Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям

Рассмотреть достопримечательности и услышать истории парадного проспекта Будапешта

Индивидуально
для 10 чел.
Проспект Андраши растянулся по Будапешту всего на 2310 метров — и всё же по нему можно пройти от самых истоков Венгрии до современности и ее сомнительных героев.

Это мы и сделаем! На прогулке вы по-новому посмотрите на площадь Героев, замок Вайдахуняд и базилику святого Иштвана.

Разберетесь в повседневной жизни венгров и услышите сюжеты о героях, королях и бегемотах.
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Проспект Андраши — венгерский ответ Елисейским Полям
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По парадному проспекту — легко и увлекательно

Музеи, академии, театры, университет и даже дворец — достопримечательности Будапешта нанизаны на проспект Андраши, как бусины на нить! Мы пройдем «от и до» ключевую улицу города, разберемся, почему ЮНЕСКО внесло её в список всемирного наследия. А заодно поговорим об истории проспекта Андраши и её главных героях: о королях, об обычных людях… и немного о бегемотах.

Места притяжения Будапешта

Здания на нашем пути не только вдохновят вас на фотографии, но и дадут нам повод обсудить повседневную жизнь (и немного прошлое) Будапешта и Венгрии. Вы увидите:

  • Площадь Героев, которая не только очень живописна, но и позволит нам быстро и с иллюстрациями пробежаться по венгерской истории.
  • Замок Вайдахуняд — одно из красивейших зданий Будапешта.
  • Городской парк, где вы сможете сравнить старые и новые городские мегапроекты.
  • Купальни Сечени, которые мы осмотрим снаружи и поговорим об их значении для Будапешта.
  • Базилику св. Иштвана: посетим самую примечательную церковь города, которая придется по душе любителям истории, искусства и даже футбольным фанатам.

Организационные детали

  • Если старт экскурсии после 13 часов, то мы начинаем от базилики, чтобы успеть в нее зайти
  • Для посещения базилики желательно иметь с собой 200 форинтов мелочью
  • По пути, если захотите, мы можем сделать кофепаузу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Героев
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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