Центральный рынок Будапешта с дегустацией

Венгерская кухня имеет особое очарование, некоторые рецепты формировались столетиями, поэтому их ни...

Венгерская кухня имеет особое очарование, некоторые рецепты формировались столетиями, поэтому их ни с чем не спутаешь.

Уровень венгерской гастрономии, поддерживают рестораны удостоенные звёздами Гида Мишлен, или даже двух.

Однако решитесь попробовать и простую уличную еду, ароматную горячую лепёшку Лангош со сметанно-чесночным соусом и сыром.

Ммм… Если вам хочется попробовать венгерские колбасы и деликатесы, приходите к нам на вкусные экскурсии.
Центральный рынок Будапешта с дегустацией
Центральный рынок Будапешта с дегустацией
Центральный рынок Будапешта с дегустацией
Центральный рынок Будапешта с дегустацией
Центральный рынок Будапешта с дегустацией
Центральный рынок Будапешта с дегустацией
Почувствуйте вкус Венгрии
Одним из лучших мест, где можно познакомиться с простой жизнью любой страны, прочувствовать ее на вкус — рынок. Здесь вы познакомитесь с культурой еды и сможете лучше понять традиции местного населения.
Поговорим о кудрявых свинках и серой корове, о прославленном на весь мир супе гуйяш, о паприкуе и фуагре, и что из этих продуктов входит в список Хунгарикумов.
А дегустация различных колбас и ветчины, подарит вам настоящее гастрономическое удовольствие! Отсюда вы точно не уйдёте без покупок сувениров и деликатесов для родных.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Детский до 12 лет
€26
Взрослый 12+
€26

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельник в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По понедельник в 13:00

GastroPlusTour
GastroPlusTour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

👥Групповые🍤Гастрономические#Домбай

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Гастрономические приключения в Будапеште
Индивидуальная экскурсия
5
8
195
за 1-5 чел.
Гастрономические приключения в Будапеште
Продегустировать венгерские деликатесы, оценить токайское вино и узнать всё о местной кухне
Будапешт глазами местного жителя
Индивидуальная экскурсия
5
12
188
за 1-4 чел.
Будапешт глазами местного жителя
В рамках обзорной экскурсии мы исследуем сердце Будапешта - его центральные улицы
В любой день и час по договорённости
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
125
за 1-10 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Будапешт — венгерский Париж
Индивидуальная экскурсия
5
2
150
за 1-8 чел.
Будапешт — венгерский Париж
Погрузиться в мир аристократов, рассмотреть роскошные театры и дворцы и заглянуть в элегантное кафе
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
Индивидуальная экскурсия
5
15
12ч
377
за 1-4 чел.
К Венгерскому морю и лечебному озеру Хевиз
Термальные источники, лавандовый Тихань, курортный Балатонфюред и дегустация венгерских вин
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-10 чел.
Охота за стрит-фудом в Будапеште!
Открыть мир венгерской уличной еды на прогулке по знаковым местам Пешта
Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)
5
1
32
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Дунаю с дегустацией пива (5 видов)
На борту круизного теплохода вы не только насладитесь роскошными видами Будапешта, но и побываете на...
ежедневно в 14:00 и 19:00
Еврейский Будапешт
Индивидуальная экскурсия
85
за 1-15 чел.
Еврейский Будапешт
В центре Будапешта на краю бывшего исторического центра Пешта находится территория с узенькими...
ежедневно, кроме субботы
Сладкий Будапешт
Индивидуальная экскурсия
4.9
24
195
за 1-10 чел.
Сладкий Будапешт
Мир традиционных венгерских лакомств в музеях, кондитерских и кофейнях Будапешта
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Индивидуальная экскурсия
125
за 1-8 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Эта гастро-вело-прогулка откроет для вас другой Будапешт - античный и современный, модный, вкусный и...
Каждый день
Будапешт - Хевиз - Будапешт, С ОЖИДАНИЕМ В ХЕВИЗЕ 6 часов
Индивидуальный трансфер
5
8
11ч
220
за 1-8 чел.
Будапешт - Хевиз - Будапешт, С ОЖИДАНИЕМ В ХЕВИЗЕ 6 часов
Если вы устали от шумного Будапешта с огромным количеством туристов - отправляйтесь в небольшой...
ежедневно
Будапешт для начинающих
Индивидуальная экскурсия
5
2
70
за 1-5 чел.
Будапешт для начинающих
Вы пройдете по легендарным места венгерской столицы, увидите как известные достопримечательности,...
Любой день, любое время

GastroPlusTour проводит ещё 11 экскурсий

Обзорная по городу + рынок Будапешта с дегустацией
40
за 1 чел.
Обзорная по городу + рынок Будапешта с дегустацией
Это экскурсия познакомит вас с Будапештом с разных сторон
По понедельникам в 09:00
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
2ч 30м
15
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или,...
По вторникам в 10:00
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
20
за 1 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт
По понедельникам и четвергам в 09:00
Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином
2ч 30м
75
за 1 чел.
Прогулка на кораблике по Дунаю с ужином
Насладитесь ужином и вечерними огнями Буды и Пешта с палубы панорамного корабля
пятница в 19:00
Экскурсия в Гёдёллё, по следам Сисси
50
за 1 чел.
Экскурсия в Гёдёллё, по следам Сисси
Всего в 30-ти минутах езды от Будапешта, в живописной холмистой местности находится один из самых...
По пятницам в 09:30
Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
50
за 1 чел.
Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
Сентэндре - очаровательный городок, один из самых популярных туристических центров страны,...
По вторникам в 14:00
Экскурсия на озеро Хевиз-Кестхей
10ч
70
за 1 чел.
Экскурсия на озеро Хевиз-Кестхей
Хевиз - старейший и самый известный термальный курорт Венгрии, возникший благодаря уникальному...
По четвергам в 08:00
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
11ч
70
за 1 чел.
Экскурсия в Излучину Дуная с обедом и рыцарским турниром
Приглашаем вас в путешествие, где вы погрузитесь в славное прошлое страны, узнав ее исторические...
По субботам в 08:30
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
12ч
70
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в Эгер и Эгерсалок
Город Эгер знаменит своими барочными архитектурными памятниками, сортами вин, аналогов которых нет...
По средам в 08:00
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
20
за 1 чел.
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
Будапешт прекрасен и днем, но ночью он превращается во что-то сказочное и этим волшебством мы хотим...
вторник и воскресенье в 19:30
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
2ч 30м
15
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
Если вы уже успели познакомиться с более древней западной частью столицы Венгрии - Буда, предлагаем...
По пятницам в 14:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺