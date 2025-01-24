Что вас ожидает

По парадному проспекту — легко и увлекательно

Музеи, академии, театры, университет и даже дворец — достопримечательности Будапешта нанизаны на проспект Андраши, как бусины на нить! Мы пройдем «от и до» ключевую улицу города, разберемся, почему ЮНЕСКО внесло её в список всемирного наследия. А заодно поговорим об истории проспекта Андраши и её главных героях: о королях, об обычных людях… и немного о бегемотах.

Места притяжения Будапешта

Здания на нашем пути не только вдохновят вас на фотографии, но и дадут нам повод обсудить повседневную жизнь (и немного прошлое) Будапешта и Венгрии. Вы увидите:

Площадь Героев , которая не только очень живописна, но и позволит нам быстро и с иллюстрациями пробежаться по венгерской истории.

, которая не только очень живописна, но и позволит нам быстро и с иллюстрациями пробежаться по венгерской истории. Замок Вайдахуняд — одно из красивейших зданий Будапешта.

— одно из красивейших зданий Будапешта. Городской парк , где вы сможете сравнить старые и новые городские мегапроекты.

, где вы сможете сравнить старые и новые городские мегапроекты. Купальни Сечени , которые мы осмотрим снаружи и поговорим об их значении для Будапешта.

, которые мы осмотрим снаружи и поговорим об их значении для Будапешта. Базилику св. Иштвана: посетим самую примечательную церковь города, которая придется по душе любителям истории, искусства и даже футбольным фанатам.

Организационные детали