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Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой

5
11 отзывов
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
На теплоходе вас будет ждать ужин в формате шведского стола, живая музыка, а также роскошная панорама города, бар 🍹 с множеством различных напитков и доброжелательный персонал.
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Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой

Что вы увидите

  • Мосты через Дунай
  • Королевский дворец
  • Будайская крепость
  • Гора Геллерт
  • Цитадель
  • Здание Парламента
  • Базилика
  • Концертый зал Вигадо
Увидеть панораму вечернего города с борта теплохода под чарующие венгерские мелодии - прекрасное завершение дня. Гостей встречают бокалом шампанского, а во время круиза предлагается вкусный ужин - шведский стол. В баре можно будет дополнительно купить алкогольные напитки.
Весь вечер музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любымые шлягеры.
В летнее время ночная подсветка города включается в 21:00. Желающим увидеть город 🏙️ в ночных огнях рекомендуем аналогичную программу на теплоходе в 22:00
ВАЖНО! Во время круиза экскурсия ⛳ не проводится.
1. Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.
2. Программа не предполагает личное сопровождение туристов.
3. Представитель теплоходной компании сопровождает гостей от места сбора до теплохода. На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики.
4. В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 4 – 8 - 12 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только, если не полная загрузка теплохода и при наличии свободных столиков.
5. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.
За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел.
6. В стоимость программы входит приветственный напиток и ужин шведский стол.
По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.
Что входит
  • Билет на теплоход
  • Приветственный напиток
  • Ужин — шведский стол
  • Живая музыка
Что не входит
  • Экскурсионное сопровождение
Начало
🚩 Duna Palota, 1051 Budapest, Zrinyi utca 5
Место завершения
🏁 пристань у моста Сечени
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой

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Thermal. hungary
Thermal. hungary
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11 отзывов оставили туристы

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