Важная информация: для входа в замок необходим свежий отрицательный ПЦР-тест или действующий сертификат о вакцинации.

Атмосфера романтики и умиротворения царит в одном из самых живописных уголков Венгрии — Мартонвашаре. Здесь, посреди английского парка в 70 гектаров, где можно увидеть 300 уникальных редких пород деревьев, расположился один из самых романтичных замков Венгрии – замок Брунсвик. Когда-то одноэтажный особняк, основное здание имения было в начале 19 века перестроено тогдашним владельцем Френсисом Брусником в шикарный замок в нео-классическом стиле.

Впрочем, интересные события, которые и привлекают сегодня тысячи туристов, случились в этом имении еще раньше. Известный композитор Людвиг Ван Бетховен был дружен с владельцами и часто останавливался тут. Дочка хозяев и известная Джульетта Гвиччарди (приходившаяся родственницей Брунсвикам и также проживавшая здесь) были ученицами Бетховена, в каждую из которых музыкальный гений был влюблен в определенный момент (впрочем, оба раза безответно). Считается, что его увлеченность Джульеттой и привела к написанию «Лунной сонаты» - случилось это тоже в имении Брунсвик.

В замке Брунсивик сегодня работает музей Бетховена, позволяющий гостям подробнее ознакомиться с этим романтическим этапом жизни композитора.

После посещения замка вы отправитесь на знакомство с главным продуктом региона – Этьек славится своим вином. Знакомство пройдет в винном погребе. Конечно, компанию вину составит и холодный ужин из национальных деликатесов (паштеты, колбасы, сыры, шпик, соленья и другие закуски домашнего производства).