16 отзывов оставили туристы

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Входной билет без очереди в купальню Геллерт

4.7
16 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Будапешта
Будапешт славится своими водолечебницами.

В столице Венгрии их больше десяти, и каждая по-своему интересна.

Предлагаем вам начать знакомство с термальными процедурами в купальне Геллерт — одной из самых красивых 🤩 и популярных среди туристов и местных жителей.

Вам не придется стоять в очереди, место тоже гарантировано, поэтому вы сможете отдохнуть, никуда не торопясь и ни о чем не беспокоясь.
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  • €22 за человека

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Входной билет без очереди в купальню Геллерт
Входной билет без очереди в купальню Геллерт
Насладитесь чистой релаксацией в одной из лучших термальных купальней Будапешта.
Лечебная купальня Геллерт считается самой красивой и особенно популярно среди местных. Здание 20го века выполнено в стиле модерн, внутреннее убранство купален поражает своим великолепием. На витражах изображенены герои эпоса, интерьер украшают мраморные колонны, бронзовые статуи, кожаные диваны, фонтанчики с питьевой минеральной водой.
Источники горы ⛰️ Геллерт щедро снабжают купальни минеральной водой температурой +38... +43 °C. Согласно легенде в пещере над купальней жил монах-отшельник. Он первый ощутил на себе лечебные свойства местной воды и предлагал больным искупаться в илистом озере. Именно илистая грязь отличает эту купальню от других будапештских водолечебниц.
Сейчас в купальне Геллерт 13 бассейнов с водой разной температуры (10 из них под крышей). Термальные бассейны для мужчин и женщин расположены отдельно.
Содержащиеся в воде натрий, кальций, магний и другие полезные вещества благотворно влияют на весь организм. Особенно рекомендовано для лиц с заболеваниями суставов и позвоночника.
Что входит
  • вход в купальню
  • шкафчик для хранения вещей
Что не входит
  • личные расходы
  • аренда полотенец и халатов
Начало
🚩 см. ваучер
Место завершения
🏁 Kelenhegyi út 4
Входной билет без очереди в купальню Геллерт
Входной билет без очереди в купальню Геллерт
Входной билет без очереди в купальню Геллерт
Входной билет без очереди в купальню Геллерт

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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16 отзывов оставили туристы

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