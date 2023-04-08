Трансферы в Будапеште на автомобилях представительского класса: из аэропорта или в аэропорт, на вокзал, до гостиницы или по индивидуальному маршруту. Мы работаем как с частными клиентами, так и с крупными компаниями, обеспечивая элитным транспортом всех, кому требуются бизнес-автомобили на деловые встречи. Среди них индивидуальные предприниматели, крупные бизнесмены, чиновники, лица государственной важности, топ-менеджеры, ведущие научные сотрудники и другие лица, приехавшие в Будапешт по вопросам бизнеса и развития своих компаний.

УСЛУГИ

Трансферы - Встречи и проводы в аэропорт, ж. д. вокзал

Межгород - Поездки в другие города, поселки на комфортабельных автомобилях и автобусах

Аренда Автомобилей с водителем почасовая оплата

Экскурсии - предоставление автомобилей с водителем и персональных гидов

АВТОМОБИЛИ

Бизнес класс:

Mercedes Benz E Class.

Audi 6.

BMW 7.

Mercedes Benz V Class Van 7 пасс.

Премиум класс:

Mercedes Benz S Class 2019.

Mercedes Benz S Class 2022.

Mercedes-Maybach S 680.

Автобусы:

Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 пасс.

Mercedes Benz Sprinter VIP 20 пасс.

Политика отмены заказа.

Аннулирование заказа без штрафа:

Mercedes Benz S Class 2019: 24 часа.

Mercedes Benz V Class Van: 24 часа.

Mercedes Benz S Class 2022: 48 часов.

Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 pax: 48 часов.

Mercedes Benz Sprinter VIP 20 pax: 48 часов.

Mercedes-Maybach S 680: 48 часов.

Все Автомобили соответствуют требованиям:

Автомобили находятся в отличном состоянии.

В автомобиле не пахнет табаком, дымом, алкоголем и т. п.

Автомобиль не имеет каких-либо опознавательных знаков такси.

Все посадочные места оборудованы ремнями безопасности.

По предварительному запросу мы предоставляем автомобиль оборудованный детским креслом.

Автомобиль соответствует всем техническим требованиям и указанному в заявке классу