Сецессион - Венгерский модерн

Экскурсия-знакомство с сецессионом, на которой вы познакомитесь с самыми яркими и красивыми...

Экскурсия-знакомство с сецессионом, на которой вы познакомитесь с самыми яркими и красивыми примерами этого архитектурного стиля, пышно развернувшегося на улицах Будапешта.
Сецессион - Венгерский модерн
Сецессион - Венгерский модерн
Сецессион - Венгерский модерн
Сецессион - Венгерский модерн
Сецессион - Венгерский модерн

Что вы увидите 🤩

  • Венгерский Государственный Геологический Институт
  • Специальную школу для cлепых
  • Виллы Шипеки Балаша
  • Здание Почтово-сберегательного банка
  • Дом Бедо и многое другое.
Стиль, о котором идет речь, в разных странах Европы получил различные названия: на территории Австро-Венгрии — сецессион (secession), в России и Великобритании — модерн (modern), во Франции — ар-нуво (art nouveau), в Германии — югендстиль (jugendstil). Но именно на территории Австро-Венгрии этот стиль получил наибольшее распространение.
Основоположником и самым значительным деятелем сецессионной архитектуры в монархии был Эдён Лехнер (Ödön Lechner). Он создал школу венгерской сецессии с её характерными особенностями, выражающимися в первую очередь в активном использовании народных венгерских мотивов. Так что не случайно архитектура Лехнера станет тематической основой нашей прогулки.
Начнём маршрут со здания Венгерского Государственного Геологического Института, построенного в 1899 году по проекту Лехнера. Здание по праву можно считать шедевром его творчества. Синяя керамика, которой отделана крыша, была изготовлена, как и многие другие элементы его архитектуры, на фабрике Жолнаи. Фабрика, существующая и по сей день, знаменита изобретением «пирогранита» — особого твёрдого кислотоупорного и морозостойкого керамического материала. Благодаря созданию этой керамики стало возможным производство любых украшений сложнейших конфигураций, столь характерных для сецессии.
Пройдя по улице Штефания, выйдем к другому заслуживающему внимания зданию — Специальной школе для cлепых. Следующая остановка будет у виллы Шипеки Балаша (Sipeki Balás villa). Отсюда отправимся старейшей в Европе подземкой на улицу Мункачи Михая, где познакомимся с ещё двумя образцами архитектуры модерна.
Затем снова подземкой доберёмся до центра города, чтобы увидеть другой блестящий пример таланта Лехнера — здание Почтово-сберегательного банка. Стены этого здания украшены желтой жолнайской майоликой с растительными орнаментами, пчелы на фронтоне символизируют трудолюбие, а напоминающие ульи башенки — денежные накопления.
Завершим нашу прогулку у здания, известного как “Дом Бедо” (Bedő ház), по имени его первого владельца. В нём расположена единственная в стране галерея модерна “Дом Венгерской Сецессии” с богатой коллекцией интерьеров, мебели и элементов декора. На первом этаже галереи размещается кафе, оформленное так же в сецессионном стиле, здесь сможем отдохнуть, выпить чай или кофе и съесть пирожное. В ходе нашей прогулки расскажем также об истории возникновения Будапешта и его бурном развитии после образования в 1867 году Австро-Венгерской монархии.
С этого времени до начала Первой мировой войны, в эпоху, получившую название “счастливые мирные времена” (boldog béke idők), Будапешт стал таким, каким мы видим его и сегодня, с его богатыми эклектичными постройками Большого бульвара, роскошными дворцами, торговыми залами, с уже знакомым вам первым на континенте метро и особняками проспекта Андраши.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
€20
Для детей (от 2 до 11 лет)
€10

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Место начала и завершения
см. ваучер
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 10:00 (с ноября) или воскресеньям в 15:00 (до октября)
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По четвергам в 10:00 (с ноября) или воскресеньям в 15:00 (до октября)

1000Дорог
1000Дорог
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