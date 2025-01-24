Музеи, академии, театры, университет и даже дворец — достопримечательности Будапешта нанизаны на проспект Андраши, как бусины на нить! Мы пройдем «от и до» ключевую улицу города, разберемся, почему ЮНЕСКО внесло её в список всемирного наследия. А заодно поговорим об истории проспекта Андраши и её главных героях: о королях, об обычных людях… и немного о бегемотах.
Здания на нашем пути не только вдохновят вас на фотографии, но и дадут нам повод обсудить повседневную жизнь (и немного прошлое) Будапешта и Венгрии. Вы увидите: