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Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике с бокалом шампанского

ParadiseTravel K.
ParadiseTravel K. – Гид из Будапешта
Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике с бокалом шампанского
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €15 за человека

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Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике с бокалом шампанского
Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике с бокалом шампанского

Что вы увидите

  • Мост Маргариты
  • Парламент
  • Будайская крепость
  • Церковь Матьяша
  • Королевский дворец
  • Цепной Мост
  • Мост Елизаветы
  • Гора Геллерт
  • Статуя Свободы
  • Цитаделла
  • Купальня Геллерт
  • Экономический университет
  • Технический университет
  • Торгово-выставочный центр Balna
  • Центральный рынок Мост Свободы
  • Русская Православная церковь
  • Концертный зал Вигадо
  • Дворец Грешем
Будапешт расположился по обе стороны широкого Дуная. Это придает городу особый шарм, потому что с любого берега открываются великолепные панорамы. Вдоль реки сосредоточено огромное количество достопримечательностей 🏛️, которые туристы стараются посетить по время путешествия в Венгрию. Некоторые из них незаслуженно исключены из городских экскурсий из-за своего расположения, поэтому вечерняя прогулка 👣 по Дунаю является уникальной возможностью познакомиться с ними.
Во время прогулки вы не только полюбуетесь завораживающими панорамами вечерней венгерской столицы ⭐️ под бокал шампанского, но и услышите увлекательный рассказ гида о многих памятниках архитектуры, которые будут встречаться во время плавания. Среди них Парламент, 4 самых красивых 🤩 моста города, Будайская крепость с Королевским замком, церковью Матьяша и Рыбацким Бастионом; гора Геллерт, два университета и множество церквей.
Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бокал шампанского
Начало и место завершения
🚩 Jászai Mari tér, причал №9
Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике с бокалом шампанского
Вечерняя прогулка по Дунаю на кораблике с бокалом шампанского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ParadiseTravel K.
ParadiseTravel K.
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