Это большой, древний, исторический город — столица огромной Австро-Венгерской империи. Построенный с имперским размахом. К тому же состоящий фактически из трёх городов: Буды и Пешта и Обуды. А значит, несколько «старых центров», большие площади, длинные исторические проспекты, мосты и панорамы. Всё это мы увидим в комфортном вам ритме.
Вы сможете увидеть такие достопримечательности как:
Город Пешт:
- памятник Тысячелетия,
- площадь Героев,
- музей изящных искусств,
- выставочный комплекс,
- городской парк,
- замок Вайдахуняд,
- купальни Сечени.
Бульвар Андраши
- Оперный театр,
- Базилика святого Иштвана — самый большой собор Будапешта,
- венгерская Академия Наук,
- дворец Грешема,
- Здание венгерского парламента,
- набережная Дуная,
- знаменитый Цепной мост.
Город Буда:
- Будайская крепость,
- Рыбацкий Бастион,
- Императорский дворец,
- резиденция президента,
- набережная Корсо,
- гора Геллерт.
- Не запоминайте их все) просто поверьте — они стоят того, чтобы их увидеть) И мы их обязательно посмотрим, и пофотографируем.
Вы получите истории ровно столько, сколько пожелаете. Можно много, можно поменьше исторИИ, зато побольше исторИЙ)
Я расскажу вам о жизни венгров, об особенностях жизни в Будапеште. Подскажу, как получить от этого города всё, что вы хотите. Помогу со всеми вопросами, которые возникают в путешествии по незнакомым городам и странам. Подскажу, куда сходить, в зависимости от сезона вашей поездки. Как интересно провести время, какие события происходят.
Обычно экскурсия занимает 3 часа.
Важно знать:
- На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- транспорт,
- парковки.
Туристы оплачивают самостоятельно: