Увидеть панораму вечернего города с борта теплохода под чарующие венгерские мелодии - прекрасное завершение дня. Гостей встречают бокалом шампанского, а во время круиза предлагается вкусный ужин - шведский стол. В баре можно будет дополнительно купить алкогольные напитки.

Весь вечер музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любымые шлягеры.

В летнее время ночная подсветка города включается в 21:00. Желающим увидеть город 🏙️ в ночных огнях рекомендуем аналогичную программу на теплоходе в 22:00

ВАЖНО! Во время круиза экскурсия ⛳ не проводится.

1. Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.

2. Программа не предполагает личное сопровождение туристов.

3. Представитель теплоходной компании сопровождает гостей от места сбора до теплохода. На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики.

4. В зависимости от модели теплохода гостей рассаживают по 4 – 8 - 12 человек за 1 столик. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только, если не полная загрузка теплохода и при наличии свободных столиков.

5. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно.

За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел.

6. В стоимость программы входит приветственный напиток и ужин шведский стол.

По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д.