По понедельник в 13:00

Почувствуйте вкус Венгрии

Одним из лучших мест, где можно познакомиться с простой жизнью любой страны, прочувствовать ее на вкус — рынок. Здесь вы познакомитесь с культурой еды и сможете лучше понять традиции местного населения.

Поговорим о кудрявых свинках и серой корове, о прославленном на весь мир супе гуйяш, о паприкуе и фуагре, и что из этих продуктов входит в список Хунгарикумов.

А дегустация различных колбас и ветчины, подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие! Отсюда вы точно не уйдёте без покупок сувениров и деликатесов для родных.