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Прогулочный полет на самолете

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Прогулочный полет на самолете
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 0 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €250 за экскурсию

    Заказать трансфер
Прогулочный полет на самолете
Прогулочный полет на самолете

Что вы увидите

  • набережная Дуная
  • Цепной мост через Дунай
  • Здание венгерского Парламента
  • Базилика Св. Иштвана
  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Церковь Матяша
  • Рыбацкий Бастион
  • гора Геллерт
  • мост Свободы
  • мост Эржебет
Полюбуйтесь видами самых красивых 🤩 мостов, зданий, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная с высоты птичьего полета.

В стоимость входит:

    Трансфер от вашего отеля в Будапеште до аэродрома Budaors и обратно
    Обзорный полет на четырехместном самолете ✈️ (Cessna 172 и Cessna 182)
    Максимальное количество пассажиров: 3 чел.
    Во время полета экскурсия ⛳ не проводится.
    Что входит
    • Трансфер от вашего отеля в Будапеште до аэродрома Budaors и обратно
    • Обзорный полет на четырехместном самолете (Cessna 172 и Cessna 182) согласно выбраной цене
    Что не входит
    • экскурсия
    • питание
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности с туристами
    Прогулочный полет на самолете
    Прогулочный полет на самолете
    Прогулочный полет на самолете
    Прогулочный полет на самолете
    Прогулочный полет на самолете
    Прогулочный полет на самолете
    Прогулочный полет на самолете

    Выберите дату для поездки

    • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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    Thermal. hungary проводит ещё 6 экскурсий

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