Вена, заложенная римлянами 2000 лет назад, год за годом признается лучшим городом мира по качеству жизни. Это столица музыки, музеев, роскошных дворцов, уютных парков и изысканных сладостей. Об этих чертах Вены и об ее истории вы узнаете на экскурсии. Откроете тайны и интриги королевского двора, услышите курьезные сюжеты создания музыкальных шедевров и вспомните идеи, что помогли создать сегодняшний мир. Поговорим и об австрийцах — их жизни и неизменных особенностях национального характера.
В программе достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с городом: красивейшая площадь Альбертинаплац, Венская Опера, дом Моцарта, отель «Захер», Ратуша и Парламент. На фоне дворцов Хофбург и Шёнбрунн я расскажу историю Дома Габсбургов, а у собора Св. Штефана средневековые легенды. Раскрою, почему на фресках в церкви Обета изображены индейцы, а в Музейном квартале коснусь темы современного искусства. Если мы отправимся в Вену под Рождество, то также заглянем на самую яркую рождественскую ярмарку Европы.