Аттила У. – Гид из Будапешта

Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по самым красивым местам Будапешта.



Вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ и местной кухней, а также получите ответы на вопросы о городе и жизни в нем.