16 отзывов оставили туристы

Насладитесь чистой релаксацией в одной из лучших термальных купальней Будапешта.

Лечебная купальня Геллерт считается самой красивой и особенно популярно среди местных. Здание 20го века выполнено в стиле модерн, внутреннее убранство купален поражает своим великолепием. На витражах изображенены герои эпоса, интерьер украшают мраморные колонны, бронзовые статуи, кожаные диваны, фонтанчики с питьевой минеральной водой.

Источники горы ⛰️ Геллерт щедро снабжают купальни минеральной водой температурой +38... +43 °C. Согласно легенде в пещере над купальней жил монах-отшельник. Он первый ощутил на себе лечебные свойства местной воды и предлагал больным искупаться в илистом озере. Именно илистая грязь отличает эту купальню от других будапештских водолечебниц.

Сейчас в купальне Геллерт 13 бассейнов с водой разной температуры (10 из них под крышей). Термальные бассейны для мужчин и женщин расположены отдельно.

Содержащиеся в воде натрий, кальций, магний и другие полезные вещества благотворно влияют на весь организм. Особенно рекомендовано для лиц с заболеваниями суставов и позвоночника.