Это большой, древний, исторический город — столица огромной Австро-Венгерской империи. Построенный с имперским размахом. К тому же состоящий фактически из трёх городов: Буды и Пешта и Обуды. А значит, несколько «старых центров», большие площади, длинные исторические проспекты, мосты и панорамы. Всё это мы увидим в комфортном вам ритме.

Вы сможете увидеть такие достопримечательности как:

Город Пешт:

памятник Тысячелетия,

площадь Героев,

музей изящных искусств,

выставочный комплекс,

городской парк,

замок Вайдахуняд,

купальни Сечени.

Бульвар Андраши

Оперный театр,

Базилика святого Иштвана — самый большой собор Будапешта,

венгерская Академия Наук,

дворец Грешема,

Здание венгерского парламента,

набережная Дуная,

знаменитый Цепной мост.

Город Буда:

Будайская крепость,

Рыбацкий Бастион,

Императорский дворец,

резиденция президента,

набережная Корсо,

гора Геллерт.

Не запоминайте их все) просто поверьте — они стоят того, чтобы их увидеть) И мы их обязательно посмотрим, и пофотографируем.

Вы получите истории ровно столько, сколько пожелаете. Можно много, можно поменьше исторИИ, зато побольше исторИЙ)

Я расскажу вам о жизни венгров, об особенностях жизни в Будапеште. Подскажу, как получить от этого города всё, что вы хотите. Помогу со всеми вопросами, которые возникают в путешествии по незнакомым городам и странам. Подскажу, куда сходить, в зависимости от сезона вашей поездки. Как интересно провести время, какие события происходят.

Обычно экскурсия занимает 3 часа.

Важно знать:

На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт,

парковки.

Туристы оплачивают самостоятельно: