Что вы увидите
- набережная Дуная
- Цепной мост через Дунай
- Здание венгерского Парламента
- Базилика Св. Иштвана
- Королевский дворец
- Крепостная гора
- Церковь Матяша
- Рыбацкий Бастион
- гора Геллерт
- мост Свободы
- мост Эржебет
Полюбуйтесь видами самых красивых 🤩 мостов, зданий, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная с высоты птичьего полета.
В стоимость входит:
Трансфер от вашего отеля в Будапеште до аэродрома Budaors и обратно
Обзорный полет на четырехместном самолете ✈️ (Cessna 172 и Cessna 182)
Максимальное количество пассажиров: 3 чел.
Во время полета экскурсия ⛳ не проводится.
Что входит
- Трансфер от вашего отеля в Будапеште до аэродрома Budaors и обратно
- Обзорный полет на четырехместном самолете (Cessna 172 и Cessna 182) согласно выбраной цене
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Thermal. hungary
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