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Винные дороги Этьека и замок Брунсвик

4.3
7 отзывов
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Мы объединили два важных элемента Венгрии: красоту архитектуры и винные традиции.

Мы посетим замок 🏰 Брунсвик.

Здесь можно многое узнать о Бетховене, изучить редкие растения и полюбоваться красотой архитектуры XVIII века.

В заключении — ужин.

За лучшим венерским вином 🍷 и деликатесами мы отправимся в винный регион Этьек.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €54 за человека

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Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
Винные дороги Этьека и замок Брунсвик

Что вы увидите

  • Брунсвик
  • Этьек
Групповая автобусная экскурсия ⛳ часть экскурсии 🧭 пройдет в одном из самых живописных уголков Венгрии - Мартонвашаре. Расположенный здесь замок 🏰 Брунсвик притягивает тысячи гостей со всего мира не только своей красотой, но и как место, неразрывно связанное с творчеством Бетховена. Именно здесь родилась знаменитая «Аппассионата», здесь великий композитор провёл самый романтичный период жизни.
Затем мы отправимся в винный регион Этьек, где познакомимся с виноделием региона. Нас ждет дегустация вин местных производителей в винном погребе с холодным ужином из национальных деликатесов (паштеты, колбасы, сыры, шпик, соленья и другие закуски домашнего производства).
Что входит
  • входные билеты в замок
  • дегустация вин
  • холодный ужин из венгерских деликатесов
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель The Ritz-Carlton
Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
Винные дороги Этьека и замок Брунсвик

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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1000Дорог
1000Дорог
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7 отзывов оставили туристы

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