Будапешт расположился по обе стороны широкого Дуная. Это придает городу особый шарм, потому что с любого берега открываются великолепные панорамы. Вдоль реки сосредоточено огромное количество достопримечательностей 🏛️, которые туристы стараются посетить по время путешествия в Венгрию. Некоторые из них незаслуженно исключены из городских экскурсий из-за своего расположения, поэтому вечерняя прогулка 👣 по Дунаю является уникальной возможностью познакомиться с ними.

Во время прогулки вы не только полюбуетесь завораживающими панорамами вечерней венгерской столицы ⭐️ под бокал шампанского, но и услышите увлекательный рассказ гида о многих памятниках архитектуры, которые будут встречаться во время плавания. Среди них Парламент, 4 самых красивых 🤩 моста города, Будайская крепость с Королевским замком, церковью Матьяша и Рыбацким Бастионом; гора Геллерт, два университета и множество церквей.