Стиль, о котором идет речь, в разных странах Европы получил различные названия: на территории Австро-Венгрии — сецессион (secession), в России и Великобритании — модерн (modern), во Франции — ар-нуво (art nouveau), в Германии — югендстиль (jugendstil). Но именно на территории Австро-Венгрии этот стиль получил наибольшее распространение.

Основоположником и самым значительным деятелем сецессионной архитектуры в монархии был Эдён Лехнер (Ödön Lechner). Он создал школу венгерской сецессии с её характерными особенностями, выражающимися в первую очередь в активном использовании народных венгерских мотивов. Так что не случайно архитектура Лехнера станет тематической основой нашей прогулки.

Начнём маршрут со здания Венгерского Государственного Геологического Института, построенного в 1899 году по проекту Лехнера. Здание по праву можно считать шедевром его творчества. Синяя керамика, которой отделана крыша, была изготовлена, как и многие другие элементы его архитектуры, на фабрике Жолнаи. Фабрика, существующая и по сей день, знаменита изобретением «пирогранита» — особого твёрдого кислотоупорного и морозостойкого керамического материала. Благодаря созданию этой керамики стало возможным производство любых украшений сложнейших конфигураций, столь характерных для сецессии.

Пройдя по улице Штефания, выйдем к другому заслуживающему внимания зданию — Специальной школе для cлепых. Следующая остановка будет у виллы Шипеки Балаша (Sipeki Balás villa). Отсюда отправимся старейшей в Европе подземкой на улицу Мункачи Михая, где познакомимся с ещё двумя образцами архитектуры модерна.

Затем снова подземкой доберёмся до центра города, чтобы увидеть другой блестящий пример таланта Лехнера — здание Почтово-сберегательного банка. Стены этого здания украшены желтой жолнайской майоликой с растительными орнаментами, пчелы на фронтоне символизируют трудолюбие, а напоминающие ульи башенки — денежные накопления.

Завершим нашу прогулку у здания, известного как “Дом Бедо” (Bedő ház), по имени его первого владельца. В нём расположена единственная в стране галерея модерна “Дом Венгерской Сецессии” с богатой коллекцией интерьеров, мебели и элементов декора. На первом этаже галереи размещается кафе, оформленное так же в сецессионном стиле, здесь сможем отдохнуть, выпить чай или кофе и съесть пирожное. В ходе нашей прогулки расскажем также об истории возникновения Будапешта и его бурном развитии после образования в 1867 году Австро-Венгерской монархии.

С этого времени до начала Первой мировой войны, в эпоху, получившую название “счастливые мирные времена” (boldog béke idők), Будапешт стал таким, каким мы видим его и сегодня, с его богатыми эклектичными постройками Большого бульвара, роскошными дворцами, торговыми залами, с уже знакомым вам первым на континенте метро и особняками проспекта Андраши.