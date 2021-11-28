по договоренности

Венгерский след Ференца Листа: пешеходная экскурсия

Наша прогулка посвящена жизни и творчеству композитора Ференца Листа

Индивидуально
для 8 чел.
Наша прогулка посвящена жизни и творчеству композитора Ференца Листа.

Мы поговорим не столько о его музыкальном величии, сколько о человеке много повидавшем и пережившем, увлекавшемся и разочаровавшемся, готовым помогать и поддерживать.

Места, связанные с жизнью Листа в Будапеште, его квартиры, залы для выступлений находятся в пешеходной части города, где мы и совершим нашу прогулку.
Венгерский след Ференца Листа: пешеходная экскурсия
Венгерский след Ференца Листа: пешеходная экскурсия
Венгерский след Ференца Листа: пешеходная экскурсия
Венгерский след Ференца Листа: пешеходная экскурсия
Венгерский след Ференца Листа: пешеходная экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Приглашаем вас на прогулку по местам, связанным с именем великого венгерского виртуоза и композитора. А венгерского ли? В ожесточенный спор о его национальной принадлежности вовлечены и венгры, и австрийцы, и немцы, и даже словаки! Будем разбираться.
Обезумевшие поклонницы, разрывающие на кусочки брошенную маэстро белую перчатку, одежда священника, написание церковной музыки! Как это все совместить?
Поговорим не столько о его музыкальном величии, сколько о человеке много повидавшем и пережившем, увлекавшемся и разочаровавшемся, готовым помогать и поддерживать.
Места, связанные с жизнью Листа в Будапеште, его квартиры, залы для выступлений находятся в пешеходной части города, где мы и совершим нашу прогулку.
Приятным бонусом к разговору о великом композиторе будет возможность полюбоваться дунайской панорамой и архитектурными шедеврами центра города.
Прогуливаясь по улицам, как часто вы поднимаете головы выше первого этажа, чтобы восхититься истинной красотой зданий? Наша экскурсия поможет вам и в этом. Архитектура это ведь своего рода музыка, только в камне.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Budapest, Március 15. tér, 1056
Завершение: Nádor utca(в пяти минутах от собора Святого Иштвана)
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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