Транспортные услуги для VIP путешественников. Высокий уровень обслуживания клиентов. Автомобиль бизнес и премиум класса с опытным водителем для встречи важных гостей. VIP встреча в аэропорту Будапешта. VIP трансфер из аэропорта Будапешт в отель. VIP трансфер из Будапешта в другие города Венгрии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса: из аэропорта или в аэропорт, на вокзал, до гостиницы или по индивидуальному маршруту. Мы работаем как с частными клиентами, так и с крупными компаниями, обеспечивая элитным транспортом всех, кому требуются бизнес-автомобили на деловые встречи. Среди них индивидуальные предприниматели, крупные бизнесмены, чиновники, лица государственной важности, топ-менеджеры, ведущие научные сотрудники и другие лица, приехавшие в Будапешт по вопросам бизнеса и развития своих компаний.
УСЛУГИ
Трансферы - Встречи и проводы в аэропорт, ж. д. вокзал
Межгород - Поездки в другие города, поселки на комфортабельных автомобилях и автобусах
Аренда Автомобилей с водителем почасовая оплата
Экскурсии - предоставление автомобилей с водителем и персональных гидов
АВТОМОБИЛИ
Бизнес класс:
- Mercedes Benz E Class.
- Audi 6.
- BMW 7.
- Mercedes Benz V Class Van 7 пасс.
Премиум класс:
- Mercedes Benz S Class 2019.
- Mercedes Benz S Class 2022.
- Mercedes-Maybach S 680.
Автобусы:
- Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 пасс.
- Mercedes Benz Sprinter VIP 20 пасс.
- Политика отмены заказа.
Аннулирование заказа без штрафа:
- Mercedes Benz S Class 2019: 24 часа.
- Mercedes Benz V Class Van: 24 часа.
- Mercedes Benz S Class 2022: 48 часов.
- Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 pax: 48 часов.
- Mercedes Benz Sprinter VIP 20 pax: 48 часов.
- Mercedes-Maybach S 680: 48 часов.
Все Автомобили соответствуют требованиям:
- Автомобили находятся в отличном состоянии.
- В автомобиле не пахнет табаком, дымом, алкоголем и т. п.
- Автомобиль не имеет каких-либо опознавательных знаков такси.
- Все посадочные места оборудованы ремнями безопасности.
- По предварительному запросу мы предоставляем автомобиль оборудованный детским креслом.
Автомобиль соответствует всем техническим требованиям и указанному в заявке классу
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Цена включает бесплатное ожидание с табличкой:
- В аэропорту 1 час
- По адресу в городе 15 мин
- Что не входит
- Услуги гида
- Питание
- Дополнительные остановки
- Дополнительное ожидание
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
- Важная информация
- Цена включает бесплатное ожидание:
- В аэропорту 1 час
- По адресу в городе 15 мин
- Политика отмены заказа.
- Аннулирование заказа без штрафа
- Mercedes Benz S Class 2019: 24 часа
- Mercedes Benz V Class Van: 24 часа
- Mercedes Benz S Class 2022: 48 часов
- Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 pax: 48 часов
- Mercedes Benz Sprinter VIP 20 pax: 48 часов
- Mercedes-Maybach S 680: 48 часов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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