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Прогулка в стенах королевской резиденции - Будайская крепость

5
1 отзыв
ParadiseTravel K.
ParadiseTravel K. – Гид из Будапешта
Прогулка в стенах королевской резиденции - Будайская крепость
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €20 за человека

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Прогулка в стенах королевской резиденции - Будайская крепость
Прогулка в стенах королевской резиденции - Будайская крепость

Что вы увидите

  • Будайская крепость
  • Церковь Матьяша
  • Рыбацкий бастион
  • Будайский фуникулер
  • Цепной Мост
  • Резиденция венгерского президента
  • Королевский дворец
  • Варкерт базар
  • Памятник Иштвану I
Эта пешеходная экскурсия ⛳ будет интересна тем, кому хочется максимально познакомиться с прекрасной Будой и её главной достопримечательностью 🏛️ – средневековой крепостью, которая на протяжении веков являлась королевской резиденцией.
Будайская крепость – это настоящее сердце венгерской столицы ⭐️. Она была возведена в Средние века. Здесь находится множество исторических архитектурных сооружений, музеи 🖼 и картинные галереи. Крепость имеет колоссальные размеры – около полутора километров в длину. Это настоящий город 🏙️ в городе, который живет своей особенной жизнью.
Будайская крепость имеет целый комплекс сооружений, ведущий свою историю 📖 с XIII века, состоящий из целой сети узких улочек, храмов и дворцов, средневековых жилых домов. Изюминкой этого места, является статус этого района. Крепость совсем не мертвый музей под открытым небом, она населена обычными горожанами, которым посчастливилось получить в наследство квартиру в этих стенах.
Программа начинается со знакомства с ансамблем, состоящим из церкви Матьяша и Рыбацкого бастиона. Этой парочке можно посвятить отдельную экскурсию, им есть что поведать пытливому туристу.
С Рыбацкого бастиона открывается великолепный вид на Пешт, впрочем, это будет не единственный пункт маршрута, откуда можно будет лицезреть Парламент и великолепные панорамы. Кроме того, вы обязательно услышите рассказ о важных архитектурных сооружениях, которые расположены за пределами крепости.
Важной достопримечательностью, с которой предстоит познакомиться гостям столицы в Будайской крепости, является Королевский дворец. Величественное здание имеет сложную судьбу и поведает множество интересных историй пытливым туристам. Кроме того, в ближайшие годы дворец будет закрыт на машстабную реконструкцию, целью которой является возвращение ему исторического облика, поэтому нужно ловить момент сейчас, пока здание не затянули маскировочными сетками.
Экскурсионная программа закончится у подножия Будайской крепости в Варкерт Базаре. Здесь вам предстоит узнать истинное предназначение этого оригинального архитектурного сооружения, которое много лет простояло в руинах и лишь 5 лет назад обрело свой истинный облик.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Szentháromság tér 2
Место завершения
🏁 Варкерт Базар
Прогулка в стенах королевской резиденции - Будайская крепость
Прогулка в стенах королевской резиденции - Будайская крепость
Прогулка в стенах королевской резиденции - Будайская крепость

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ParadiseTravel K.
ParadiseTravel K.
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1 отзыв оставили туристы

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