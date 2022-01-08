Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту

Познакомиться с символами города под аккомпанемент ароматов кюртёшкалачей и ягодного глинтвейна

Индивидуально
для 4 чел.
Волшебство европейского Рождества к лицу любому городу, но Будапешту — с его сооружениями, будто сошедшими со страниц сказки, особенно! На авто-пешеходной экскурсии вы побываете у самых знаковых и впечатляющих памятников столицы.

Пройдете по местам древних королей.

А на ярмарках я расскажу о традициях зимних праздников в Венгрии и помогу с выбором аутентичных сувениров и угощений.
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Вечерняя прогулка по рождественскому Будапешту
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Огни величественного Будапешта

В историческом районе Пешт вы осмотрите один из крупнейших храмов Европы и самых красивых в Венгрии — базилику Святого Иштвана. Узнаете об основателе венгерской монархии и наследии одной из наиболее почитаемых личностей государства. Погуляете вдоль набережной Дуная. Познакомитесь с эклектичной архитектурой и символами самой большой правительственной резиденции Европы — сверкающего здания Парламента. На противоположном берегу, в Старой Буде, погрузитесь в тайны сказочного Рыбацкого бастиона. А в непростой истории Будайского замка — древней королевской резиденции — проследите судьбу страны.

Волшебная атмосфера праздника

По пути я расскажу о традициях празднования Рождества и Нового Года в Венгрии. Вы увидите рождественский базар у впечатляющего замка Вайдахуньяд и другие красочные ярмарочные площади. Я подскажу, какие национальные блюда и напитки обязательно стоит здесь попробовать и какие сувениры станут по-настоящему оригинальным подарком из зимней Венгрии. Кроме того, до 6 января на нескольких маршрутах вы встретите наряженные светодиодами трамваи, ставшие символом Адвента. Курсировать они будут с 15 до 20 часов, если захотите, можно будет прокатиться на одном из них.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
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П
8 янв 2022
Егор перенаправил в последнюю минуту на другого человека. Пытался показать из себя что-то. Попытался оскорбить при обсуждении скидки. При отказе от экскурсии испугался и дал скидку. Гид которого дал был хороший, материал хороший, но ожидал большего. Материал для людей которые вообще ничего не знают. Если нужна глубина исторические факты, даты, личности лучше поискать.

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