Классическая экскурсия по Будапешту

Приглашаю вас на прогулку по достопримечательностям столицы огромной Австро-Венгерской империи

Приглашаю вас на прогулку по достопримечательностям столицы огромной Австро-Венгерской империи.

Вы увидите тихие улочки, широкие проспекты, мосты, замки и площади Будапешта, оформленные с имперским размахом.

Я расскажу вам о жизни в Будапеште, подскажу как интересно провести время здесь.

Помогу со всеми вопросами, которые возникают в путешествии по незнакомым городам и странам.
Классическая экскурсия по Будапешту
Классическая экскурсия по Будапешту
Классическая экскурсия по Будапешту
Классическая экскурсия по Будапешту
Классическая экскурсия по Будапешту
Классическая экскурсия по Будапешту

Что вы увидите 🤩

  • Город Пешт:
  • памятник Тысячелетия
  • площадь Героев
  • музей изящных искусств
  • выставочный комплекс
  • городской парк
  • замок Вайдахуняд
  • купальни Сечени.
  • бульвар Андраши — Оперный театр
  • базилика святого Иштвана — самый большой собор Будапешта
  • венгерская Академия Наук
  • дворец Грешема
  • здание венгерского парламента
  • набережная Дуная
  • знаменитый Цепной мост.
  • Город Буда:
  • Будайская крепость
  • Рыбацкий Бастион
  • Императорский дворец
  • резиденция президента
  • набережная Корсо
  • гора Геллерт.
Это большой, древний, исторический город — столица огромной Австро-Венгерской империи. Построенный с имперским размахом. К тому же состоящий фактически из трёх городов: Буды и Пешта и Обуды. А значит, несколько «старых центров», большие площади, длинные исторические проспекты, мосты и панорамы. Всё это мы увидим в комфортном вам ритме.

Вы сможете увидеть такие достопримечательности как:

    Город Пешт:

    • памятник Тысячелетия,
    • площадь Героев,
    • музей изящных искусств,
    • выставочный комплекс,
    • городской парк,
    • замок Вайдахуняд,
    • купальни Сечени.
    Бульвар Андраши
    • Оперный театр,
    • Базилика святого Иштвана — самый большой собор Будапешта,
    • венгерская Академия Наук,
    • дворец Грешема,
    • Здание венгерского парламента,
    • набережная Дуная,
    • знаменитый Цепной мост.

    Город Буда:

    • Будайская крепость,
    • Рыбацкий Бастион,
    • Императорский дворец,
    • резиденция президента,
    • набережная Корсо,
    • гора Геллерт.
    • Не запоминайте их все) просто поверьте — они стоят того, чтобы их увидеть) И мы их обязательно посмотрим, и пофотографируем.
    Вы получите истории ровно столько, сколько пожелаете. Можно много, можно поменьше исторИИ, зато побольше исторИЙ)
    Я расскажу вам о жизни венгров, об особенностях жизни в Будапеште. Подскажу, как получить от этого города всё, что вы хотите. Помогу со всеми вопросами, которые возникают в путешествии по незнакомым городам и странам. Подскажу, куда сходить, в зависимости от сезона вашей поездки. Как интересно провести время, какие события происходят.
    Обычно экскурсия занимает 3 часа.

    Важно знать:

    • На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

    В стоимость экскурсии включено:

    • услуги гида,
    • транспорт,
    • парковки.

    Туристы оплачивают самостоятельно:

    • личные расходы.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человек
    Расширенная экскурсия по Будапешту
    €200

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    • парковки.
    Что не входит
    • личные расходы.
    Место начала и завершения
    Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно

    Егор Е.
    Егор Е.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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