор. И это лишь маленькая часть того, что вам предстоит услышать во время прогулки!