Путешествие из Будапешта в Вену

Блистательная имперская столица за день — от истории и дворцов до музыки и десертов

Индивидуально
для 4 чел.
Приготовьтесь к путешествию в величественный город, в его богатое прошлое и настоящее.

В Вене вы проедете по бульварному кольцу Рингштрассе и погуляете по главным улицам.

Увидите барочные дворцы Хофбург и Шёнбрунн, средневековый собор Св.

Штефана и другие символы австрийской столицы.

А я расскажу о Вене с разных сторон и раскрою характер этого города в сердце Европы.
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Путешествие из Будапешта в Вену
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Город, что блистает во всех сферах

Вена, заложенная римлянами 2000 лет назад, год за годом признается лучшим городом мира по качеству жизни. Это столица музыки, музеев, роскошных дворцов, уютных парков и изысканных сладостей. Об этих чертах Вены и об ее истории вы узнаете на экскурсии. Откроете тайны и интриги королевского двора, услышите курьезные сюжеты создания музыкальных шедевров и вспомните идеи, что помогли создать сегодняшний мир. Поговорим и об австрийцах — их жизни и неизменных особенностях национального характера.

Маршрут: что нельзя пропустить в Вене

В программе достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с городом: красивейшая площадь Альбертинаплац, Венская Опера, дом Моцарта, отель «Захер», Ратуша и Парламент. На фоне дворцов Хофбург и Шёнбрунн я расскажу историю Дома Габсбургов, а у собора Св. Штефана средневековые легенды. Раскрою, почему на фресках в церкви Обета изображены индейцы, а в Музейном квартале коснусь темы современного искусства. Если мы отправимся в Вену под Рождество, то также заглянем на самую яркую рождественскую ярмарку Европы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле, это включено в стоимость
  • Дорога в одну сторону занимает 2 часа
  • Мы обсудим маршрут, учтем все ваши пожелания и планы
  • Дополнительно оплачивается питание и сувениры (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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