Эта пешеходная экскурсия ⛳ будет интересна тем, кому хочется максимально познакомиться с прекрасной Будой и её главной достопримечательностью 🏛️ – средневековой крепостью, которая на протяжении веков являлась королевской резиденцией.

Будайская крепость – это настоящее сердце венгерской столицы ⭐️. Она была возведена в Средние века. Здесь находится множество исторических архитектурных сооружений, музеи 🖼 и картинные галереи. Крепость имеет колоссальные размеры – около полутора километров в длину. Это настоящий город 🏙️ в городе, который живет своей особенной жизнью.

Будайская крепость имеет целый комплекс сооружений, ведущий свою историю 📖 с XIII века, состоящий из целой сети узких улочек, храмов и дворцов, средневековых жилых домов. Изюминкой этого места, является статус этого района. Крепость совсем не мертвый музей под открытым небом, она населена обычными горожанами, которым посчастливилось получить в наследство квартиру в этих стенах.

Программа начинается со знакомства с ансамблем, состоящим из церкви Матьяша и Рыбацкого бастиона. Этой парочке можно посвятить отдельную экскурсию, им есть что поведать пытливому туристу.

С Рыбацкого бастиона открывается великолепный вид на Пешт, впрочем, это будет не единственный пункт маршрута, откуда можно будет лицезреть Парламент и великолепные панорамы. Кроме того, вы обязательно услышите рассказ о важных архитектурных сооружениях, которые расположены за пределами крепости.

Важной достопримечательностью, с которой предстоит познакомиться гостям столицы в Будайской крепости, является Королевский дворец. Величественное здание имеет сложную судьбу и поведает множество интересных историй пытливым туристам. Кроме того, в ближайшие годы дворец будет закрыт на машстабную реконструкцию, целью которой является возвращение ему исторического облика, поэтому нужно ловить момент сейчас, пока здание не затянули маскировочными сетками.

Экскурсионная программа закончится у подножия Будайской крепости в Варкерт Базаре. Здесь вам предстоит узнать истинное предназначение этого оригинального архитектурного сооружения, которое много лет простояло в руинах и лишь 5 лет назад обрело свой истинный облик.