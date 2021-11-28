по договоренности

Что вас ждет

Приглашаем вас на прогулку по местам, связанным с именем великого венгерского виртуоза и композитора. А венгерского ли? В ожесточенный спор о его национальной принадлежности вовлечены и венгры, и австрийцы, и немцы, и даже словаки! Будем разбираться.

Обезумевшие поклонницы, разрывающие на кусочки брошенную маэстро белую перчатку, одежда священника, написание церковной музыки! Как это все совместить?

Поговорим не столько о его музыкальном величии, сколько о человеке много повидавшем и пережившем, увлекавшемся и разочаровавшемся, готовым помогать и поддерживать.

Места, связанные с жизнью Листа в Будапеште, его квартиры, залы для выступлений находятся в пешеходной части города, где мы и совершим нашу прогулку.

Приятным бонусом к разговору о великом композиторе будет возможность полюбоваться дунайской панорамой и архитектурными шедеврами центра города.

Прогуливаясь по улицам, как часто вы поднимаете головы выше первого этажа, чтобы восхититься истинной красотой зданий? Наша экскурсия поможет вам и в этом. Архитектура это ведь своего рода музыка, только в камне.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: