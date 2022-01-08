Что вас ожидает

Огни величественного Будапешта

В историческом районе Пешт вы осмотрите один из крупнейших храмов Европы и самых красивых в Венгрии — базилику Святого Иштвана. Узнаете об основателе венгерской монархии и наследии одной из наиболее почитаемых личностей государства. Погуляете вдоль набережной Дуная. Познакомитесь с эклектичной архитектурой и символами самой большой правительственной резиденции Европы — сверкающего здания Парламента. На противоположном берегу, в Старой Буде, погрузитесь в тайны сказочного Рыбацкого бастиона. А в непростой истории Будайского замка — древней королевской резиденции — проследите судьбу страны.

Волшебная атмосфера праздника

По пути я расскажу о традициях празднования Рождества и Нового Года в Венгрии. Вы увидите рождественский базар у впечатляющего замка Вайдахуньяд и другие красочные ярмарочные площади. Я подскажу, какие национальные блюда и напитки обязательно стоит здесь попробовать и какие сувениры станут по-настоящему оригинальным подарком из зимней Венгрии. Кроме того, до 6 января на нескольких маршрутах вы встретите наряженные светодиодами трамваи, ставшие символом Адвента. Курсировать они будут с 15 до 20 часов, если захотите, можно будет прокатиться на одном из них.