Приглашаем послушать загадочные истории 📖 и легенды о королевском дворце в Буде, увидеть город 🏙️ как на ладони с Рыбацкого бастиона, полюбоваться видом на торжественный Парламент, осмотреть церковь ⛪ Святого Матьяша.

Вы увидите самые первые городские часы, узнаете, почему у ворона на крыше в клюве золотое кольцо и какова роль крокодила. Кто же все-таки такие Мария и Геллерт, почему крепость именно здесь, откуда тут взялся отель 🏨 Hilton и что скрывается в его подвалах.

В королевском дворце также есть лабиринт, огромная птица с мечом, фонтан ⛲ – что это все значит и о многом другом расскажем во время нашей прогулки.