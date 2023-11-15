Описание

Круиз по Будапешту Присоединяйтесь к нашему путешествию, которое сочетает в себе лучшие достопримечательности и хорошее настроение в одном фантастическом пакете. Неважно, являетесь ли вы опытным путешественником или впервые в Будапеште, этот круиз обещает незабываемое путешествие, наполненное весельем и смехом. Вы сможете насладиться не только захватывающим видом на столицу, но и попробовать свои любимые спиртные напитки, такие как фирменный венгерский шот «Палинка». Во время круиза вам будет предложено 5 восхитительных шотов, а также вы сможете утолить жажду безалкогольными напитками в неограниченном количестве. Организационные детали Продолжительность круиза — 85 минут.