Полюбуйтесь видами самых красивых 🤩 мостов, зданий, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная с высоты птичьего полета.

В стоимость входит:

Трансфер от вашего отеля в Будапеште до аэродрома Budaors и обратно

Обзорный полет на четырехместном самолете ✈️ (Cessna 172 и Cessna 182)

Максимальное количество пассажиров: 3 чел.

Во время полета экскурсия ⛳ не проводится.