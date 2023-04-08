VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса

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Транспортные услуги для VIP путешественников. Высокий уровень обслуживания клиентов. Автомобиль бизнес и премиум класса с опытным водителем для встречи важных гостей. VIP встреча в аэропорту Будапешта. VIP трансфер из аэропорта Будапешт в отель. VIP трансфер из Будапешта в другие города Венгрии.
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
VIP трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса: из аэропорта или в аэропорт, на вокзал, до гостиницы или по индивидуальному маршруту. Мы работаем как с частными клиентами, так и с крупными компаниями, обеспечивая элитным транспортом всех, кому требуются бизнес-автомобили на деловые встречи. Среди них индивидуальные предприниматели, крупные бизнесмены, чиновники, лица государственной важности, топ-менеджеры, ведущие научные сотрудники и другие лица, приехавшие в Будапешт по вопросам бизнеса и развития своих компаний.

УСЛУГИ

Трансферы - Встречи и проводы в аэропорт, ж. д. вокзал
Межгород - Поездки в другие города, поселки на комфортабельных автомобилях и автобусах

Аренда Автомобилей с водителем почасовая оплата

Экскурсии - предоставление автомобилей с водителем и персональных гидов

АВТОМОБИЛИ

Бизнес класс:

  • Mercedes Benz E Class.
  • Audi 6.
  • BMW 7.
  • Mercedes Benz V Class Van 7 пасс.

Премиум класс:

  • Mercedes Benz S Class 2019.
  • Mercedes Benz S Class 2022.
  • Mercedes-Maybach S 680.

Автобусы:

  • Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 пасс.
  • Mercedes Benz Sprinter VIP 20 пасс.
  • Политика отмены заказа.

Аннулирование заказа без штрафа:

  • Mercedes Benz S Class 2019: 24 часа.
  • Mercedes Benz V Class Van: 24 часа.
  • Mercedes Benz S Class 2022: 48 часов.
  • Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 pax: 48 часов.
  • Mercedes Benz Sprinter VIP 20 pax: 48 часов.
  • Mercedes-Maybach S 680: 48 часов.

Все Автомобили соответствуют требованиям:

  • Автомобили находятся в отличном состоянии.
  • В автомобиле не пахнет табаком, дымом, алкоголем и т. п.
  • Автомобиль не имеет каких-либо опознавательных знаков такси.
  • Все посадочные места оборудованы ремнями безопасности.
  • По предварительному запросу мы предоставляем автомобиль оборудованный детским креслом.
Автомобиль соответствует всем техническим требованиям и указанному в заявке классу

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Цена включает бесплатное ожидание с табличкой:
  • В аэропорту 1 час
  • По адресу в городе 15 мин
Что не входит
  • Услуги гида
  • Питание
  • Дополнительные остановки
  • Дополнительное ожидание
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • Цена включает бесплатное ожидание:
  • В аэропорту 1 час
  • По адресу в городе 15 мин
  • Политика отмены заказа.
  • Аннулирование заказа без штрафа
  • Mercedes Benz S Class 2019: 24 часа
  • Mercedes Benz V Class Van: 24 часа
  • Mercedes Benz S Class 2022: 48 часов
  • Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 pax: 48 часов
  • Mercedes Benz Sprinter VIP 20 pax: 48 часов
  • Mercedes-Maybach S 680: 48 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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