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Тайны королевского дворца

5
10 отзывов
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Вы подниметесь к знаменитой Будайской крепости, зайдете внутрь и прогуляетесь 👣 по ее территории.

Побываете на Рыбацком бастионе и полюбуетесь панорамой Будапешта, а также дойдете до церкви Святого Матьяша, которая украшена мозаикой.

В ходе прогулки гид расскажет вам историю 📖, когда-то самого большого замка во всей Европе, а также поведает его древние тайны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €67 за экскурсию

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Тайны королевского дворца
Тайны королевского дворца

Что вы увидите

  • Ансамбль Королевского Дворца
  • Будайская гора
  • Рыбацкий бастион
  • Крепостной район
  • Фуникулер
  • Президентский дворец
  • Дунай
  • Цепной мост
  • Дворец Грешем
Приглашаем послушать загадочные истории 📖 и легенды о королевском дворце в Буде, увидеть город 🏙️ как на ладони с Рыбацкого бастиона, полюбоваться видом на торжественный Парламент, осмотреть церковь ⛪ Святого Матьяша.
Вы увидите самые первые городские часы, узнаете, почему у ворона на крыше в клюве золотое кольцо и какова роль крокодила. Кто же все-таки такие Мария и Геллерт, почему крепость именно здесь, откуда тут взялся отель 🏨 Hilton и что скрывается в его подвалах.
В королевском дворце также есть лабиринт, огромная птица с мечом, фонтан ⛲ – что это все значит и о многом другом расскажем во время нашей прогулки.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
  • вода
Начало
🚩 Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Место завершения
🏁 В Будайской крепости у собора Матяша, возле с памятника королю Св. Иштвану
Тайны королевского дворца
Тайны королевского дворца
Тайны королевского дворца
Тайны королевского дворца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Thermal. hungary
Thermal. hungary
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10 отзывов оставили туристы

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