Винные дороги Этьека и замок Брунсвик

Смешанная: автобусная и пешеходная

4.8
4 отзыва
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
Винные дороги Этьека и замок Брунсвик

Что вас ожидает 🤩

  • Мартонвашаре
  • Замок Брунсвик
  • Винный регион Этьек
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Важная информация: для входа в замок необходим свежий отрицательный ПЦР-тест или действующий сертификат о вакцинации.

Атмосфера романтики и умиротворения царит в одном из самых живописных уголков Венгрии — Мартонвашаре. Здесь, посреди английского парка в 70 гектаров, где можно увидеть 300 уникальных редких пород деревьев, расположился один из самых романтичных замков Венгрии – замок Брунсвик. Когда-то одноэтажный особняк, основное здание имения было в начале 19 века перестроено тогдашним владельцем Френсисом Брусником в шикарный замок в нео-классическом стиле.

Впрочем, интересные события, которые и привлекают сегодня тысячи туристов, случились в этом имении еще раньше. Известный композитор Людвиг Ван Бетховен был дружен с владельцами и часто останавливался тут. Дочка хозяев и известная Джульетта Гвиччарди (приходившаяся родственницей Брунсвикам и также проживавшая здесь) были ученицами Бетховена, в каждую из которых музыкальный гений был влюблен в определенный момент (впрочем, оба раза безответно). Считается, что его увлеченность Джульеттой и привела к написанию «Лунной сонаты» - случилось это тоже в имении Брунсвик.

В замке Брунсивик сегодня работает музей Бетховена, позволяющий гостям подробнее ознакомиться с этим романтическим этапом жизни композитора.

После посещения замка вы отправитесь на знакомство с главным продуктом региона – Этьек славится своим вином. Знакомство пройдет в винном погребе. Конечно, компанию вину составит и холодный ужин из национальных деликатесов (паштеты, колбасы, сыры, шпик, соленья и другие закуски домашнего производства).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в замок
  • Дегустация вин
  • Холодный ужин из венгерских деликатесов
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 13:45
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 13:45

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
15 мар 2022
Спасибо экскурсоводу Андрею за насыщенную фактами и местами экскурсию.
В целом, экскурсия получилась приятная, неторопливая. От города отъезжали недалеко, что позволило не тратить много времени на дорогу.
С
24 фев 2022
Супер экскурсия. Многие в отзывах пишут, что коньком является визит на винодельню. Там действительно здорово. Но музей, посвященный Бетховену, тоже заслуживает особого внимания, можно, конечно, там провести и чуть больше времени. Спасибо огромное гиду Андрею за профессионализм и чувство юмора.
В
29 ноя 2021
Поехали на эту экскурсию в мой День рождения. Как фанату Бетховена, было очень интересно побывать в Брунсвике а как новорожденный, отлично оттянулся в винном погребе! Отдельное спасибо нашему водителю-гиду!
E
9 ноя 2018
От замка Брунсвик я ожидала большего:(Не высокая и не большая постройка, где теперь находится музей Моцарта (это заняло пол экскурсии), но сам прилегающий парк супер! Обязательно погуляйте и поделайте фото, очень красиво. Если бы не Этьек и его дегустация, оценка за экскурсию была бы ниже. Хотелось просто погулять и поездить посмотреть достопримечательности Венгрии, а не слушать пол экскурсии про Моцарта, мы не такие уж и поклонники классической музыки. Очень много сухих фактов, стало скучно под конец экскурсии по Брунсвику, плюс гид все таки должен хорошо говорить по-русски, иначе общее мнение от экскурсии падает.
Ну а экскурсию в 23 винную провинцию я бы выделила отдельно! Из всех 5 экскурсий что были куплены на вашем сайте эта самая лучшая! Иштван - винодел, чисто по-русски говорит (поскольку жена украинка), столько всего интересного и нового рассказал про вино, что после ужина в его винном подвале мы вышли профессорами в области вина, ужин был легким, веселым и дружным, приняли как у себя дома, очень порадовало. Настоятельно рекомендую посетить эту экскурсию. и не забудьте купить вина и шампанского ZERO (это круче чем просто Брют) у Иштвана с его автографом на НГ или просто для особого случая. Удастся обязательно съезжу туда еще, только там была настоящая и интересная дегустация вин.

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