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Знакомство с Будапештом

5
11 отзывов
Аттила У.
Аттила У. – Гид из Будапешта
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по самым красивым местам Будапешта.

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ и местной кухней, а также получите ответы на вопросы о городе и жизни в нем.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €150 за экскурсию

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Знакомство с Будапештом
Знакомство с Будапештом

Что вы увидите

  • Малое бульварное кольцо
  • Центральная синагога
  • Национальный музей Венгрии
  • Главный протестантский собор
  • Площадь Кальвина
  • Центральный рынок
  • Мост Свободы
  • Гостиница и купальня Геллерта
  • Размещенный в пещерах монастырь ордена Святого Павла
  • Купальня Рудаш
  • Мост Елизаветы
  • Панорама города с горы Геллерт
  • Будайская крепость с церковью Матяша и Рыбацким бастионом
  • Королевский дворец
  • Дворец Президента
  • Будайский фуникулёр
  • Цепной мост
  • Парламент
  • Памятник Советским солдатам
  • Старая биржа
  • Памятник жертвам оккупации
  • Проспект Андраши
  • Оперный театр
  • Площадь Героев
  • Городской парк Варошлигет
  • Крепость Вайдахуняд
  • Озеро с лодками (лето) / Каток там же (зимой)
  • Купальня Сеченьи
  • Зоопарк
Приглашаю Вас на обзорную, автомобильно пешеходную экскурсию ⛳ по Будапешту.

В процессе экскурсии 🧭 вас ждет:

  • Самые интересные места столицы ⭐️ Венгрии
  • История становления моей родины
  • Знакомство с вкуснейшей венгерской кухней
  • Ответы на все интересующие Вас вопросы
Что входит
  • Транспорт (автомобиль Мерседес Виано)
  • Парковка
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 по договоренности в черте города
Знакомство с Будапештом
Знакомство с Будапештом
Знакомство с Будапештом
Знакомство с Будапештом
Знакомство с Будапештом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Аттила У.
Аттила У.
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11 отзывов оставили туристы

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