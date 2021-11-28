Что вас ожидает

Город, что блистает во всех сферах

Вена, заложенная римлянами 2000 лет назад, год за годом признается лучшим городом мира по качеству жизни. Это столица музыки, музеев, роскошных дворцов, уютных парков и изысканных сладостей. Об этих чертах Вены и об ее истории вы узнаете на экскурсии. Откроете тайны и интриги королевского двора, услышите курьезные сюжеты создания музыкальных шедевров и вспомните идеи, что помогли создать сегодняшний мир. Поговорим и об австрийцах — их жизни и неизменных особенностях национального характера.

Маршрут: что нельзя пропустить в Вене

В программе достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с городом: красивейшая площадь Альбертинаплац, Венская Опера, дом Моцарта, отель «Захер», Ратуша и Парламент. На фоне дворцов Хофбург и Шёнбрунн я расскажу историю Дома Габсбургов, а у собора Св. Штефана средневековые легенды. Раскрою, почему на фресках в церкви Обета изображены индейцы, а в Музейном квартале коснусь темы современного искусства. Если мы отправимся в Вену под Рождество, то также заглянем на самую яркую рождественскую ярмарку Европы.

Организационные детали