Что вы увидите
- Малое бульварное кольцо
- Центральная синагога
- Национальный музей Венгрии
- Главный протестантский собор
- Площадь Кальвина
- Центральный рынок
- Мост Свободы
- Гостиница и купальня Геллерта
- Размещенный в пещерах монастырь ордена Святого Павла
- Купальня Рудаш
- Мост Елизаветы
- Панорама города с горы Геллерт
- Будайская крепость с церковью Матяша и Рыбацким бастионом
- Королевский дворец
- Дворец Президента
- Будайский фуникулёр
- Цепной мост
- Парламент
- Памятник Советским солдатам
- Старая биржа
- Памятник жертвам оккупации
- Проспект Андраши
- Оперный театр
- Площадь Героев
- Городской парк Варошлигет
- Крепость Вайдахуняд
- Озеро с лодками (лето) / Каток там же (зимой)
- Купальня Сеченьи
- Зоопарк
Приглашаю Вас на обзорную, автомобильно пешеходную экскурсию ⛳ по Будапешту.
В процессе экскурсии 🧭 вас ждет:
- Самые интересные места столицы ⭐️ Венгрии
- История становления моей родины
- Знакомство с вкуснейшей венгерской кухней
- Ответы на все интересующие Вас вопросы
Что входит
- Транспорт (автомобиль Мерседес Виано)
- Парковка
- Услуги гида
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 по договоренности в черте города
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Аттила У.
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