Теплоходная прогулка по Дунаю в сказочной атмосфере Рождественского праздника. Живая музыка, фольклорная программа и вкусный венгерский ужин ждут вас
Во время трехчасового круиза вы отведаете традиционные венгерские блюда, увидите красивую панораму Будапешта в вечерних огнях
Перед Вами выступит фольклорный венгерский танцевальный ансамбль
Весь вечер будут играть музыканты венгерские и цыганские мелодии
Цена включает:
круиз по Дунаю, продолжительность 3 часа
Горячий Рождественский ужин - сервировка шведский стол
Неограниченное количество напитков (домашнее вино, различные виды пива, соки, кола, минеральная вода и т. д.)
Живая музыка, выступление артистов с фольклорной программой
Меню ужина:
Закуски / салаты
холодный куриный паштет
Свежий салат с козьим сыром, приправленный бальзамическим уксусом
Салат Цезарь с куриной грудкой
Супы
Венгерский рыбный суп «Baja» (Карп)
Овощной суп
Основные блюда
Венгерское рагу с капустой по-Секейски
Филе судака по-карпатски с картофельными оладьями
Рулетики из индейки с каштановой начинкой, овощи на гриле
Выпечка (мини-булочки, мини-круассан, нарезанный хлеб)
Десерт:
Ромовый мусс с черносливом
Ассорти Бейгли (Традиционный венгерский рождественский рулет - ореховая / маковая / каштановая начинка)
Выбор напитков: вино, разливное пиво, минеральная вода, безалкогольные напитки, чай, кофе, глинтвейн, пунш, безалкогольный пунш
Обратите внимание
- Это эксклюзивное праздничное мероприятие, поэтому есть дресс-код: элегантно-повседневный
Мы оставляем за собой право отказать в посещении мероприятия в случае ненадлежащего внешнего вида одежды
- Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится
- Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке
- Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на пристань и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur / чел
- На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. возможна только при наличии свободных столиков
- По желанию, в баре можно будет купить качественные венгерские вина, крепкие алкогольные напитки, соки, минеральную воду, кофе, чай и т. д
Важно
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 7 дней до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты
Способы оплаты:
вариант А
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б
бронируете программу без оплаты Спутнику
на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы
Отмена заказа без штрафа за 7 до дней до круиза