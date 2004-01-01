Теплоходная прогулка по Дунаю в сказочной атмосфере Рождественского праздника. Живая музыка, фольклорная программа и вкусный венгерский ужин ждут вас

Во время трехчасового круиза вы отведаете традиционные венгерские блюда, увидите красивую панораму Будапешта в вечерних огнях

Перед Вами выступит фольклорный венгерский танцевальный ансамбль

Весь вечер будут играть музыканты венгерские и цыганские мелодии

Цена включает:

круиз по Дунаю, продолжительность 3 часа

Горячий Рождественский ужин - сервировка шведский стол

Неограниченное количество напитков (домашнее вино, различные виды пива, соки, кола, минеральная вода и т. д.)

Живая музыка, выступление артистов с фольклорной программой

Меню ужина:

Закуски / салаты

холодный куриный паштет

Свежий салат с козьим сыром, приправленный бальзамическим уксусом

Салат Цезарь с куриной грудкой

Супы

Венгерский рыбный суп «Baja» (Карп)

Овощной суп

Основные блюда

Венгерское рагу с капустой по-Секейски

Филе судака по-карпатски с картофельными оладьями

Рулетики из индейки с каштановой начинкой, овощи на гриле

Выпечка (мини-булочки, мини-круассан, нарезанный хлеб)

Десерт:

Ромовый мусс с черносливом

Ассорти Бейгли (Традиционный венгерский рождественский рулет - ореховая / маковая / каштановая начинка)

Выбор напитков: вино, разливное пиво, минеральная вода, безалкогольные напитки, чай, кофе, глинтвейн, пунш, безалкогольный пунш

Обратите внимание

Это эксклюзивное праздничное мероприятие, поэтому есть дресс-код: элегантно-повседневный

Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в случае ненадлежащего внешнего вида одежды

Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится

Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur / чел

На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков

По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д

Важно

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 7 дней до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты

Способы оплаты:

вариант А

полная оплата заказа Спутнику

вариант Б

бронируете программу без оплаты Спутнику

на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы

Отмена заказа без штрафа за 7 до дней до круиза