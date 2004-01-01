Теплоходная прогулка с Рождественской программой

Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой
Теплоходная прогулка с Рождественской программой

Что вы увидите 🤩

  • С борта корабля Вы увидете:
  • Гора Геллерт
  • Мост Свободы
  • Мост Эржебет
  • Мост Маргит
  • Мост Петёфи
  • Цепной мост Сечени
  • Дворец Грэшем
  • Королевский дворец
  • Будайская крепость
  • Церковь Матяша
  • Рыбацкий бастион
  • Концерный зал Вигадо
  • Набережные Дуная в Будапеште (наследие ЮНЕСКО)
Теплоходная прогулка по Дунаю в сказочной атмосфере Рождественского праздника. Живая музыка, фольклорная программа и вкусный венгерский ужин ждут вас
Во время трехчасового круиза вы отведаете традиционные венгерские блюда, увидите красивую панораму Будапешта в вечерних огнях
Перед Вами выступит фольклорный венгерский танцевальный ансамбль
Весь вечер будут играть музыканты венгерские и цыганские мелодии

Цена включает:

    круиз по Дунаю, продолжительность 3 часа
    Горячий Рождественский ужин - сервировка шведский стол
    Неограниченное количество напитков (домашнее вино, различные виды пива, соки, кола, минеральная вода и т. д.)
    Живая музыка, выступление артистов с фольклорной программой

    Меню ужина:

      Закуски / салаты
      холодный куриный паштет
      Свежий салат с козьим сыром, приправленный бальзамическим уксусом
      Салат Цезарь с куриной грудкой
      Супы
      Венгерский рыбный суп «Baja» (Карп)
      Овощной суп
      Основные блюда
      Венгерское рагу с капустой по-Секейски
      Филе судака по-карпатски с картофельными оладьями
      Рулетики из индейки с каштановой начинкой, овощи на гриле
      Выпечка (мини-булочки, мини-круассан, нарезанный хлеб)

      Десерт:

        Ромовый мусс с черносливом
        Ассорти Бейгли (Традиционный венгерский рождественский рулет - ореховая / маковая / каштановая начинка)
        Выбор напитков: вино, разливное пиво, минеральная вода, безалкогольные напитки, чай, кофе, глинтвейн, пунш, безалкогольный пунш

        Обратите внимание

        • Это эксклюзивное праздничное мероприятие, поэтому есть дресс-код: элегантно-повседневный
        Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в случае ненадлежащего внешнего вида одежды
        • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится
        • Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке
        • Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur / чел
        • На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков
        • По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д
        Важно
        Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 7 дней до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты

        Способы оплаты:

          вариант А
          полная оплата заказа Спутнику
          вариант Б
          бронируете программу без оплаты Спутнику
          на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы
          Отмена заказа без штрафа за 7 до дней до круиза

          Цены на экскурсию

          Для группы 1-60 человекДля группы 1-20 человек
          Теплоходная прогулка с Рождественской программой
          €110
          ребенок до 6 лет / Теплоходная прогулка с Рождественской программой
          €55

          Ответы на вопросы

          Что входит
          • круиз по Дунаю, продолжительность 3 часа
          • Горячий Рождественский ужин - сервировка шведский стол
          • Неограниченное количество напитков (домашнее вино, различные виды пива, соки, кола, минеральная вода и т. д.)
          • Живая музыка, выступление артистов с фольклорной программой
          Что не входит
          • экскурсия
          • и личное сопровождение
          Место начала и завершения
          Пешт. Пристань напротив здания Академии
          Когда и сколько длится?
          Когда: с 17 по 31 декабря в 19:00
          Экскурсия длится около 3 часов
          Кто ещё будет на экскурсии?
          Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
          Нужно оплачивать всё сразу?
          Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
          А если я передумаю?
          • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
          • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
          У меня есть вопрос
          Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
          Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

          с 17 по 31 декабря в 19:00

          Thermal. hungary
          Thermal. hungary
          Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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