Групповая автобусная экскурсия ⛳ часть экскурсии 🧭 пройдет в одном из самых живописных уголков Венгрии - Мартонвашаре. Расположенный здесь замок 🏰 Брунсвик притягивает тысячи гостей со всего мира не только своей красотой, но и как место, неразрывно связанное с творчеством Бетховена. Именно здесь родилась знаменитая «Аппассионата», здесь великий композитор провёл самый романтичный период жизни.

Затем мы отправимся в винный регион Этьек, где познакомимся с виноделием региона. Нас ждет дегустация вин местных производителей в винном погребе с холодным ужином из национальных деликатесов (паштеты, колбасы, сыры, шпик, соленья и другие закуски домашнего производства).